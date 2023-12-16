AmCham ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırımına katkı sağlayan şirketleri teşvik etmek üzere ilk kez 2019 yılında hayata geçirilen ve bu yıl beşinci kez düzenlenen AmCham “I AmChamPion” Ödülleri’ sahiplerini buldu.

“I AmChamPion” gala ve ödül töreni, AmCham tarafından 14 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenen “Türkiye-ABD İş Zirvesi” sonrasında gerçekleşti. Bu yıl ikinci kez düzenlenen Türkiye-ABD İş Zirvesi’nde “Türkiye Cumhuriyeti’ni 100. Yılında Geçmişten Bugüne Türkiye-ABD İlişkileri”, “Bölgesel İşbirliği Fırsatları” ve “İnovasyon Yüzyılında Türkiye-ABD İlişkileri” başlıkları üç ayrı oturumda detaylı şekilde ele alındı. AmCham Ödülleri kapsamında düzenlenen gala ve ödül töreninde ise Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik iş birliğinin en iyi örnekleri; “Yatırım”, “Bölgesel Merkez”, “Sürdürülebilirlik”, “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık”, “İnovasyon”, “Eğitime Katkı”, “Yılın Türk şirketi”, ve “Yılın Start-up’ı” olmak üzere 8 ayrı kategori altında ödüllendirildi. Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen şirketlerin ödüllendirildiği etkinliğin katılımcıları arasında T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD Başkonsolosu Julie Eadeh’in de aralarında bulunduğu kamu, STK ve iş dünyasından isimler yer aldı.

‘’ Amerika’yı yenilenebilir enerji ve iklim teknolojilerimiz ile yeniden keşfediyoruz’’

Törende Yılın Türk Şirketi Ödülü’ nü alan Sabancı İklim Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler yaptığı açıklamada ‘’ Sabancı Holding olarak bir vaadimiz var. ‘’Sürdürülebilirlik odağında öncü girişimler ile dünyayı birleştiririz.’’ Burada sürdürülebilirlik derken kapsayıcı bir anlayış ile 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’ nı adresliyoruz. Öncü girişimler ise Türkiye’ nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımlarını yapıyoruz ve her geçen gün üzerine yenilerini ekliyoruz. Ülkemizde edindiğimiz tecrübeyi Amerika gibi bu işin merkezinde olan bir ülkede kullanıyoruz. Yine Amerika’ nın sahip olduğu inovasyon ekosistemini Türkiye’deki işletmelerimiz ile birleştiriyoruz. Bu yolculukta bize bu anlamda ‘’Amerika’ yı yeniden keşfetmemizi sağlayan’’ AmCham Türkiye’ye teşekkür ediyorum.” dedi.