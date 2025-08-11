AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer: Finansal koşulları iyileştiren politikalar devreye alınmalı
Temmuz ayı ihracat verilerini değerlendiren Onur Kılıçer, ihracatın sürdürülebilir hale gelmesi için reel sektöre destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçer, finansal koşulları iyileştiren ve reel sektörü önceleyen politikaların bir an evvel devreye alınmasını beklediklerini kaydetti.
Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 azalışla 691 milyon 79 bin dolar oldu. Sektörün yılın ilk 6 aylık ihracatı 2024 yılına kıyasla yüzde 0,7 oranında artış göstererek 4 milyar 508 milyon 570 bin dolara ulaştı.
Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) ise temmuz ayında yüzde 16’lık artış kaydederek 84 milyon 315 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-Temmuz döneminde 548 milyon 081 bin dolarlık ihracata ulaşan AKAMİB, bu dönemde yüzde 11’lik artış sağladı.
Temmuz ayı ihracat verilerini değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, elde edilen verilere göre, bölge ihracatçılarının zorlu koşullara rağmen üretim ve dış pazarlara erişim konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Bu tabloyu sürdürülebilir kılmak adına rekabetçiliği koruyacak, üretimi destekleyecek yapısal adımlara ihtiyaç duyduklarının altını çizen Kılıçer, “Merkez Bankası’nın politika faizinde gerçekleştirdiği 300 baz puanlık indirim, olumlu ancak yetersiz bir adımdır. Reel sektörün yatırım ve üretim maliyetleri karşısında nefes alabilmesi için bu indirimin çok daha hızlı ve güçlü oranlarda devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
Uzun vadeli ve uygun koşullarla erişilebilir kredilere ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kılıçer, şöyle devam etti: “Bu adımların atılması, yalnızca mevcut koşullarda firmaların ayakta kalmasını değil, aynı zamanda Türkiye’nin ihracat gücünün korunmasını da sağlayacaktır. Rekabetçiliğin tesisi ve sürekliliği, üretimin ve ihracatın devamlılığı açısından hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, finansal koşulları iyileştiren ve reel sektörü önceleyen politikaların bir an evvel devreye alınmasını bekliyoruz.”
Suriye’ye ihracat hızla artıyor
Sektörün Türkiye geneli temmuz ayı ihracatında en başarılı ilk beş pazarı Irak, Birleşik Krallık, ABD, Fas ve Libya oldu. İlk 10 pazar içerisinde Fas’a yüzde 48’lik ihracat artışı dikkat çekti.
AKAMİB’in temmuz ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. Irak’ı sırasıyla; Suriye, Almanya, Romanya ve Libya takip etti. İlk 10 pazar içerisinde Suriye’ye yüzde 177, Gürcistan’a yüzde 138 ve Birleşik Krallık’a yüzde 40’lık dikkat çekici ihracat artışları görüldü.