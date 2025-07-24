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AHBİB'ten 6 ayda 900 milyon dolar ihracat

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamul­leri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Vey­sel Memiş, 2025 yılının ilk altı ayında 899 milyon dolara yakla­şan ihracat performansı ile sek­tördeki istikrarlı büyümeyi sür­dürdüklerini açıkladı.

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AHBİB'ten 6 ayda 900 milyon dolar ihracat
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Yılın ikin­ci yarısına pazar odaklı büyüme hedefiyle girdiklerini belirten Veysel Memiş, “Ocak-haziran döneminde yakaladığımız ivme­yi koruyarak yılı bir önceki yılın üzerinde kapatmayı hedefliyo­ruz. Katma değerli üretim, güç­lü lojistik ağlar ve nitelikli insan kaynağı ile bu hedefe aşacağı­mıza inanıyoruz” dedi.

Veysel Memiş, sektörün gele­cek stratejisinde sürdürülebil üre­tim yapılarının kurulmasına ön­cülük ediyoruz. Özellikle Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok pazarda rekabet edebilmenin yolu bu dönüşümü gerçekleştir­mekten geçiyor.”

“Irak, Suriye ve Sudan başı çekti”

Yılın ilk yarısında bölgenin sektör ihracatını ülkelere gö­re değerlendiren Veysel Memiş, Irak, Suriye, Sudan, İran ve Al­manya’nın başı çektiğini, bu dö­nemde en fazla ihracat gerçek­leştirilen 15 ülke arasında yer alan Ürdün ve Rusya pazarların­da önemli artışlara imza attıkla­rını açıkladı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL