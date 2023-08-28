ASKON, dijitalleşme projesinin ilk aşamasını tamamladı

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, NFC özellikli dijital kartlar, derneğin online sistemine entegre edildi.



ASKON üyeleri dijital kartlar sayesinde yabancı dillerde profillerini oluşturarak uluslararası mecrada daha çok kitleye ulaşabilecek, giderlerinden tasarruf edebilecek, anında muhatabı ile iletişime geçebilecek ve ticaretlerini artırabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Türk iş insanlarının uluslararası ticarette rekabet gücünü artırmaya yönelik dijitalleşme çalışmalarında üyelerine destekte bulunduklarını belirtti.



Aydın, "ASKON olarak bu bağlamda 2030 ve 2050 trenini kaçırmamak ve uluslararası rekabetimizi güçlendirmek adına üyelerimizin dijitalleşme çalışmalarına katkı sunuyoruz. ASKON üye işletmelerinin avantajlarının kullanılabileceği ASKON online sistemine entegre NFC özellikli üyelik kartı oluşturarak üyelerimize göndermeye başladık." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin dijital dönüşüm pusulasını yayınlayarak 2030 ve 2050 için hedef koyduğunu aktaran Aydın, "Yarının rekabetçi ortamında mücadele etmek istiyorsak dijital dönüşüm hususunda Türk iş insanları olarak ilgili projelere ağırlık vermeli, bu alanda kaynak ve farkındalık oluşturmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.