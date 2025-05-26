AHBİB Başkanı Veysel Memiş: Fas pazarının potansiyeli 915 milyon dolar

Akdeniz Hububat, Bak­liyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracat­çıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, nisan ayında 138,7 milyon do­larlık ihracata imza attıklarını açıkladı. Yılın dördüncü ayın­da en fazla ihracat yaptıkları ülkelerin başında Irak, Suriye ve İtalya’nın geldiğini belirten Başkan Veysel Memiş, ihracat hacminde Kuveyt pazarında 41 katı aşan performansa ulaştık­larını, Çin, Güney Kore, Tay­land ve Endonezya gibi uzak pa­zarlarda da güçlü ivmelenmeler yakaladıklarını bildirdi.

“Fas pazarında yeni ticaret kapıları araladık”

Türk ürünlerinin kalitesini ve lezzetini potansiyel alıcılar­la buluşturma hedefiyle pazar­lama faaliyetlerine büyük önem verdiklerini, bu kapsamda 16- 19 Nisan 2025 tarihleri arasın­da Fas’ın Kazablanka kentinde Sektörel Ticaret Heyeti düzen­lediklerini kaydeden Başkan Veysel Memiş, bu ülkede yeni ticaret kapılarını araladıklarını vurguladı.

Başkan Veysel Memiş, “Yö­netim Kurulu Üyelerimiz Şahin Sayılır ve Serdar Yıldızgörer’in koordinasyonunda Kazablan­ka’ya giden 30 üyemiz, B2B et­kinliğinde 140’tan fazla Faslı it­halatçı ile görüşmeler gerçek­leştirdi. Program kapsamında AHBİB üyeleri, ithalatçıların te­sislerini yerinde ziyaret ederek hem pazarın dinamiklerini da­ha yakından gözlemledi hem de iş süreçleri hakkında doğrudan bilgi aldı. Bu ziyaretlerin, karşı­lıklı güven ortamının güçlenme­sine ve ticari ilişkilerin somut­laşmasına önemli katkılar sun­duğuna inanıyoruz.” dedi.

Uzun vadeli iş birlikleri yapılacak

Türkiye’nin Kazablanka Tica­ret Müşaviri Burcu Özergül Ço­lak’ın Fas’ın gıda ithalatı yapısı, rekabet ortamı ve Türkiye açı­sından fırsat barındıran alan­lara ilişkin detaylı bilgiler pay­laştığını aktaran Başkan Veysel Memiş, “Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı ihracat potansiyeli yüksek ürünler matrisine göre, Fas’ın hububat, bakliyat, yağ­lı tohumlar ve mamulleri sektö­ründe yıllık ithalat hacmi 914,7 milyon dolar seviyesinde bulu­nuyor.

Türkiye, 2023 yılında bu ürün grubunda sadece 38,2 mil­yon dolarlık ihracat gerçekleş­tirdi. 2025 yılının ilk dört ayında Türkiye’nin Fas’a yönelik sektör ihracatımız yüzde 70 artışla 4 milyon dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde AHBİB’in Fas’a gerçekleştirdiği ihracat tutarı 1,8 milyon dolar oldu.

Bu yükse­liş, hem sektörün hem de AHBİ­B’in pazardaki etkinliğini artır­dığını ortaya koyuyor. Yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip Fas’ta paketli gıda talebi hızla artıyor ve ithalata açık yapısıyla önem­li fırsatlar sunuyor. Katma de­ğerli, ambalajlı ve raf ömrü uzun ürünlerin Fas pazarında daha fazla karşılık bulacağı öngörülü­yor. Bu kapsamda AHBİB üyesi firmaların Fas’a yönelik ihracat hamlesini, uzun vadeli iş birlik­lerinin önünü açacak güçlü bir adım olarak değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

"Kuveyt pazarında ihracatımızı artırdık"

AHBİB’in nisan ayındaki ih­racat performansını ürün grup­ları ve ülkelere göre değerlen­diren Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi: “AHBİB olarak nisan ayında 1674 bin 748 ton ürünü uluslararası pazarlar­da değerlendirdik. Söz konusu dönemde en çok ihraç ettiğimiz ürün gruplarının başında bakli­yat, pastacılık ürünleri, şeker ve şeker mamulleri geldi.

31,4 mil­yon dolarlık bakliyat, 25,1 mil­yon dolarlık pastacılık ürünle­ri ve 17,9 milyon dolarlık şeker ve şeker mamulleri ihraç ettik. Tüm ürün gruplarında en faz­la ihraç ettiğimiz ürün yüzde 15 pay ve 20,2 milyon dolar de­ğer ile kırmızı mercimek oldu. Nisan ayında 100’ü aşkın ülke­ye ihracat gerçekleştiren Birli­ğimiz, en yüksek değerlere Irak, Suriye ve İtalya pazarlarında ulaştı. Irak’a 15,8 milyon dolar, Suriye’ye 11,7 milyon dolar ve İtalya’ya 8,3 milyon dolar ihra­cat gerçekleştirdik.

Bu dönemde ihracat hacminde en güçlü per­formansı, yüzde 4 bin 118 artış ve 1,4 milyon dolar değer ile Ku­veyt pazarında yakaladık. Uzak pazarlardaki etkinliğimizi artır­maya yönelik çalışmalarımızın yansımaları nisan ayı raporla­rına yansıdı. Çin, Güney Kore, Tayland ve Endonezya gibi uzak pazarlarda 3 haneli ivmelen­meler elde ettik.” Başkan Vey­sel Memiş, AHBİB’in 2025 yılı Ocak-Nisan ayları arasındaki ihracatının 625,8 milyon dolar değere eriştiğini, nisan ayı iti­barıyla yıllıklandırılmış ihracat tutarının ise 1 milyar 980 mil­yon dolar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi.