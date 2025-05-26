AHBİB Başkanı Veysel Memiş: Fas pazarının potansiyeli 915 milyon dolar
AHBİB Başkanı Veysel Memiş, Fas’ın Kazablanka kentinde Sektörel Ticaret Heyeti’ndeki görüşmeleri değerlendirdi. İhracat potansiyeli 914,7 milyon dolar olan Fas’ta 140 firma ile görüştüklerini kaydeden Memiş, Fas pazarında yeni ticaret kapıları araladıklarını belirtti.
Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, nisan ayında 138,7 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını açıkladı. Yılın dördüncü ayında en fazla ihracat yaptıkları ülkelerin başında Irak, Suriye ve İtalya’nın geldiğini belirten Başkan Veysel Memiş, ihracat hacminde Kuveyt pazarında 41 katı aşan performansa ulaştıklarını, Çin, Güney Kore, Tayland ve Endonezya gibi uzak pazarlarda da güçlü ivmelenmeler yakaladıklarını bildirdi.
“Fas pazarında yeni ticaret kapıları araladık”
Türk ürünlerinin kalitesini ve lezzetini potansiyel alıcılarla buluşturma hedefiyle pazarlama faaliyetlerine büyük önem verdiklerini, bu kapsamda 16- 19 Nisan 2025 tarihleri arasında Fas’ın Kazablanka kentinde Sektörel Ticaret Heyeti düzenlediklerini kaydeden Başkan Veysel Memiş, bu ülkede yeni ticaret kapılarını araladıklarını vurguladı.
Başkan Veysel Memiş, “Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şahin Sayılır ve Serdar Yıldızgörer’in koordinasyonunda Kazablanka’ya giden 30 üyemiz, B2B etkinliğinde 140’tan fazla Faslı ithalatçı ile görüşmeler gerçekleştirdi. Program kapsamında AHBİB üyeleri, ithalatçıların tesislerini yerinde ziyaret ederek hem pazarın dinamiklerini daha yakından gözlemledi hem de iş süreçleri hakkında doğrudan bilgi aldı. Bu ziyaretlerin, karşılıklı güven ortamının güçlenmesine ve ticari ilişkilerin somutlaşmasına önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz.” dedi.
Uzun vadeli iş birlikleri yapılacak
Türkiye’nin Kazablanka Ticaret Müşaviri Burcu Özergül Çolak’ın Fas’ın gıda ithalatı yapısı, rekabet ortamı ve Türkiye açısından fırsat barındıran alanlara ilişkin detaylı bilgiler paylaştığını aktaran Başkan Veysel Memiş, “Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı ihracat potansiyeli yüksek ürünler matrisine göre, Fas’ın hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe yıllık ithalat hacmi 914,7 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.
Türkiye, 2023 yılında bu ürün grubunda sadece 38,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2025 yılının ilk dört ayında Türkiye’nin Fas’a yönelik sektör ihracatımız yüzde 70 artışla 4 milyon dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde AHBİB’in Fas’a gerçekleştirdiği ihracat tutarı 1,8 milyon dolar oldu.
Bu yükseliş, hem sektörün hem de AHBİB’in pazardaki etkinliğini artırdığını ortaya koyuyor. Yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip Fas’ta paketli gıda talebi hızla artıyor ve ithalata açık yapısıyla önemli fırsatlar sunuyor. Katma değerli, ambalajlı ve raf ömrü uzun ürünlerin Fas pazarında daha fazla karşılık bulacağı öngörülüyor. Bu kapsamda AHBİB üyesi firmaların Fas’a yönelik ihracat hamlesini, uzun vadeli iş birliklerinin önünü açacak güçlü bir adım olarak değerlendiriyoruz.” diye konuştu.
"Kuveyt pazarında ihracatımızı artırdık"
AHBİB’in nisan ayındaki ihracat performansını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi: “AHBİB olarak nisan ayında 1674 bin 748 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdik. Söz konusu dönemde en çok ihraç ettiğimiz ürün gruplarının başında bakliyat, pastacılık ürünleri, şeker ve şeker mamulleri geldi.
31,4 milyon dolarlık bakliyat, 25,1 milyon dolarlık pastacılık ürünleri ve 17,9 milyon dolarlık şeker ve şeker mamulleri ihraç ettik. Tüm ürün gruplarında en fazla ihraç ettiğimiz ürün yüzde 15 pay ve 20,2 milyon dolar değer ile kırmızı mercimek oldu. Nisan ayında 100’ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren Birliğimiz, en yüksek değerlere Irak, Suriye ve İtalya pazarlarında ulaştı. Irak’a 15,8 milyon dolar, Suriye’ye 11,7 milyon dolar ve İtalya’ya 8,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.
Bu dönemde ihracat hacminde en güçlü performansı, yüzde 4 bin 118 artış ve 1,4 milyon dolar değer ile Kuveyt pazarında yakaladık. Uzak pazarlardaki etkinliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızın yansımaları nisan ayı raporlarına yansıdı. Çin, Güney Kore, Tayland ve Endonezya gibi uzak pazarlarda 3 haneli ivmelenmeler elde ettik.” Başkan Veysel Memiş, AHBİB’in 2025 yılı Ocak-Nisan ayları arasındaki ihracatının 625,8 milyon dolar değere eriştiğini, nisan ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat tutarının ise 1 milyar 980 milyon dolar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi.