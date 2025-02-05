Züccaciye sektöründen milyar dolarlık ihracat

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından yapılan açıklamaya göre sektör, 2024'te bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 1,2 artırdı ve 5,56 milyar dolarlık ihracat yaptı.

2023'e göre ilk altı ayı yüzde 4,46 ile ekside kapatan ihracat, ikinci yarısında ise büyüme gerçekleştirerek yılın yüzde 1,12 büyümeyle kapanmasını sağladı.

Züccaciye sektörü yüzde 50'si ihracat, yüzde 50'si iç pazar olmak üzere toplam 12,5 milyar dolarlık büyüklüğe sahip.

"İhracatı artırmaya başardık"

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, birçok sektörün küçüldüğü bir dönemde züccaciye sektörü olarak ihracatı artırmaya başardıklarına vurgu yaptı:

"Dövizdeki durağanlıkla dünya pazarında rekabetçiliğin baskılandığı, çevremizdeki ülkelerdeki savaşlara ve dünyadaki ekonomik durumlara rağmen sektör temsilcilerimiz ülke ekonomisine katkı sunduk. Birçok sektörün küçüldüğü bir dönemde züccaciye sektörü olarak ihracatımızı artırma başarımızı devam ettirdik." ifadelerini kullandı.

En fazla ihracat İngiltere'ye yapılıyor

Mesut Öksüz, en fazla ihracat yapan ülkeler sıralamasında Türkiye'nin dokuzuncu sırada olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En fazla İngiltere'ye ihracat yapıyoruz. Bugün dünyada hatırı sayılır çok sayıda markamız var. Camda, porselende, dünyanın neresine giderseniz gidin sektörle uğraşan herkes Türkiye'deki firmaların ismini bilir. Sektör olarak camdan porselene 8 alanı temsil ediyoruz ve her birinin ihracatını artırmak üzere 20 yıldır dernek olarak, 10 yıldır Üretici-Marka Buluşmalarını, ZÜCHEX fuarını düzenliyor, B2B organizasyonları tertipliyoruz. Bunların da ihracata sunduğu katkıları raporlarda açıklıkla görüyoruz."

Türkiye, dünya züccaciye sektöründe ilk 10'da yer alıyor.