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Ankara Sanayi Odasi Başkanı Ardıç: Terörsüz Türkiye hedefinde yatırımı artırmaya hazırız 

ASO’nun temmuz ayı meclis toplantısında Terörsüz Türkiye hedeflerini değerlendiren Seyit Ardıç, terörün olmadığı Türkiye’nin, ekonomik büyüme ve kalkınma açısından büyük kazanımlar sağlayacağını belirtti. Ardıç, bu süreçte özel sektörün üretim ve yatırımı artırmaya hazır olduğunu kaydetti.

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Ankara Sanayi Odasi Başkanı Ardıç: Terörsüz Türkiye hedefinde yatırımı artırmaya hazırız 
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Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) temmuz ayı mec­lis toplantısı, ASO 2. Or­ganize Sanayi Bölgesi’nde ger­çekleştirildi. ASO Başkanı Seyit Ardıç, burada yaptığı konuşma­da, küresel ticaret hacminde to­parlanmanın sınırlı kalmasının, arz zincirlerinde kalıcı hale ge­len kırılmalar ve temel girdiler­deki maliyet baskılarının, büyü­me üzerindeki yapısal engelleri güçlendirdiğini söyledi.

Türkiye’de terörün sona erme­si yolunda önemli gelişmeler ya­şandığına dikkati çeken Ardıç, “Terörün olmadığı, huzur ve gü­ven ortamının tesis edildiği ül­kemiz ekonomik büyüme ve kal­kınma açısından da büyük kaza­nımlar sağlayacaktır. Terörsüz Türkiye hedefinin, ülkemizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirecek şekilde başarıya ulaşması en büyük temennimiz­dir. Bu süreçte iş dünyası olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bu noktada dev­letimizin kararlı duruşunu des­tekliyoruz. Biz özel sektör olarak üretmeye, istihdam sağlamaya ve yatırımı artırmaya hazırız” di­ye konuştu.

Teşvik ve faiz desteği talebi

Merkez Bankasının yılın ilk yarısında sıkı ve rasyonel para politikasını kararlılıkla sürdüre­rek Türk lirasının reel olarak de­ğer kazanmasını ve enflasyonun iyileşmesini sağladığını vurgula­yan Ardıç, özellikle dezenflasyon süreci açısından kritik öneme sahip enflasyon beklentileri dü­şerken temmuz ayı piyasa katı­lımcıları anketinin bu gerilemeyi teyit ettiğini aktardı.

Ardıç, enflasyonda iyileşmeyle birlikte Merkez Bankasının son Para Politikası Kurulu Toplan­tısı’nda politika faizini 300 baz puan indirip yüzde 43 seviyesine çektiğini hatırlatarak, şöyle ko­nuştu: “Dezenflasyon süreciyle yılın kalan son 3 toplantısında da faiz indiriminin devam etmesi­ni temenni ediyoruz. Temel bek­lentimiz, politika faizine paralel ticari kredi faizlerinin de makul seviyeye inmesi ve kısıtlamala­rın kalkarak kredi kullanımının artmasıdır.”

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi’ni çok kıymetli bulduklarını kay­deden Ardıç, “Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’nın sanayici­nin rekabet gücünü, maliyet et­kinliğini ve üretim kabiliyetini de artıracağına inanıyorum. Ya­tırımların Anadolu’ya yayılması, ülkemizin daha dengeli, kapsayı­cı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme modeline ulaşmasında kritik rol oynayacaktır. Yeni teş­vik sisteminin, özellikle tekno­loji odaklı ve dış ticaret dengesi­ni iyileştirici yatırımlara yönelik seçici yaklaşımı, kalkınma he­deflerimizle de uyumludur. Re­el sektörün finansmana erişim zorluklarına çözüm getirmesi amacıyla sağlanacak teşvik ve fa­iz desteklerinin yatırımları ye­niden canlandırmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

“Yapılandırmada destekleyici finansmana ihtiyaç var”

Ardıç, bankaya borçlu firmala­rın faaliyetlerini sürdürebilme­leri ve istihdamı koruyabilmeleri için banka borçlarının kapsamlı ve etkin şekilde yapılandırılması gerektiğini ifade etti. Bu sürecin ödeme planlarının gerçekçi bir şekilde yeniden yapılandırılma­sına ve firmaların yeniden ayağa kalkmasına imkan verecek des­tekleyici finansman araçlarını da içermesi gerektiğini belirten Ardıç, şu değerlendirmede bu­lundu: “Banka borçlarının yapı­landırılması, iflasların önlenme­si ve konkordato ilanlarının azal­tılması noktasında da kritik bir rol oynayarak, ekonominin bütü­nünü korumak adına stratejik bir adım olacaktır. "

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL