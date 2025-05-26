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AHBİB Başkanı Veysel Memiş: Fas pazarının potansiyeli 915 milyon dolar

AHBİB Başkanı Veysel Memiş, Fas’ın Kazablanka kentinde Sektörel Ticaret Heyeti’ndeki görüşmeleri değerlendirdi. İhracat potansiyeli 914,7 milyon dolar olan Fas’ta 140 firma ile görüştüklerini kaydeden Memiş, Fas pazarında yeni ticaret kapıları araladıklarını belirtti.

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AHBİB Başkanı Veysel Memiş: Fas pazarının potansiyeli 915 milyon dolar
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Akdeniz Hububat, Bak­liyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracat­çıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, nisan ayında 138,7 milyon do­larlık ihracata imza attıklarını açıkladı. Yılın dördüncü ayın­da en fazla ihracat yaptıkları ülkelerin başında Irak, Suriye ve İtalya’nın geldiğini belirten Başkan Veysel Memiş, ihracat hacminde Kuveyt pazarında 41 katı aşan performansa ulaştık­larını, Çin, Güney Kore, Tay­land ve Endonezya gibi uzak pa­zarlarda da güçlü ivmelenmeler yakaladıklarını bildirdi.

“Fas pazarında yeni ticaret kapıları araladık”

Türk ürünlerinin kalitesini ve lezzetini potansiyel alıcılar­la buluşturma hedefiyle pazar­lama faaliyetlerine büyük önem verdiklerini, bu kapsamda 16- 19 Nisan 2025 tarihleri arasın­da Fas’ın Kazablanka kentinde Sektörel Ticaret Heyeti düzen­lediklerini kaydeden Başkan Veysel Memiş, bu ülkede yeni ticaret kapılarını araladıklarını vurguladı.

Başkan Veysel Memiş, “Yö­netim Kurulu Üyelerimiz Şahin Sayılır ve Serdar Yıldızgörer’in koordinasyonunda Kazablan­ka’ya giden 30 üyemiz, B2B et­kinliğinde 140’tan fazla Faslı it­halatçı ile görüşmeler gerçek­leştirdi. Program kapsamında AHBİB üyeleri, ithalatçıların te­sislerini yerinde ziyaret ederek hem pazarın dinamiklerini da­ha yakından gözlemledi hem de iş süreçleri hakkında doğrudan bilgi aldı. Bu ziyaretlerin, karşı­lıklı güven ortamının güçlenme­sine ve ticari ilişkilerin somut­laşmasına önemli katkılar sun­duğuna inanıyoruz.” dedi.

Uzun vadeli iş birlikleri yapılacak

Türkiye’nin Kazablanka Tica­ret Müşaviri Burcu Özergül Ço­lak’ın Fas’ın gıda ithalatı yapısı, rekabet ortamı ve Türkiye açı­sından fırsat barındıran alan­lara ilişkin detaylı bilgiler pay­laştığını aktaran Başkan Veysel Memiş, “Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı ihracat potansiyeli yüksek ürünler matrisine göre, Fas’ın hububat, bakliyat, yağ­lı tohumlar ve mamulleri sektö­ründe yıllık ithalat hacmi 914,7 milyon dolar seviyesinde bulu­nuyor.

Türkiye, 2023 yılında bu ürün grubunda sadece 38,2 mil­yon dolarlık ihracat gerçekleş­tirdi. 2025 yılının ilk dört ayında Türkiye’nin Fas’a yönelik sektör ihracatımız yüzde 70 artışla 4 milyon dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde AHBİB’in Fas’a gerçekleştirdiği ihracat tutarı 1,8 milyon dolar oldu.

Bu yükse­liş, hem sektörün hem de AHBİ­B’in pazardaki etkinliğini artır­dığını ortaya koyuyor. Yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip Fas’ta paketli gıda talebi hızla artıyor ve ithalata açık yapısıyla önem­li fırsatlar sunuyor. Katma de­ğerli, ambalajlı ve raf ömrü uzun ürünlerin Fas pazarında daha fazla karşılık bulacağı öngörülü­yor. Bu kapsamda AHBİB üyesi firmaların Fas’a yönelik ihracat hamlesini, uzun vadeli iş birlik­lerinin önünü açacak güçlü bir adım olarak değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

"Kuveyt pazarında ihracatımızı artırdık"

AHBİB’in nisan ayındaki ih­racat performansını ürün grup­ları ve ülkelere göre değerlen­diren Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi: “AHBİB olarak nisan ayında 1674 bin 748 ton ürünü uluslararası pazarlar­da değerlendirdik. Söz konusu dönemde en çok ihraç ettiğimiz ürün gruplarının başında bakli­yat, pastacılık ürünleri, şeker ve şeker mamulleri geldi.

31,4 mil­yon dolarlık bakliyat, 25,1 mil­yon dolarlık pastacılık ürünle­ri ve 17,9 milyon dolarlık şeker ve şeker mamulleri ihraç ettik. Tüm ürün gruplarında en faz­la ihraç ettiğimiz ürün yüzde 15 pay ve 20,2 milyon dolar de­ğer ile kırmızı mercimek oldu. Nisan ayında 100’ü aşkın ülke­ye ihracat gerçekleştiren Birli­ğimiz, en yüksek değerlere Irak, Suriye ve İtalya pazarlarında ulaştı. Irak’a 15,8 milyon dolar, Suriye’ye 11,7 milyon dolar ve İtalya’ya 8,3 milyon dolar ihra­cat gerçekleştirdik.

Bu dönemde ihracat hacminde en güçlü per­formansı, yüzde 4 bin 118 artış ve 1,4 milyon dolar değer ile Ku­veyt pazarında yakaladık. Uzak pazarlardaki etkinliğimizi artır­maya yönelik çalışmalarımızın yansımaları nisan ayı raporla­rına yansıdı. Çin, Güney Kore, Tayland ve Endonezya gibi uzak pazarlarda 3 haneli ivmelen­meler elde ettik.” Başkan Vey­sel Memiş, AHBİB’in 2025 yılı Ocak-Nisan ayları arasındaki ihracatının 625,8 milyon dolar değere eriştiğini, nisan ayı iti­barıyla yıllıklandırılmış ihracat tutarının ise 1 milyar 980 mil­yon dolar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL