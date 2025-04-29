Allianz Trade: Güçlü küresel deneyim, sürdürülebilir yerel katkı

Türkiye pazarındaki faaliyetlerine 2005 yılında başlayan Allianz Trade, 2010 yılında aldığı sigorta lisansıyla da Türkiye’de doğrudan ‘sigorta şirketi’ kimliğimizle hizmet sunmaya başladı.

Müşterilerin büyüme hedeflerine eşlik ediyor

Allianz Trade, Türkiye’deki şirketlere, yurt içi ve yurt dışındaki ticari faaliyetlerinde, risklerini birlikte yöneterek güvenli bir gelecek sunuyor. Sahip olduğu küresel uzmanlığı, S&P tarafindan AA notuyla tescillenen güçlü finansal alt yapısı ve yerel ticaretteki bilgi birikimi sayesinde, müşterilerin büyüme hedeflerine eşlik ediyor. Türkiye’deki işletmelerin sürdürülebilir ve güvenli büyüme yolculuğuna katkı sağlamak öncelikli misyonlarımız arasında yer alıyor.

Firma, dünya genelinde 5 bin 800’den fazla çalışanı ve 40 ülkede yaygın hizmet ağımızla faaliyet gösteriyor. Türkiye ofisinde ise 70 kişilik uzman kadrosu, hedeflere ulaşmak ve daha fazla şirketi güvende hissettirmek için vargücümüzle çalışıyor.

Çalışan değer önerisi: “Yarını önemsiyoruz!”

İnsan Kaynakları stratejisi merkezinde, çalışan deneyimini önceleyen bir yaklaşımı benimseyen Allianz Trade, çalışanlarına verdiği değeri, “Yarını Önemsiyoruz!” anlayışıyla şekillendiriyor. Bu anlayışı, işe alımdan adaptasyona, sürekli öğrenmeden liderlik gelişimine, ücret politikalarından esnek çalışmaya kadar tüm süreçlerde somut uygulamalarla destekliyor.

Firma değer önerisini, işveren olarak güçlü yönlerini, hem adayların hem de mevcut çalışma arkadaşlarının ihtiyaçlarını gözeterek tasarlıyor. Böylece, sadece bugünün değil, yarının da çalışma kültürünü inşa ediyor.

Kapsayıcı meritokrasi kültürü

Allianz Trade Türkiye'nin performans sisteminin temelinde yalnızca yapılan işin niceliği değil, nasıl yapıldığı da değerlendiriliyor. Bu sayede “kapsayıcı meritokrasi” anlayışıyla iş birliğine dayanan liderlik, müşteri odaklılık, güven, müşteri ve pazar mükemmeliyetçiliği ve girişimcilik değerleriyle birleşerek kurum kültürünü şekillendiriyor.

Her yıl düzenli olarak uygulanan Çalışan Memnuniyeti Anketi ile kültürün çalışanlar tarafindan nasıl deneyimlendiğini ölçüyor, gelişim alanları tespit ediliyor.

2024 sonuçlarına göre; çalışanlar şirket kültürüne yüzde 82, müşteri odaklılığına yüzde 95, farklılıkları gözetme ve kapsayıcılık değerine ise yüzde 86 oranında olumlu geri bildirimde bulundu.

Güven veren çalışma ortamı

Şirket, çalışanların bağlılığını artıran uygulamalarla da öne çıkıyor. Ortalama 9 yıl şirket içi yönetici kıdem süresi, yüzde 82 oranında iç terfi, yüzde 67 kadın yönetici oranı ve yüzde 69 kadın çalışan oranıyla sektörde örnek teşkil ediyor. Ayrıca, yalnızca yüzde 8’lik işten ayrılma oranıyla da sektör ortalamasının çok altında ve çalışan bağlılığı sağlamadaki başarısını kanıtlıyor.

Çalışanların iş-özel yaşam dengesini gözeten esnek çalışma uygulaması, yeni çalışma arkadaşlarının toplam çalışma hayatı kıdemleri ile işe alınması, doğum günü izni gibi yenilikçi yan hakları ve çalışanların kişisel hayallerini gerçekleştirmeye olanak sunan 3-6 ay arasında sunulan ücretsiz izin uygulaması, çalışan refahını önceliklendirdiklerini gösteriyor.

Allianz Trade, tüm bu yaklaşım ve uygulamalarla 2024 yılı Great Place to Work sertifikasını almaya hak kazandı. Şirket, bu başarıyı, sadece bir unvan değil, tüm ekip olarak inşa edilen kurum kültürünün ve değerlerlerinin onurlandırılması olarak görüyor.