Afrika, 190 milyar dolarlık yatırıma Türkleri çağırıyor
Sadece enerji alanında gelecek 10 yılda 90 milyar dolar, alt yapı dönüşümünde de 100 milyar dolarlık bir yatırım ihtiyacının olması, Afrika kıtasını Türk firmaları için cazip kılıyor. Türk Eximbak ve AFC arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının potansiyeli harekete geçirmesi bekleniyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Başta müteahhitlik sektörü olmak üzere Türk firmaları, Afrika kıtasındaki varlığını her geçen gün güçlendiriyor. Nisan 2025 itibariyle Türk müteahhitlik firmalarının Afrika’da tamamladığı veya devam eden projelerin değeri 96.9 milyar dolara ulaştı. Ancak, kıtanın kalkınma hamlesine önemli katkılar sunan Türk firmaları için bölgede gidecek daha çok yol bulunuyor. Özellikle yeşil enerji, inşaat, tarım, beyaz eşya, gıda, eğitim ve sağlık gibi alanlarda önemli yatırım fırsatları bulunuyor.
Sadece enerji alanında gelecek 10 yılda 70 ile 90 milyar dolar arasında bir yatırım ihtiyacının olması bile, bölgenin potansiyelini ortaya koyuyor. Türk Eximbank ile Africa Finans Kurumu (AFC) arasındaki stratejik ortaklıkla da Türk ihracatçılarının Afrika pazarlarında desteklenmesine yönelik finansman araçları ve ürünleri sunuluyor.
"Afrikalı firmaları yatırıma davet ediyoruz"
Afrika kıtasındaki ticari ve ekonomik fırsatlar ve yeni işbirliklerine dönük hamleler, İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Afrika Günü’nde ele alındı. Türk Eximbank, Afrika Finans Kurumu (AFC), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde başlayan Afrika Günü etkinliğinin açılışında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, “Afrika, dünyadaki tarıma elverişli ancak işlenmemiş toprakların yüzde 60 gibi önemli bir kısmına sahip.
Tarım ve gıdanın öneminin arttığı günümüzde bu potansiyeli çok iyi değerlendirebiliriz. Müteahhitlik ve inşaat sektöründe çok güçlüyüz. Kıtada bu anlamda tek rakibimiz Çin, onun da finansmandan kaynaklanan bir avantajı var. Finansman konusundaki eksikliğimizi giderdiğimizde çok daha fazla projeyi kazan-kazan prensibi çerçevesinde birlikte yapabileceğimize inanıyoruz” dedi. Afrika kıtasının parlak bir geleceği olduğunu aktaran Olpak, “Kıtadaki en önemli ihtiyaçlardan birisi altyapı yatırımları.
Enerji, ulaştırma, konut yapımı şehirleşme ve haberleşmeye kadar çok farklı alanlarda altyapı ihtiyacı var. Batı Avrupa ile Çin arasındaki en büyük yatırım, üretim ve teknoloji üssü olan Türkiye, 600 milyar dolar seviyesini geçen bir dış ticaret hacmine sahip. Enerjiden, sanayiye, tarımdan alt yapı yatırımlarına kadar neredeyse her alanda önemli yatırım imkânlarımız var. Afrikalı iş dünyasını da bu imkanlarımızdan daha fazla yararlanmak için ülkemizde daha fazla yatırım yapmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.
"Ortak alt yapı girişimleri için yeni kapı aralandı"
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren ise “Türk şirketleri bugün sadece müteahhit değil aynı zamanda enerji, ulaştırma, sağlık, turizm ve yapı malzemeleri gibi kilit sektörlerde yatırımcı konumunda. Türk müteahhitleri 54 Afrika ülkesinin 45’inde faaliyet göstererek, bugün itibariyle kıta genelinde yaklaşık 100 milyar dolar değerinde 2 binin üzerinde proje tamamladı.
Türk Eximbank’ın AFC'ye iştirak etmesi son derece önemli bir gelişme. Bu durum, Türkiye-Afrika işbirliğinin kurumsal temellerini güçlendirecek. Türk Eximbank ve AFC’nin finansman araçlarının etkili ve dayanıklı projeler sunmak için güçlü bir çerçeve sağlamasıyla Türkiye-Afrika ortak altyapı girişimleri için yeni kapılar açıyor” diye konuştu.
"Yeni projelerin önünü açacağız"
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, AFC ile ortaklıklarının Türk müteahhitlerinin kıtadaki iş alma kapasitelerini artıracağına ve Eximbank aracılığı ile desteklenecek yeni projelerin önünü açacağına inandığını söyledi. Güney, “Son 20 yılda Türkiye’nin Afrika kıtasıyla gelişen iş birliğini yansıtan bir şekilde, Türk Eximbank olarak Afrika genelinde çeşitli projelerin finansmanına aktif olarak katkı sağlıyoruz. 2024 yılında, Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen, 49 milyar dolar tutarında destek sağladık. Bu tutarın 25 milyar doları ihracat sigortası, 24 milyar doları ise kredi kullandırımı olarak
gerçekleşti. Afrika’da ise desteğimiz 1.5 milyar dolara ulaştı” dedi. Güney, yapılan anlaşma ile Türk Eximbank’ın AFC’nin Afrika dışı hissedarı olduğunu belirtti. Güney, “Toplam 3.7 milyar dolarlık alıcı kredisi portföyümüz içerisinde, Afrika ülkelerinin payı yüzde 42 gibi kayda değer bir orana ulaştı” dedi.
“Türkiye için güvenilir bir yatırım ortamı sunuyoruz”
AFC Başkanı Samaila Zubairu, Türk Eximbank’ın AFC’yi finansal ortak olarak kabul etmesinin kendileri için bir kilometretaşı olduğunu söyledi. Zubairu, “Türk sanayisi ile Afrika hükümetleri arasında karşılıklı fayda sağlayacak yeni bir başlangıç ve yeni bir modelde iş birliğimiz ilerleyecek. Bugün 54 milyar dolara gelen bir ticaret hacmine ulaşıldı.
THY Afrika’da 60 noktaya uçuyor. 20 milyar doların üzerinde altyapı projesi gerçekleşti. Türkiye Afrika için çok kıymetli ve stratejik bir ortaklık sunuyor. Afrika, Türk firmaları için büyük fırsatlara sahip. Afrika’da altyapının güncellenmesi için her yıl 100 milyar dolar değerinde dönüşüm projesine ihtiyaç duyuluyor. Enerji alanında da güneş, rüzgar ve gaz kapasitesi bağlamında büyük yatırım olanakları söz konusu. Bu projelerde Türk iş dünyasıyla çalışmak ve ortak hedeflere birlikte ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.