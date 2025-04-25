AHKİB Başkanı Tekin: Geçen yılın ihracatını korumak başarı olacaktır

Yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracat yaptıkları ülkelerin başında Hollanda, Kırgızistan ve İspanya’nın yer aldığını belirten AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, söz konusu dönemde ihracat hac­minde en güçlü ivmelenmeyi 17 kat artışla Kırgızistan pazarında yakaladıklarını vurguladı.

Türkiye’nin ve AHKİB’in 2025 yılındaki ihracat performansına ilişkin öngörülerini ve beklenti­lerini de paylaşan Gürkan Tekin, “Ülkemizin genelinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında maa­lesef ciddi bir kayıplar devam edi­yor.

İlk çeyrek sektör ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 azalışla 4,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2025 yılı­na dair kesin bir öngörüde bulun­mak şu an için zor olsa da mevcut veriler, çok umut verici değil. Bu yıl, 2024’te gerçekleştirilen ihra­cat seviyelerini koruyabilmek bile önemli bir başarı olacaktır. Bölge­mizdeki ihracatın büyük bir kıs­mının Inditex Grubu gibi küresel markalara yönelik gerçekleştiğini görüyoruz.

Bu alanda faaliyet gös­teren firmalar, büyük bir özveriy­le çalışarak zorlu piyasa koşulla­rına rağmen ihracatlarını sürdü­rüyorlar. Son dönemde yan sanayi kuruluşları ve atölyeler, fiyat re­kabetini sürdürebilmek için bü­yük fedakârlıklar gösterdi. Pek çok üretici, zararına da olsa ihracat ra­kamlarını koruma çabasına girdi. Tüm bu çabalara rağmen, 2025 yı­lında ihracatın 2024 seviyelerin­de kalıp kalamayacağı büyük ölçü­de ekonomik koşullara, özellikle de döviz kurlarının seyrine bağlı olacak.

Eğer kurlarda yukarı yön­lü bir hareket gerçekleşirse, bu du­rum ihracat rakamlarını olumlu etkileyebilir ve Türkiye’nin top­lam ihracat hacminde artış yaşa­nabilir. Sektör olarak umutsuz değiliz, tam aksine umutluyuz. Doğru stratejilerle ve piyasa ko­şullarındaki olası iyileşmelerle, ihracatta pozitif bir ivme yakala­mak mümkün olabilir. Önümüz­deki süreç, bu hedefleri gerçekleş­tirebilmek için doğru adımların atılmasını zorunlu kılıyor.”

“Pazar çeşitliliği hamleleri raporlara olumlu yansıyor”

Kriz dönemlerinde dahi fırsat­lar yaratabilen, sürdürülebilir bü­yüme ve inovasyon odaklı yakla­şımıyla Türkiye ekonomisine de­ğer katmaya devam eden AHKİB üyesi firmaların pazar çeşitliliği­ni artırmaya yönelik hamlelerinin Kızgızistan’da dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardığını belirten Gürkan Tekin, “Birliğimizin yılın ilk çeyreğindeki ihracatını ülke­lere göre incelediğimizde, en yük­sek değerlere Hollanda, Kırgızis­tan ve İspanya pazarlarında ulaş­tığımızı görüyoruz. AHKİB olarak Hollanda’ya yüzde 5 artışla 37,9 milyon dolar, Kırgızistan’a yüzde 1.716 artışla 6,6 milyon dolar ve İs­panya’ya yüzde 41 azalışla 6,6 mil­yon dolar ihracat gerçekleştirdik” diye konuştu.