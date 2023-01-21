  1. Dünya Gazetesi
  2. İş Dünyası
  3. Aralıkta açılan şirket sayısı % 53,8 arttı
Takip Et

Aralıkta açılan şirket sayısı % 53,8 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2022 ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Buna göre; Aralık 2022'de kurulan şirket sayısı 2021'in aynı ayına göre yüzde 53,8 artarak 15 bin 34 olurken, kapanan şirket sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 20,1 yükselişle 4 bin 569'a çıktı. Yıllık bazda ise; kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 27,8 artarak 109 bin 695'ten 140 bin 229'a çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 42,8 artışla 16 bin 222'den 23 bin 170'e yükseldi.

Söz konusu ayda kurulan 15 bin 264 şirket ve kooperatiflerin yüzde 84,9'unu limited şirket, yüzde 13,6'sını anonim şirket, yüzde 1,5'ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9'u İstanbul, yüzde 9,9'u Ankara, yüzde 6,2'si Antalya'da kuruldu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bolu'da protestolar yüzde 25 azaldı

TOBB Haberleri

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bolu'da protestolar yüzde 25 azaldı
Bu konularda ilginizi çekebilir
TOBB