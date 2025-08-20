62. Şam Fuarı, Türkiye-Suriye ticaretinde yeni dönemin kapılarını aralayacak

İki ülke ara­sındaki ticari ilişkilerin gelişti­rilmesi ve yatırım fırsatlarının hayata geçirilmesinde kritik rol üstlenmesi beklenen fuar, Türk iş dünyasının Suriye pazarında kalıcı adımlar atmasına katkı sağlayacak.

Güneydoğu Anadolu Hubu­bat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçı­lar Meclisi (TİM) Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu, son dö­nemde Suriye ile ticari ilişkiler­de gözle görülür bir artış yaşan­dığını söyledi. Kadooğlu, “Yeni Suriye yönetimiyle birlikte tica­ret hacmimiz hızla yükseliyor. Şam Uluslararası Fuarı’nın bu sürece büyük ivme kazandıraca­ğını düşünüyoruz. Özellikle sı­nır ticareti ve ihracat rakamla­rında kayda değer bir artış var. 2025’in ilk yedi ayında Türki­ye’nin Suriye’ye ihracatı yüzde 49,3 artışla 1,2 milyar doları aş­tı. Bu rakamın 500 milyon dola­ra yakınını yalnızca Güneydoğu Anadolu bölgemiz gerçekleştir­di” dedi.

2 milyar dolarlık ihracat beklentisi

Kadooğlu, mevcut sipariş or­tamının yıl sonunda Türkiye’nin Suriye’ye ihracatını 2 milyar do­ların üzerine taşıyacağını ön­gördüklerini vurguladı. Bölgesel katkının da 1 milyar dolara yak­laşacağına dikkat çekti. Özellik­le hububat sektörünün ihracat kalemlerinde ilk sırayı korudu­ğunu belirten Kadooğlu, “Ancak yalnızca hububat değil; kimye­vi maddeler, elektrik-elektronik, su ürünleri ve hayvansal ma­muller gibi farklı sektörlerde de ciddi bir hareketlilik söz konusu. Bu çeşitlilik, iki ülke arasındaki ticaretin çok yönlü ve kalıcı ola­cağına işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomik ortaklık anlaşması gündemde

İki ülke arasında daha önce imzalanan ancak 2011 sonra­sında fiilen işlemeyen serbest ticaret anlaşmasının yerine çok daha kapsamlı bir ekonomik or­taklık anlaşması için çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatan Ka­dooğlu, bu sürecin iki ülke ara­sındaki ticari ilişkileri kalıcı ze­mine taşıyacağını söyledi. Kado­oğlu, “Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi’nin çalışmaları kapsamında, GAİB Hububat olarak Şam ve Halep Ticaret Odaları ile mutabakat zabıtları imzaladık. Ayrıca Suri­ye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı heyetiyle görüşmeler gerçekleş­tirdik. Görüşmelerde her iki ta­rafın da ortak bir irade sergile­diğini gördük. Suriye Ekonomi Bakanı’nın Türkiye için ‘ikinci vatan’ ifadesi bizlere güven ver­di” diye konuştu.

Bölgesel ticaretin kalbi Şam’da atacak

62. Şam Uluslararası Fua­rı’nın yalnızca bir ticaret organi­zasyonu olmadığını vurgulayan Kadooğlu, fuarın aynı zaman­da karşılıklı güvenin pekişmesi, yatırım projelerinin hayata ge­çirilmesi ve yeni iş birliklerinin tesis edilmesi açısından önem taşıdığına işaret etti. Fuarın Türk iş dünyası için Suriye paza­rında kalıcı adımlar atma fırsa­tı sunduğuna dikkate çeken Ka­dooğlu, “Özellikle inşaat, gıda, enerji ve sanayi alanında yeni yatırımların gündeme gelmesi­ni bekliyoruz. Bu etkinlik iki ül­ke iş insanlarını buluşturacak ve somut iş anlaşmalarının kapısı­nı aralayacak” şeklinde konuştu.