Yumurta ihracatını ‘damızlık’ sırtlıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’nin yumurta ihracatında bu yıl damızlık yumurtalar öne çıkıyor. Yumurta ihracatı ilk iki ayda yüzde 43 artışla 82 milyon 838 bin dolar olarak gerçekleşirken, bunun içinde yer alan damızlık yumurtalar ise yüzde 82,7’lik artış ile 40 milyon 949 bin dolar pay aldı.

Damızlık yumurta ihracatı, çevre ülkelerden gelen taleplerin arttığını aktaran sektör temsilcileri, İran, Rusya ve Azerbaycan gibi ülkelerde damızlık tavuklarda yaşanan hastalıktan dolayı Türkiye’den temin ettiklerini belirtiyorlar.

Türkiye’nin toplam yumurta ihracatı bu yılın ilk iki ayda tonaj olarak 35 bin 377 ton olarak gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı döneminde ise 30 bin 707 ton ihracatı yapılmıştı. Diğer yandan, sofralık yumurta ihracatında öne çıkan pazar ise Körfez ülkeleri yer alıyor. Son dönemde bölgede yaşanan sıcak çatışmalar ve Kızıldeniz’deki lojistik sorunlardan dolayı ihracatta aksamaların yaşanmasına yol açıyor.

Ortadoğu’daki gerginlik ihracatı olumsuz etkiliyor

Ortadoğu’da yaşanan olaylardan dolayı yumurta ihracatının olumsuz etkilendiğini aktaran sektör temsilcileri, fakat damızlık yumurta talebinde ise yükselişin yaşandığı ifade ediyorlar.

Çevre ülkelerdeki damızlık tavuklarda hastalığın yaşandığını dile getiren temsilciler, damızlık için ihtiyaç duyulan yumurtayı Türkiye’den almaya çalıştıklarını kaydediyorlar. Damızlık yumurta talebinin ağırlıklı olarak doğuda yer alan ülkelerden geldiği aktarılıyor. Önceki yıllara göre ciddi bir talebin olduğu vurgulanıyor. Damızlık yumurtanın yanı sıra söz konusu ülkelerden civciv talebi de geliyor.

Öte yandan, sofralık yumurta ihracatı ise bölgede yaşanan olaylardan ilk önce etkilenen ürünlerin başında geliyor. Kızıl Deniz’den yapılan ihracatın aksaması ve uzun yoldan gönderildiğinde ise navlun avantajını kaybettiği aktarılıyor. Temsilciler, yumurta ihracatında yaşanan lojistik kaynaklı sorunları aşmaya çalıştıklarını ifade ediyorlar.

İç pazarda zincir marketlerde fiyatlar 85 liraya geriledi

Yumurta sektörün iç pazarını da değerlendiren sektör temsilcileri, yılbaşı öncesi zincir marketlerde 30 adet M boy yumurtaların fiyatı 120 liraya kadar çıktığını, son dönemde ise 85 liraya kadar gerilediğine dikkat çekiyorlar. Ramazan ayında yumurta fiyatlarına zam yapılmadığını ve kısmen düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Şu anda üreticilerde 60 lira civarında maliyetin altında satış yapıldığını kaydeden temsilciler, iç piyasada zincir marketlerinde ise 85 liradan satış yapıldığını aktarıyorlar. Şu anda yüzde 10-12 civarında üretim maliyetleri altında satış yapılıyor. Türkiye’de yaklaşık günlük 87 milyon civarında yumurta üretimi yapılıyor. Yumurtalık tavuk sayısı ise 100 milyon civarında kümeslerde, yaklaşık 20 milyon da köylerde gezen tavuk yer alıyor.