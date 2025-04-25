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AHKİB Başkanı Tekin: Geçen yılın ihracatını korumak başarı olacaktır

Akdeniz Hazır Giyim ve Kon­feksiyon İhracatçıları Bir­liği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, 2025 yı­lı Ocak-Mart ayları arasında ge­çen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artışla 112,5 milyon do­lar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

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AHKİB Başkanı Tekin: Geçen yılın ihracatını korumak başarı olacaktır
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Yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracat yaptıkları ülkelerin başında Hollanda, Kırgızistan ve İspanya’nın yer aldığını belirten AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, söz konusu dönemde ihracat hac­minde en güçlü ivmelenmeyi 17 kat artışla Kırgızistan pazarında yakaladıklarını vurguladı.

Türkiye’nin ve AHKİB’in 2025 yılındaki ihracat performansına ilişkin öngörülerini ve beklenti­lerini de paylaşan Gürkan Tekin, “Ülkemizin genelinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında maa­lesef ciddi bir kayıplar devam edi­yor.

İlk çeyrek sektör ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 azalışla 4,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2025 yılı­na dair kesin bir öngörüde bulun­mak şu an için zor olsa da mevcut veriler, çok umut verici değil. Bu yıl, 2024’te gerçekleştirilen ihra­cat seviyelerini koruyabilmek bile önemli bir başarı olacaktır. Bölge­mizdeki ihracatın büyük bir kıs­mının Inditex Grubu gibi küresel markalara yönelik gerçekleştiğini görüyoruz.

Bu alanda faaliyet gös­teren firmalar, büyük bir özveriy­le çalışarak zorlu piyasa koşulla­rına rağmen ihracatlarını sürdü­rüyorlar. Son dönemde yan sanayi kuruluşları ve atölyeler, fiyat re­kabetini sürdürebilmek için bü­yük fedakârlıklar gösterdi. Pek çok üretici, zararına da olsa ihracat ra­kamlarını koruma çabasına girdi. Tüm bu çabalara rağmen, 2025 yı­lında ihracatın 2024 seviyelerin­de kalıp kalamayacağı büyük ölçü­de ekonomik koşullara, özellikle de döviz kurlarının seyrine bağlı olacak.

Eğer kurlarda yukarı yön­lü bir hareket gerçekleşirse, bu du­rum ihracat rakamlarını olumlu etkileyebilir ve Türkiye’nin top­lam ihracat hacminde artış yaşa­nabilir. Sektör olarak umutsuz değiliz, tam aksine umutluyuz. Doğru stratejilerle ve piyasa ko­şullarındaki olası iyileşmelerle, ihracatta pozitif bir ivme yakala­mak mümkün olabilir. Önümüz­deki süreç, bu hedefleri gerçekleş­tirebilmek için doğru adımların atılmasını zorunlu kılıyor.”

“Pazar çeşitliliği hamleleri raporlara olumlu yansıyor”

Kriz dönemlerinde dahi fırsat­lar yaratabilen, sürdürülebilir bü­yüme ve inovasyon odaklı yakla­şımıyla Türkiye ekonomisine de­ğer katmaya devam eden AHKİB üyesi firmaların pazar çeşitliliği­ni artırmaya yönelik hamlelerinin Kızgızistan’da dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardığını belirten Gürkan Tekin, “Birliğimizin yılın ilk çeyreğindeki ihracatını ülke­lere göre incelediğimizde, en yük­sek değerlere Hollanda, Kırgızis­tan ve İspanya pazarlarında ulaş­tığımızı görüyoruz. AHKİB olarak Hollanda’ya yüzde 5 artışla 37,9 milyon dolar, Kırgızistan’a yüzde 1.716 artışla 6,6 milyon dolar ve İs­panya’ya yüzde 41 azalışla 6,6 mil­yon dolar ihracat gerçekleştirdik” diye konuştu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL