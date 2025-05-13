AKMİB Başkanı Çağan: Suriye’nin inşasında kimya sektörü rol oynayacak

Akdeniz Kimyevi Mad­deler ve Mamulleri İh­racatçıları Birliği (AK­MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, nisan ayında 460,3 milyon dolar ihracat ger­çekleştirdiklerini açıkladı. Yılın dördüncü ayında en yüksek ih­racat değerlerini Romanya, İtal­ya ve Belçika pazarlarında el­de ettiklerini kaydeden AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, ihra­cat hacmi artışlarında Bulgaris­tan, Libya ve Tunus pazarlarında yüksek haneli rakamlara ulaştık­larını vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın iş dünyası çatı kuruluşlarının başkanlarıyla 16-17 Nisan’da gerçekleştirdiği Suriye ziyare­tinin sektöre yönelik yansıma­larını da değerlendiren Başkan Çağan, şunları söyledi: “Sayın Bakanımızın liderliğinde ger­çekleştirilen Şam ziyareti, Su­riye’nin yeniden inşasında Tür­kiye’nin oynayacağı stratejik rolün güçlü bir göstergesidir.

AKMİB olarak, bölgede kalıcı istikrarın ve ekonomik topar­lanmanın anahtarı olan üre­tim, yatırım ve ticaretin önü­nü açacak bu temasları büyük bir memnuniyetle karşılıyo­ruz. Suriye ile ticaret yolları­nın yeniden canlanması, sana­yi bölgelerinin rehabilitasyonu ve ortak yatırımların teşviki, hem bölge ekonomisine hem de Türk ihracatçısına önemli fır­satlar sunacaktır. Türkiye’nin öncülüğünde hayata geçiri­lecek ekonomik iş birliği, sa­dece sınırlarımızın ötesinde­ki bir toparlanmayı değil, aynı zamanda Orta Doğu’ya uzanan güçlü bir ticaret hattının yeni­den inşasını ifade etmektedir.”

“Türk kimya endüstrisi güçlü bir duruş sergiliyor”

Küresel ticaretteki baskılar, enerji maliyetlerindeki artışlar, jeopolitik riskler ve finansal sı­kılaşma ortamında Türkiye’nin en büyük sektörlerinden biri olan kimya endüstrisinin güçlü bir duruş sergilediğine dikkati çeken Başkan Saadettin Çağan, “Böylesine zorlu bir süreçte ül­kemiz açısından elbette riskler olduğu kadar fırsatlar da olacak­tır. AKMİB olarak sektörümü­zü çok yönlü desteklemeye, üre­tim ve ihracata devam ediyoruz. Bu dönemi tüm paydaşlarımızla güçlerimizi birleştirerek birlik ve beraberlik içinde atlatacağı­mıza inanıyoruz” dedi.

Sektörün içinden gelen en net mesajların başında finansmana erişimle ilgili beklentiler olduğu­nu ifade eden Başkan Çağan, ar­tan maliyetler, kur oynaklığı ve krediye ulaşmadaki zorlukların ihracatçının adımlarını yavaşlat­tığını söyledi. Başkan Çağan, “Bu mücadelemizde devletimizin ih­racatçılarımıza vereceği yeni teş­vikler büyük önem taşıyor. Özel­likle finansmana erişim bakımın­dan yeni destekler bekliyoruz” diye konuştu.

“En güçlü ivmelenmeyi Bulgaristan, Libya ve Tunus pazarlarında sağladık”

Bölge ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Çağan, şunları söyledi: “Yılın dördüncü ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Romanya, İtalya ve Belçika ilk üç sırada yer aldı. Romanya’ya yüzde 107 artışla 65,5 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 73 artışla 40,7 milyon dolar ve Belçika’ya yüzde 38 artışla 32,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.

Bu dönemde ihracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeleri inceliğimizde Bulgaristan, Libya ve Tunus pazarlarında yükselişler dikkat çekiyor. Nisan ayında Bulgaristan pazarında yüzde 1.969 artışla 23,8 milyon dolar, Libya’ya yüzde 1.305 artışla 23,6 milyon dolar ve Tunus’a 1.063 artışla 16,5 milyon dolar değere ulaştık.”