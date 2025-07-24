AHBİB'ten 6 ayda 900 milyon dolar ihracat
Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, 2025 yılının ilk altı ayında 899 milyon dolara yaklaşan ihracat performansı ile sektördeki istikrarlı büyümeyi sürdürdüklerini açıkladı.
Yılın ikinci yarısına pazar odaklı büyüme hedefiyle girdiklerini belirten Veysel Memiş, “Ocak-haziran döneminde yakaladığımız ivmeyi koruyarak yılı bir önceki yılın üzerinde kapatmayı hedefliyoruz. Katma değerli üretim, güçlü lojistik ağlar ve nitelikli insan kaynağı ile bu hedefe aşacağımıza inanıyoruz” dedi.
Veysel Memiş, sektörün gelecek stratejisinde sürdürülebil üretim yapılarının kurulmasına öncülük ediyoruz. Özellikle Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok pazarda rekabet edebilmenin yolu bu dönüşümü gerçekleştirmekten geçiyor.”
“Irak, Suriye ve Sudan başı çekti”
Yılın ilk yarısında bölgenin sektör ihracatını ülkelere göre değerlendiren Veysel Memiş, Irak, Suriye, Sudan, İran ve Almanya’nın başı çektiğini, bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen 15 ülke arasında yer alan Ürdün ve Rusya pazarlarında önemli artışlara imza attıklarını açıkladı.