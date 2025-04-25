AHKİB Başkanı Tekin: Geçen yılın ihracatını korumak başarı olacaktır
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, 2025 yılı Ocak-Mart ayları arasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artışla 112,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracat yaptıkları ülkelerin başında Hollanda, Kırgızistan ve İspanya’nın yer aldığını belirten AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, söz konusu dönemde ihracat hacminde en güçlü ivmelenmeyi 17 kat artışla Kırgızistan pazarında yakaladıklarını vurguladı.
Türkiye’nin ve AHKİB’in 2025 yılındaki ihracat performansına ilişkin öngörülerini ve beklentilerini de paylaşan Gürkan Tekin, “Ülkemizin genelinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında maalesef ciddi bir kayıplar devam ediyor.
İlk çeyrek sektör ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 azalışla 4,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2025 yılına dair kesin bir öngörüde bulunmak şu an için zor olsa da mevcut veriler, çok umut verici değil. Bu yıl, 2024’te gerçekleştirilen ihracat seviyelerini koruyabilmek bile önemli bir başarı olacaktır. Bölgemizdeki ihracatın büyük bir kısmının Inditex Grubu gibi küresel markalara yönelik gerçekleştiğini görüyoruz.
Bu alanda faaliyet gösteren firmalar, büyük bir özveriyle çalışarak zorlu piyasa koşullarına rağmen ihracatlarını sürdürüyorlar. Son dönemde yan sanayi kuruluşları ve atölyeler, fiyat rekabetini sürdürebilmek için büyük fedakârlıklar gösterdi. Pek çok üretici, zararına da olsa ihracat rakamlarını koruma çabasına girdi. Tüm bu çabalara rağmen, 2025 yılında ihracatın 2024 seviyelerinde kalıp kalamayacağı büyük ölçüde ekonomik koşullara, özellikle de döviz kurlarının seyrine bağlı olacak.
Eğer kurlarda yukarı yönlü bir hareket gerçekleşirse, bu durum ihracat rakamlarını olumlu etkileyebilir ve Türkiye’nin toplam ihracat hacminde artış yaşanabilir. Sektör olarak umutsuz değiliz, tam aksine umutluyuz. Doğru stratejilerle ve piyasa koşullarındaki olası iyileşmelerle, ihracatta pozitif bir ivme yakalamak mümkün olabilir. Önümüzdeki süreç, bu hedefleri gerçekleştirebilmek için doğru adımların atılmasını zorunlu kılıyor.”
“Pazar çeşitliliği hamleleri raporlara olumlu yansıyor”
Kriz dönemlerinde dahi fırsatlar yaratabilen, sürdürülebilir büyüme ve inovasyon odaklı yaklaşımıyla Türkiye ekonomisine değer katmaya devam eden AHKİB üyesi firmaların pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik hamlelerinin Kızgızistan’da dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardığını belirten Gürkan Tekin, “Birliğimizin yılın ilk çeyreğindeki ihracatını ülkelere göre incelediğimizde, en yüksek değerlere Hollanda, Kırgızistan ve İspanya pazarlarında ulaştığımızı görüyoruz. AHKİB olarak Hollanda’ya yüzde 5 artışla 37,9 milyon dolar, Kırgızistan’a yüzde 1.716 artışla 6,6 milyon dolar ve İspanya’ya yüzde 41 azalışla 6,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik” diye konuştu.