ASHİB Başkan Yardımcısı Yamanyılmaz: Önlem alınmazsa ciddi kayıplar yaşarız

Ziya İPEK

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB), 2024 yılında gerçekleştirdiği 382 milyon dolar ihracat performansına Adana’dan en güçlü desteği veren 45 üyesini ödüllendirdi. Geçen yıl yaklaşık 139 milyon dolarlık hayvansal gıda ihraç eden Adana’da ihracat şampiyonu firmaların plaket ödüllerini ve teşekkür sertifikalarını ASHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri verdi.

Küresel ticarette jeopolitik risklerin, enerji krizlerinin ve enflasyonist baskıların hâkim olduğu dönemde hayvansal gıda ihracatında önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Ali Can Yamanyılmaz, “2024 yılında Türkiye’nin hayvansal mamuller ihracatı 3,9 milyar dolara ulaştı. ASHİB olarak bu başarıya 382 milyon dolarlık katkı sunduk. Adana’mız ise 139 milyon dolarlık ihracatla göz kamaştırdı.

Bu rakamlar, sabah gün doğmadan yola çıkanların, gece geç saatlere kadar üretim yapanların başarısıdır” dedi. Küresel arenada elde edilen başarıların bin bir zorlukla mücadele ederek kazanıldığına işaret eden Yamanyılmaz, sektörün çok zorlu bir dönemden geçtiğini ve acil önlem alınmaz ise ihracat kalemlerinde ciddi kayıplar yaşanmasından endişe ettiklerini dile getirdi. Yamanyılmaz, “Kolay zamanlardan geçmiyoruz. Üretmek zorlaştı. Ayakta kalmak zorlaştı. Pek çok üretici firmamız, artık üretimden çekiliyor, ithalata yöneliyor. Çünkü kur seviyesi, ithalatı cazip hale getiriyor.

Bu tablo sürdürülebilir değil. Kur – maliyet baskısı altında ezilen üretici firmalarımız var. Yüksek faizlerle baş etmeye çalışan KOBİ’lerimiz, finansmana ulaşamayan, bankalardan eli boş dönen ihracatçılarımız var. İş dünyası sıkışmış vaziyette, nefes alması gerek. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle işletme ve yatırım harcamalarına yönelik limitlerin artırılması olumlu ancak yeterli değildir.

Devlet hazinesi üzerinden doğrudan faizsiz veya uzun vadeli düşük faizli destek mekanizmalarının geliştirilmesini bekliyoruz. Amerika’da artan gümrük duvarları, Uzak Doğu’nun agresif üretim politikaları, Avrupa’daki korumacı yaklaşımlar uluslararası pazarlarda ticareti zorlaştırıyor. Tüm dünyada rekabet daha acımasız hale gelirken biz içerde kendi ihracatçımızı korumak zorundayız. Aksi halde pazarlarımızı birer birer kaybetme riskiyle karşı karşıyayız” diye konuştu.

“İSO 500 araştırmasının sonuçları net uyarılar veriyor”

İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarını belirlediği İSO 500 2024 araştırmasında “Maliyetler yükseliyor, kâr marjları düşüyor, firmalar ayakta kalmak için savaşıyor” şeklinde net uyarılar verildiğine dikkati çeken Yamanyılmaz, şunları söyledi: “Biz ihracatçılar olarak, yıllardır her ekonomik programda sorumluluk aldık. İnançla destek verdik.

Artık şunu da söylüyoruz; biz üretmeye, satmaya, döviz getirmeye hazırız. Ama devletimizin de artık çok daha güçlü bir şekilde yanımızda olmasını istiyoruz! Tarife dışı engellerle savaşmak için destek istiyoruz. Doğal pazarlarımızı koruyacak ikili ticaret anlaşmaları bekliyoruz. Uygun faizli, erişilebilir kredi mekanizmaları talep ediyoruz. Kur politikalarının ihracatçıyı ezmeyecek şekilde düzenlenmesini istiyoruz.

"Türk Ticaret Bankası Çukurova şubesi hizmette"

Yamanyılmaz, Türkiye’nin ihracat potansiyelini güçlendirmek, ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırmak ve rekabet gücünü artıracak çözümler üretmek odağıyla yeniden faaliyete başlayan Türk Ticaret Bankası’nın Çukurova Şubesi’nin temmuz ayından itibaren Adana Sanayi Odası’nda hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Yamanyılmaz, “İhracatçının finansmana erişimini kolaylaştırmak ve rekabet gücünü artıracak çözümler üretmek odağıyla yeniden faaliyete başlayan bankanın dijital ve fiziksel hizmetlerinden ASHİB üyelerinin de faydalanmasını bekliyoruz” dedi.

Yamanyılmaz’ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Türk Ticaret Bankası Çukurova Şubesi Müdürü Mustafa Dikmen Işık, Adana merkezli olarak bölge illerindeki ihracatçılara hizmet vereceklerini belirtti ve bankanın destek paketlerini ana başlıklarıyla anlattı. Uzun yıllar Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nde Genel Sekreter Vekili ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak hizmet veren Solaris Consulting Genel Müdürü Ümit Sarı ise ihracatçı firmalara sağlanan devlet destekleri ve hibe programları hakkında bilgi aktardı.

Adana’nın 2024 yılı hayvansal gıda ihracat şampiyonları

ASHİB Adana İstişare Toplantısı’nın son bölümünde 2024 yılında Adana’dan en fazla ihracat yapan 45 firmanın temsilcilerine ödül plaketi ve teşekkür sertifikaları takdim edildi. ASHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Adanalı üyelerini tebrik edip başarılarının devamını diledi. Adana’dan en fazla ihracat yapan ASHİB üyesi firmalar listesinde ödül plaketine layık görülen firmalar şöyle sıralandı:Pilyem Gıda Tarım Sanayi, Akyem Adana Yem, Şahin Tavukçuluk, Gülperi Tavukçuluk, Aksu Piliç, Sasu Su ve Tarım Ürünleri, Güler Bağırsak, Pakyürek Tarım Sanayi, Akbey Doğa Piliç, Civkur Gıda Sanayi, Rimaş Deri, Pakyürek Dış Ticaret, SCN Nakliyat, Fulya Evcil Hayvan Ürünleri, Türkay Food Gıda, Taşar Tavukçuluk, Leziz Tavukçuluk, Zihni Balıkçılık, Tam Piliç, Derinsel Tekstil, Elif Gıda, Sudi Tekstil, HRT Uluslararası İthalat İhracat, Biyolojik Mücadele ve Hamer Bağırsak. Sertifika ile ödüllendirilen firmalar:Odin Su Ürünleri, Misis Et Ürünleri, Mete Yatırım İşletmeleri, J.M. AKUA Adana Deniz ve Su Ürünleri, Ekip Tavukçuluk, 01 Su Ürünleri, Karalar Tavukçuluk, Ayperi Tavukçuluk, Özcan Çatalbaş, Sesasu Deniz ve Su Ürünleri, Nova Food Dış Ticaret, Mehmet Adsan, Casing Gıda Sanayi, Sezen Gıda, Aquatic Su Ürünleri, Bakiran Et ve Su Ürünleri, Eminal Su Ürünleri, Mackerels Su Ürünleri, Biyolojik Tarım ve Halit Sencar.