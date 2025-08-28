ASO Başkanı Seyit Ardıç: Sanayi sektörü bir yıldır bankalara çalışıyor

Ferit PARLAK

Ankara Sanayi Odası (ASO) Ağustos ayı Meclis Toplan­tısı, Merkez Bankası Baş­kanı Fatih Karahan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konu­şan ASO Başkanı Seyit Ardıç, En Büyük İkinci 500 Sanayi Kurulu­şu içindeki firmaların finansman giderlerinin faaliyet kârı içinde­ki payının yüzde 35,8’den yüzde 80,9’a yükseldiğini söyledi.

Ardıç, “İlk 500 şirketlerinde ise durum daha da vahim. Faaliyet kârının yüzde 97’sini, finansman gide­rine vermişler. Yani sanayicimiz bir yıl boyunca bankalara çalış­mış” dedi. Son gelen çeyreklik bi­lançolarda, bankacılık kesiminin kârlılıklarında önemli ölçüde ar­tışlar görülürken, sanayi sektörü ise nerdeyse kâr elde edemediği­ni belirten Ardıç, ”Finansal tablo­larını açıklamış borsaya kota 282 şirketin 137’si bu dönemde zarar yazdı.

Yani şirketlerin neredey­se yarısı, yüzde 48,58’i bu dönemi zararla kapattı. Oysa geçen yıl ay­nı dönemde bu oran yüzde 36 idi” diye konuştu. Bankaların işlem­lerden aldığı yüksek komisyon ve ücretlere de dikkat çeken Ardıç, “İşlemlerden alınan yüksek ko­misyon ve ücretler sanayicileri­mizin finansman maliyeti yükünü daha da artırıyor. Bankaların uy­guladığı bu rakam ve oranların dü­şürülmesi finansmana erişmeye çalışan reel sektör için daha sağlık­lı ve sürdürülebilir olacaktır” dedi.

“Parayı faize yatıran rahat, biz uykusuz geceler geçiriyoruz”

Elbette finans sektörünün bü­yümesinin Türkiye ekonomisi açı­sından son derece önemli olduğu­na değinen Ardıç şunları söyledi: “Biz sanayiciler üretim maliyetle­rindeki artış, ihracat pazarlarında­ki daralma ve finansmana erişim gibi zorluklarla mücadele eder­ken, üretime devam etmek için de büyük çaba harcıyoruz. Cari enf­lasyon yüzde 33,5, Merkez Ban­kası’nın yıl sonu hedefi ise yüzde 24. Peki ticari kredi faizleri kaç? Yüzde 55. Bu faiz oranlarıyla nasıl ayakta kalacağız, nasıl üretim ya­pacağız, yeni yatırımlarımızı neye göre nasıl planlayacağız? Yani, pa­rasını faize yatıran rahat bir uyku çekerken, üretim ve ihracat yapa­rak, istihdam yaratarak, ülkemizin geleceğine katkı sağlamaya çalı­şan girişimciler yani bizler, maa­lesef uykusuz geceler geçiriyoruz. Bu sistem sağlıklı bir ekonomi için sürdürülebilir değildir.”

“Enflasyonla mücadele yükü üretimi baskılıyor”

Enflasyonla mücadele progra­mı hedeflerinin, piyasa beklenti­leriyle giderek daha fazla uyumlu hale geldiğinin altını çizen Ardıç, rezerv artışı ve CDS’de düşüşün umut verici olduğunu bildirdi

Kamu kesiminin harcamala­rı kontrol altına alarak toplumun genelinde gerçek anlamda bir ta­sarruf yaptığı algısını oluşturma­sının, enflasyonla mücadelenin inandırıcılığını arttıracağını di­le getiren Ardıç, “Kamu tasarruf konusunda öncü ve örnek olma­lıdır” diye konuştu. Enflasyonla mücadele politikasının başarısı­nı önemsediklerini, fiyat istikrarı­nın uzun vadeli büyümenin teme­li oluğunu çok iyi bildiklerini kay­deden Ardıç, “Ancak enflasyonun toplumsal maliyeti ve reel sektörü­müz üzerindeki olumsuz etkileri ne yazık ki çok yüksek oldu. Sanayi tarafında iki çeyrek üst üste yaşa­nan daralma, enflasyonla mücade­lede en büyük maliyetin reel sektö­re yüklendiğini gösteriyor. Bu sü­reç, yatırım kararlarını ve üretimi baskılamaya devam ediyor” dedi.

