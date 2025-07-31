Ankara Sanayi Odasi Başkanı Ardıç: Terörsüz Türkiye hedefinde yatırımı artırmaya hazırız 

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) temmuz ayı mec­lis toplantısı, ASO 2. Or­ganize Sanayi Bölgesi’nde ger­çekleştirildi. ASO Başkanı Seyit Ardıç, burada yaptığı konuşma­da, küresel ticaret hacminde to­parlanmanın sınırlı kalmasının, arz zincirlerinde kalıcı hale ge­len kırılmalar ve temel girdiler­deki maliyet baskılarının, büyü­me üzerindeki yapısal engelleri güçlendirdiğini söyledi.

Türkiye’de terörün sona erme­si yolunda önemli gelişmeler ya­şandığına dikkati çeken Ardıç, “Terörün olmadığı, huzur ve gü­ven ortamının tesis edildiği ül­kemiz ekonomik büyüme ve kal­kınma açısından da büyük kaza­nımlar sağlayacaktır. Terörsüz Türkiye hedefinin, ülkemizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirecek şekilde başarıya ulaşması en büyük temennimiz­dir. Bu süreçte iş dünyası olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bu noktada dev­letimizin kararlı duruşunu des­tekliyoruz. Biz özel sektör olarak üretmeye, istihdam sağlamaya ve yatırımı artırmaya hazırız” di­ye konuştu.

Teşvik ve faiz desteği talebi

Merkez Bankasının yılın ilk yarısında sıkı ve rasyonel para politikasını kararlılıkla sürdüre­rek Türk lirasının reel olarak de­ğer kazanmasını ve enflasyonun iyileşmesini sağladığını vurgula­yan Ardıç, özellikle dezenflasyon süreci açısından kritik öneme sahip enflasyon beklentileri dü­şerken temmuz ayı piyasa katı­lımcıları anketinin bu gerilemeyi teyit ettiğini aktardı.

Ardıç, enflasyonda iyileşmeyle birlikte Merkez Bankasının son Para Politikası Kurulu Toplan­tısı’nda politika faizini 300 baz puan indirip yüzde 43 seviyesine çektiğini hatırlatarak, şöyle ko­nuştu: “Dezenflasyon süreciyle yılın kalan son 3 toplantısında da faiz indiriminin devam etmesi­ni temenni ediyoruz. Temel bek­lentimiz, politika faizine paralel ticari kredi faizlerinin de makul seviyeye inmesi ve kısıtlamala­rın kalkarak kredi kullanımının artmasıdır.”

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi’ni çok kıymetli bulduklarını kay­deden Ardıç, “Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’nın sanayici­nin rekabet gücünü, maliyet et­kinliğini ve üretim kabiliyetini de artıracağına inanıyorum. Ya­tırımların Anadolu’ya yayılması, ülkemizin daha dengeli, kapsayı­cı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme modeline ulaşmasında kritik rol oynayacaktır. Yeni teş­vik sisteminin, özellikle tekno­loji odaklı ve dış ticaret dengesi­ni iyileştirici yatırımlara yönelik seçici yaklaşımı, kalkınma he­deflerimizle de uyumludur. Re­el sektörün finansmana erişim zorluklarına çözüm getirmesi amacıyla sağlanacak teşvik ve fa­iz desteklerinin yatırımları ye­niden canlandırmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

“Yapılandırmada destekleyici finansmana ihtiyaç var”

Ardıç, bankaya borçlu firmala­rın faaliyetlerini sürdürebilme­leri ve istihdamı koruyabilmeleri için banka borçlarının kapsamlı ve etkin şekilde yapılandırılması gerektiğini ifade etti. Bu sürecin ödeme planlarının gerçekçi bir şekilde yeniden yapılandırılma­sına ve firmaların yeniden ayağa kalkmasına imkan verecek des­tekleyici finansman araçlarını da içermesi gerektiğini belirten Ardıç, şu değerlendirmede bu­lundu: “Banka borçlarının yapı­landırılması, iflasların önlenme­si ve konkordato ilanlarının azal­tılması noktasında da kritik bir rol oynayarak, ekonominin bütü­nünü korumak adına stratejik bir adım olacaktır. "