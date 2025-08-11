AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer: Finansal koşulları iyileştiren politikalar devreye alınmalı

Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektö­rünün temmuz ayı ihra­catı geçen yılın aynı ayına kıyas­la yüzde 2,2 azalışla 691 milyon 79 bin dolar oldu. Sektörün yı­lın ilk 6 aylık ihracatı 2024 yılına kıyasla yüzde 0,7 oranında artış göstererek 4 milyar 508 milyon 570 bin dolara ulaştı.

Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıla­rı Birliği (AKAMİB) ise tem­muz ayında yüzde 16’lık artış kaydederek 84 milyon 315 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-Temmuz döneminde 548 milyon 081 bin dolarlık ihraca­ta ulaşan AKAMİB, bu dönemde yüzde 11’lik artış sağladı.

Temmuz ayı ihracat verilerini değerlendiren AKAMİB Başka­nı Onur Kılıçer, elde edilen veri­lere göre, bölge ihracatçılarının zorlu koşullara rağmen üretim ve dış pazarlara erişim konusunda­ki kararlılığını bir kez daha orta­ya koyduğunu ifade etti. Bu tab­loyu sürdürülebilir kılmak adına rekabetçiliği koruyacak, üretimi destekleyecek yapısal adımlara ihtiyaç duyduklarının altını çi­zen Kılıçer, “Merkez Bankası’nın politika faizinde gerçekleştirdiği 300 baz puanlık indirim, olumlu ancak yetersiz bir adımdır. Reel sektörün yatırım ve üretim mali­yetleri karşısında nefes alabilme­si için bu indirimin çok daha hızlı ve güçlü oranlarda devam etme­si gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Uzun vadeli ve uygun koşul­larla erişilebilir kredilere ihti­yaç olduğuna dikkat çeken Kılı­çer, şöyle devam etti: “Bu adım­ların atılması, yalnızca mevcut koşullarda firmaların ayak­ta kalmasını değil, aynı zaman­da Türkiye’nin ihracat gücünün korunmasını da sağlayacaktır. Rekabetçiliğin tesisi ve sürek­liliği, üretimin ve ihracatın de­vamlılığı açısından hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, finan­sal koşulları iyileştiren ve reel sektörü önceleyen politikaların bir an evvel devreye alınmasını bekliyoruz.”

Suriye’ye ihracat hızla artıyor

Sektörün Türkiye geneli temmuz ayı ihracatında en başarılı ilk beş pazarı Irak, Birleşik Krallık, ABD, Fas ve Libya oldu. İlk 10 pazar içerisinde Fas’a yüzde 48’lik ihracat artışı dikkat çekti.

AKAMİB’in temmuz ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. Irak’ı sırasıyla; Suriye, Almanya, Romanya ve Libya takip etti. İlk 10 pazar içerisinde Suriye’ye yüzde 177, Gürcistan’a yüzde 138 ve Birleşik Krallık’a yüzde 40’lık dikkat çekici ihracat artışları görüldü.