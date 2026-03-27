Ağaoğlu GYO halka arz için SPK’dan onay aldı

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ağaoğlu GYO), halka arz sürecinde kritik bir adımı tamamladı. Şirketin başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanırken, payların Borsa İstanbul’da işlem görmesine yönelik hazırlık süreci hız kazandı.

Halka arzdan elde edilecek kaynağın, şirketin mali yapısını güçlendirmesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmesi ve büyüme planları doğrultusunda yeni yatırımlara zemin hazırlaması amaçlanıyor.

Ağaoğlu GYO’nun portföyünde İstanbul’un hem Avrupa hem Anadolu yakasında yer alan, merkezi konumda bulunan ve düzenli kira geliri sağlayan gayrimenkuller yer alıyor. Bu yapı sayesinde yatırımcılara istikrarlı ve sürdürülebilir bir getiri sunulması hedefleniyor.

Halka arz kapsamında toplam 176.000.000 TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Bunun 105.652.000 TL’lik bölümü sermaye artışıyla 595.348.000 TL’den 701.000.000 TL’ye çıkarılacak kısım üzerinden, 70.348.000 TL’lik kısmı ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Paylar, 1 TL nominal değer üzerinden 21,10 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.

"Büyüme yolculuğumuzda önemli bir eşik"

Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, sürece ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“SPK’dan aldığımız bu onay, büyüme yolculuğumuzda önemli bir eşiği temsil ediyor. Halka arz ile şeffaflık ve kurumsal yönetim standartlarımızı daha da güçlendirirken, güçlü ve gelir üreten portföyümüzden aldığımız ivmeyle yeni projelerimiz için gerekli finansman altyapısını oluşturmayı hedefliyoruz. Temettü dağıtan, karını yatırımcıları ile paylaşan ve akıllı büyüyen örnek bir GYO olmak ana hedefimiz.”