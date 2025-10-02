ARNİAD Ekonomi Buluşmaları Mert Başaran’la başladı

Arnavut İş İnsanları Derneği (ARNİAD) tarafından hayata geçirilen “Ekonomi Buluşmaları” serisinin ilki, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa çok sayıda iş insanı, ARNİAD üyesi ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan ARNİAD Başkanı Bayram Taşocak, derneğin vizyonunu paylaşarak, “Üç yıl önce kurulan ARNİAD, Arnavut diasporası ile Türkiye arasında köprü olmayı ve ihracatı geliştirmeyi amaçlıyor. Ekonomi Buluşmaları bu yolculuğun önemli adımlarından biri” dedi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz ise Bursa ekonomisinde Arnavut iş dünyasının önemli katkısına dikkat çekerek dayanışma ve işbirliğinin önemini vurguladı.

Tasarruf, sabır, çalışkanlık

Programın konuğu olan Ekonomist Mert Başaran, küçük tasarrufların ve yatırım bilincinin günlük yaşam alışkanlıklarıyla başladığını söyledi. Gençlerin kısa yoldan zengin olma fikrine yönlendirildiğini belirten Başaran, “Tasarruf, sabır ve çalışkanlık gibi değerleri hatırlatmamız gerekiyor” dedi.

Başaran ayrıca aile şirketlerinde üçüncü nesilde yaşanan kırılmalara değinerek, “Dünyada şirketlerin yalnızca yüzde 2’si üçüncü kuşağı görebiliyor” ifadelerini kullandı.