Asmalı: Türkiye, küresel ticaret ağının tam ortasında

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) kendi bünyesinde faaliyete geçirdiği ve uluslararası yatırımcıları Türkiye’deki yatırım ortamıyla buluşturduğu MÜSİAD INVEST çatısı altında Uluslararası Yatırım ve Networking Toplantısı düzenledi.

"Türk Cumhuriyetleri" temasıyla gerçekleştirilen ikinci toplantı, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Şerzad Abdunnazarov, MÜSİAD INVEST Başkanı Serhat Kısakürek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya ve Gençlik Geleceğimiz Vakfı İcra Direktörü Khayrulla Sattarov'un katılımıyla gerçekleştirildi.

300'den fazla iş insanının katılım sağladığı programda, MÜSİAD INVEST'in yatırım enstrümanları ve sahip olduğu ağ tanıtıldı. Programa katılım sağlayan ülke heyetleri ve MÜSİAD'lı iş insanları arasında B2B görüşmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya konuşmasında, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kuruluşu ve süreci hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin ortak dili konuşan, kökeni aynı olan dost ve kardeş ülkelerle işbirliğini daima önemsediğini kaydeden Karakaya, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin atfettiği bu önemi daima hassasiyetle temsil etmiştir. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımızın da girişimleriyle 3 Ekim 2009'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile merkez İstanbul’da olmak üzere Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi kurulmuştur. Bu gelişim bildiğiniz üzere akabinde Türk Devletleri Teşkilatına evrilmiştir.

Kısa süre içerisinde teşkilat kurumsallaşmasını tamamlamış ve bünyesinde oluşturulan komisyonlar aktif olarak çalışır hale gelmiştir. Bu çalışmaların sonucu olarak her yıl Türk dünyasının farklı ülkelerinde farklı temalarla zirveler düzenlenmiştir. Sosyal ve kültürel bağların yanı sıra ekonomik bağların da güçlendirilmesi, üye ülkeler arasındaki yatırım ortamının iyileştirilmesi ve işbirlikleri artırılması hususu da ayrı bir madde olarak ele alınmıştır ve etkin rol oynamayı sürdürmüştür." diye konuştu.

Bu doğrultuda Türk Devletleri Teşkilatı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak gelecek aylarda Türk Dünyası İş ve Yatırım Forumu’nun planlandığını ve hazırlık çalışmaları yapıldığını ifade eden Karakaya, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde çalışmalar sürdüreceklerini belirtti.

"Türkiye, küresel ticaret ağının tam ortasında yer aldığı gibi birçok ticari rotanın da transit güzergahında"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise MÜSİAD INVEST markasıyla MÜSİAD'ın öncelikli hedeflerini anlattı. Asmalı, INVEST ile Türkiye'deki yatırım ortamını zenginleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ofislerimizde şirket kuruluşu, vergi ve muhasebe, denetim gibi mali konulardaki danışmanlıkların yanında şirket birleşmeleri ve devirleri, yeni çıkan kanun ve mevzuatlara dair hukuki konularda danışmanlık gibi çeşitli hizmetlerden de faydalanabileceksiniz." diye konuştu.

Asmalı, Türk Cumhuriyetler teması altında birleştirdikleri programın da önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, küresel ticaret ağının tam ortasında yer aldığı gibi, aynı zamanda birçok ticari rotanın da transit güzergahında bulunmaktadır. Ülkemizin dış ticaret hacmi, her geçen gün artış gösterirken özellikle Türk Cumhuriyetleriyle gerçekleştirdiğimiz ticaret, her yıl belirgin şekilde karşılıklı olarak artmaktadır.

Bizler, MÜSİAD'ın kurumsal hafızasından faydalanarak, ticari bağlarımızı güçlendirmek adına Türk Cumhuriyetleri'nden iş insanlarının bizimle birlikte yol yürümesini çok önemli buluyoruz. Bu nedenle, yatırım potansiyeli bulunan uluslararası yatırımcıları, MÜSİAD üyeleri ile buluşturmak için MÜSİAD INVEST Uluslararası Yatırım Networking toplantılarımızı ilerleyen dönemlerde de düzenlemeye ve bu toplantılarımızdan çok olumlu geri dönüşler almaya devam edeceğiz."

"Yatırımcı potansiyelimizin artırılması için uluslararası iş birlikleri kurduk"

MÜSİAD INVEST Başkanı Serhat Kısakürek de MÜSİAD INVEST’in güvenilir bir aracı olmayı başardığını belirterek ana hedeflerinin Türkiye’nin yatırım iklimine katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Kısakürek, dinamik ve sağlam ekonomisiyle Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar çekmek için yatırımcı dostu politikalar ve geniş yetenek havuzunun yanı sıra küresel pazarlara erişim sunduğuna dikkati çekti.

MÜSİAD INVEST’in faaliyetlerinden ve çalışma alanlarından bahseden Kısakürek, yatırımcı potansiyelinin artırılması için uluslararası işbirlikleri kurduklarını ve kurmaya da devam ettiklerini ifade etti. ​​​​​​​

MÜSİAD INVEST Uluslararası Yatırım ve Networking Toplantısı kapsamında Fonangels.com ile MÜSİAD INVEST arasında işbirliği protokolü imzalandı.

MÜSİAD INVEST'in faaliyetleri kapsamında değerlendirilecek iş birliğinde fonangels.com şirketiyle ortak çalışmalar yapılacak. Özbekistan'dan kalabalık bir heyetin katıldığı programda açılış konuşmalarından sonra B2B görüşmeler gerçekleştirildi.