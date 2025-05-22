Araştırma sonucu ortaya koydu: Çalışanlar işverenlerden ne bekliyor?

Yemek kartı firması Pluxee’nin, araştırma şirketi Akademetre iş birliğiyle 26 ilde farklı sektörlerden 500 çalışanla gerçekleştirdiği araştırma, çalışanların işverenlerinden beklentilerini ortaya koydu.

Buna göre çalışanlar, işverenlerince özel günlerde hatırlanmayı ve kişiselleştirilebilir çözümlerle desteklenmeyi bekliyor.

Hediye kartı kurumlara olan bağlılığı olumlu etkiliyor

Söz konusu araştırmada çalışanların geleneksel hediyeler yerine diledikleri noktada özgürce kullanabilecekleri hediye kartı gibi dijital çözümleri tercih ettiği de belirtildi. Çalışanların yüzde 60'ı, hediye kartı benzeri jestlerin, kurumlarına olan bağlılıklarına doğrudan olumlu etkisi olduğunu belirtiyor.

Araştırmaya katılanlardan X kuşağı çalışanların yüzde 79'u dijital çözümler beklediğini paylaşırken, bu oran Z kuşağında yüzde 92'ye çıkıyor.

Pluxee'nin kurumsal hediyeleşmenin önem kazandığı bayram gibi özel dönemlerde ön plana çıkan Pluxee Hediye çözümü, çalışanların bakiyelerini diledikleri şekilde kullanabilmelerine olanak tanıyor.

"Özel günlerde hatırlanmak jest değil, stratejik bir memnuniyet aracı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pluxee Türkiye İş Geliştirme, Ürün ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Berna Şamiloğlu, dijitalleşme ve iş hayatına yeni kuşakların dahil olmasıyla çalışan beklentilerinin değiştiğini, sürdürülebilir başarı hedefleyen kurumların çalışanlarını anlaması, onları doğru çözümlerle desteklemesi gerektiğini belirtti.

Bugünün çalışanlarının sadece hediye değil, "anlam", "esneklik" ve "tercih hakkı" da istediğine değinen Şamiloğlu, şunları kaydetti:

"Araştırmalarımızdan çıkan çok net bir tablo var. Kuşak ayırt etmeksizin, çalışanlar artık işverenlerinden onları gerçekten anlayan, özgürlük tanıyan çözümler bekliyor.

İşverenlerin çalışanlarını özel günlerde hatırlaması artık bir jest değil, stratejik bir memnuniyet aracı."