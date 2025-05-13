AKMİB Başkanı Çağan: Suriye’nin inşasında kimya sektörü rol oynayacak
AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, Suriye'nin yeniden inşasında gerçekleştirilen temasları değerlendirdi. Çağan, "Suriye ile ticaret yollarının yeniden canlanması, sanayi bölgelerinin rehabilitasyonu ve ortak yatırımların teşviki hem bölge ekonomisine hem de Türk ihracatçısına önemli fırsatlar sunacaktır" dedi.
Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, nisan ayında 460,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yılın dördüncü ayında en yüksek ihracat değerlerini Romanya, İtalya ve Belçika pazarlarında elde ettiklerini kaydeden AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, ihracat hacmi artışlarında Bulgaristan, Libya ve Tunus pazarlarında yüksek haneli rakamlara ulaştıklarını vurguladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın iş dünyası çatı kuruluşlarının başkanlarıyla 16-17 Nisan’da gerçekleştirdiği Suriye ziyaretinin sektöre yönelik yansımalarını da değerlendiren Başkan Çağan, şunları söyledi: “Sayın Bakanımızın liderliğinde gerçekleştirilen Şam ziyareti, Suriye’nin yeniden inşasında Türkiye’nin oynayacağı stratejik rolün güçlü bir göstergesidir.
AKMİB olarak, bölgede kalıcı istikrarın ve ekonomik toparlanmanın anahtarı olan üretim, yatırım ve ticaretin önünü açacak bu temasları büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye ile ticaret yollarının yeniden canlanması, sanayi bölgelerinin rehabilitasyonu ve ortak yatırımların teşviki, hem bölge ekonomisine hem de Türk ihracatçısına önemli fırsatlar sunacaktır. Türkiye’nin öncülüğünde hayata geçirilecek ekonomik iş birliği, sadece sınırlarımızın ötesindeki bir toparlanmayı değil, aynı zamanda Orta Doğu’ya uzanan güçlü bir ticaret hattının yeniden inşasını ifade etmektedir.”
“Türk kimya endüstrisi güçlü bir duruş sergiliyor”
Küresel ticaretteki baskılar, enerji maliyetlerindeki artışlar, jeopolitik riskler ve finansal sıkılaşma ortamında Türkiye’nin en büyük sektörlerinden biri olan kimya endüstrisinin güçlü bir duruş sergilediğine dikkati çeken Başkan Saadettin Çağan, “Böylesine zorlu bir süreçte ülkemiz açısından elbette riskler olduğu kadar fırsatlar da olacaktır. AKMİB olarak sektörümüzü çok yönlü desteklemeye, üretim ve ihracata devam ediyoruz. Bu dönemi tüm paydaşlarımızla güçlerimizi birleştirerek birlik ve beraberlik içinde atlatacağımıza inanıyoruz” dedi.
Sektörün içinden gelen en net mesajların başında finansmana erişimle ilgili beklentiler olduğunu ifade eden Başkan Çağan, artan maliyetler, kur oynaklığı ve krediye ulaşmadaki zorlukların ihracatçının adımlarını yavaşlattığını söyledi. Başkan Çağan, “Bu mücadelemizde devletimizin ihracatçılarımıza vereceği yeni teşvikler büyük önem taşıyor. Özellikle finansmana erişim bakımından yeni destekler bekliyoruz” diye konuştu.
“En güçlü ivmelenmeyi Bulgaristan, Libya ve Tunus pazarlarında sağladık”
Bölge ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Çağan, şunları söyledi: “Yılın dördüncü ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Romanya, İtalya ve Belçika ilk üç sırada yer aldı. Romanya’ya yüzde 107 artışla 65,5 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 73 artışla 40,7 milyon dolar ve Belçika’ya yüzde 38 artışla 32,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.
Bu dönemde ihracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeleri inceliğimizde Bulgaristan, Libya ve Tunus pazarlarında yükselişler dikkat çekiyor. Nisan ayında Bulgaristan pazarında yüzde 1.969 artışla 23,8 milyon dolar, Libya’ya yüzde 1.305 artışla 23,6 milyon dolar ve Tunus’a 1.063 artışla 16,5 milyon dolar değere ulaştık.”