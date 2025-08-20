62. Şam Fuarı, Türkiye-Suriye ticaretinde yeni dönemin kapılarını aralayacak
Şam Uluslararası Fuar Merkezi'nde 27 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 62. Şam Uluslararası Fuarı’na stantlı katılıma yönelik organizasyon Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda; Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreterliği tarafından yürütülecek.
İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırım fırsatlarının hayata geçirilmesinde kritik rol üstlenmesi beklenen fuar, Türk iş dünyasının Suriye pazarında kalıcı adımlar atmasına katkı sağlayacak.
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu, son dönemde Suriye ile ticari ilişkilerde gözle görülür bir artış yaşandığını söyledi. Kadooğlu, “Yeni Suriye yönetimiyle birlikte ticaret hacmimiz hızla yükseliyor. Şam Uluslararası Fuarı’nın bu sürece büyük ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Özellikle sınır ticareti ve ihracat rakamlarında kayda değer bir artış var. 2025’in ilk yedi ayında Türkiye’nin Suriye’ye ihracatı yüzde 49,3 artışla 1,2 milyar doları aştı. Bu rakamın 500 milyon dolara yakınını yalnızca Güneydoğu Anadolu bölgemiz gerçekleştirdi” dedi.
2 milyar dolarlık ihracat beklentisi
Kadooğlu, mevcut sipariş ortamının yıl sonunda Türkiye’nin Suriye’ye ihracatını 2 milyar doların üzerine taşıyacağını öngördüklerini vurguladı. Bölgesel katkının da 1 milyar dolara yaklaşacağına dikkat çekti. Özellikle hububat sektörünün ihracat kalemlerinde ilk sırayı koruduğunu belirten Kadooğlu, “Ancak yalnızca hububat değil; kimyevi maddeler, elektrik-elektronik, su ürünleri ve hayvansal mamuller gibi farklı sektörlerde de ciddi bir hareketlilik söz konusu. Bu çeşitlilik, iki ülke arasındaki ticaretin çok yönlü ve kalıcı olacağına işaret ediyor” ifadelerini kullandı.
Ekonomik ortaklık anlaşması gündemde
İki ülke arasında daha önce imzalanan ancak 2011 sonrasında fiilen işlemeyen serbest ticaret anlaşmasının yerine çok daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşması için çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatan Kadooğlu, bu sürecin iki ülke arasındaki ticari ilişkileri kalıcı zemine taşıyacağını söyledi. Kadooğlu, “Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi’nin çalışmaları kapsamında, GAİB Hububat olarak Şam ve Halep Ticaret Odaları ile mutabakat zabıtları imzaladık. Ayrıca Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı heyetiyle görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerde her iki tarafın da ortak bir irade sergilediğini gördük. Suriye Ekonomi Bakanı’nın Türkiye için ‘ikinci vatan’ ifadesi bizlere güven verdi” diye konuştu.
Bölgesel ticaretin kalbi Şam’da atacak
62. Şam Uluslararası Fuarı’nın yalnızca bir ticaret organizasyonu olmadığını vurgulayan Kadooğlu, fuarın aynı zamanda karşılıklı güvenin pekişmesi, yatırım projelerinin hayata geçirilmesi ve yeni iş birliklerinin tesis edilmesi açısından önem taşıdığına işaret etti. Fuarın Türk iş dünyası için Suriye pazarında kalıcı adımlar atma fırsatı sunduğuna dikkate çeken Kadooğlu, “Özellikle inşaat, gıda, enerji ve sanayi alanında yeni yatırımların gündeme gelmesini bekliyoruz. Bu etkinlik iki ülke iş insanlarını buluşturacak ve somut iş anlaşmalarının kapısını aralayacak” şeklinde konuştu.