Eximbank kredilerinde teminat çıkmazı

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Exim­bank kredilerinde ticari banka­lardan teminat alma zorunlulu­ğunun, firmalar için süreci hem zorlaştırdığını hem de maliyetle­ri artırdığını söyledi. Ardıç, “Bu uygulama ihracatımız üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Teminat yapısının gözden geçiri­lerek daha esnek hâle getirilmesi yönündeki talebimiz de var” açık­laması yaptı.

“Ya üreteceğiz ya da kapıya kilit vuracağız”

ASO Başkanı Seyit Ardıç, bugün, Türkiye’nin üretim gücünü, geleceğini ve ekonomik bağımsızlığını şekillendirecek kritik bir eşikte olunduğunu ifade etti. Ardıç, “Önümüzde önemli bir yol ayrımı var: Ya her şeye rağmen üretime devam eden, istihdam yaratan, teknolojiyi ve katma değeri önceleyen firmalarımızın yolunu açacağız… Ya da krediye ulaşamadığı için kapısına kilit vuran, üretimden çekilen, binlerce kişiyi işsiz bırakan işletmelerin çoğaldığı bir geleceğe sürükleneceğiz. Günü kurtaran değil, geleceği şekillendiren politikalarla reel sektörün önünü açan bir anlayışa ihtiyacımız var. Sanayicinin sesini duyan, ihtiyaçlarını gözeten, üretimi destekleyen bir ekonomi modeliyle yolumuza devam edelim” ifadelerini kullandı.

“Nefes Kredisi iflastan önce son umut oldu”

Seyit Ardıç, KOBİ tanımındaki limitin artmış olmasını çok değerli bulduklarını söyledi. Ancak, Nefes Kredisi gibi kredilerden daha fazla işletmenin yararlanabilmesi için tutarının acil olarak artırılması ve kapsamının genişletilmesi gerektiğini ifade eden Ardıç, “Nefes kredisi, KOBİ’lerimizin iflas etmeden önceki son umududur. Limitlerin vakit kaybetmeden en az 50 milyar TL’ye çıkarılması sadece firmalarımızın ayakta kalmasını değil, ekonominin üretim ve istihdam kapasitesinin korunmasını da sağlayacaktır” dedi. KOBİ’lerin hem yüksek faiz hem de kredi limitlerinden dolayı bankaların kapısından içeri bile giremediğini vurgulayan Ardıç, “Temel beklentimiz; Kredilerin üretim odaklı firmalara açılması; reel sektörün ihtiyaçlarına uygun selektif bir kredi politikası izlenmesi” diye konuştu.

“Döviz satma zorunluluğu gözden geçirilmeli”

Seyit Ardıç, ihracatçı firmaların, ihracat bedelinin yüzde 35’ini Merkez Bankası’na satma zorunluluğunun devam ettiğini bildirdi. Ardıç, “Bu durum firmalarımızı zorluyor. Merkez Bankası'nda TL’ye çevirdiğimiz parayla hammadde almak için tekrar döviz alıyoruz. Kur makasından dolayı kaybımız oluyor. Bu uygulama, özellikle de hammaddesi büyük ölçüde dışa bağımlı olan sektörlere ilave yük getiriyor. Bu uygulamanın sürdürülmesi gerekliyse, sektörlerin ithalata bağımlılık oranları dikkate alınarak sınıflandırma ve ayrıştırma modeli yapılabileceği kanaatindeyim” şeklinde konuştu. İhracatçılara verilen yüzde 3 oranındaki döviz dönüşüm desteğinin 31 Ekim 2025’e kadar uzatıldığını hatırlatan Ardıç, “Beklentimiz bu desteğin devam ettirilmesi” dedi.