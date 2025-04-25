3 milyon dolarlık proje: FTG Development, Land of Legends Qatar için imza attı

Türkiye'nin perakendecilik ve inşaat grubu FTG Development, Land of Legends Qatar için Geliştirme Anlaşması'nı resmi olarak imzaladı.

3 milyar dolarlık bir proje olan Land of Legends Qatar için atılan FTG Development'ın Yönetici Ortağı Fatih Tamince duyurdu.

Proje dört yılda tamamlanacak

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, FTG Development, projeyi Qatari Diar Real Estate Investment Company ile birlikte hayata geçirecek.

Fatih Tamince tarafından verilen bilgiye göre, proje dört yılda tamamlanacak. 650 bin metrekareyi geçen bir alanda inşa edilecek projede toplam 1000 odalı üç otel, bölgenin en büyük su parkı, Orta Doğu’nun ilk hareketli tiyatrosu ve uçan tiyatrosu gibi teknolojik eğlence alanları olacak. Ayrıca, projede sahilde yapılacak konutlar da yer alacak.

Land of Legends Qatar, 8 milyon metrekarenin üzerinde bir alana yayılan ve 7 kilometrelik bir sahil boyunca uzanan Simaisma Projesi'nin büyük bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Tema parkının yanı sıra Simaisma'da 18 delikli bir golf sahası, lüks bir yat limanı, ultra lüks villalar, yeme içme ve perakende seçenekleri yer alacak.

2 milyon ziyaretçi çekmesi bekleniyor

Land of Legends Qatar'ın yılda 2 milyon ziyaretçi çekmesi bekleniyor. Ayrıca, Katar'ın turizm ortamını geliştirmede ve ülkenin ekonomik çeşitlendirme hedeflerini desteklemede de önemli bir rol üstlenecek.

Land of Legends Qatar geliştirme projesi için resmi imzalar dün atıldı. Ancak, geliştirme projesinin temel atma töreni Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani'nin katılımıyla 21 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşmişti.