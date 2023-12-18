ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

10 finalist arasında yapılan değerlendirmede Gökçe Enginer “Gökkubbe” isimli tasarımıyla birinciliğe, Ceyda Eylül Kaya “Monet’s Garden” adlı koleksiyonuyla ikinciliğe ve Aleyna Gürşahin “47 Ronin” isimli temasıyla üçüncülüğe hak kazandı. Törenin açılış konuşmasını yapan ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı ve ATHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, 6 Şubat’taki deprem felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak sözlerine başladı. Zeki Kıvanç, tekstil alanında uluslararası pazarda daha etkin olmak istediklerini, modanın peşinden sürüklenen değil, modayı belirleyen bir ülke olma amacını taşıdıklarını belirtti.

Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektörlerinin 32 milyar dolar ihracat hacmine ulaştığını, 1,3 milyon kişiye istihdam sağladığını dile getiren Zeki Kıvanç, 60 milyar dolar ihracat hedefine entegre üretim yapısını tasarım üstünlüğü ile birleştirerek ulaşmak istediklerini söyledi. Kıvanç, “Bölgemizdeki tekstil firmalarının tasarım anlayışını benimsemelerini arzuluyor, bu sayede küresel arenada rekabet avantajını artırmayı planlıyoruz. Kendi kültürümüzü koruyarak özgün ve evrensel değerler yaratma hedefimize ulaşmak için her alanda yaratıcı ve yenilikçi tasarımcılara ihtiyaç var. Bu tasarımcılar ortaya çıksın diye bu yarışmayı düzenliyoruz” dedi.

“Türk tekstil sektöründe gençlerimize güveniyoruz”

ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan ise millet olarak asrın felaketinin açtığı yaraları dayanışma içinde sarmanın gayretini gösterdiklerini dile getirirken tekstil ve hammaddeleri sektörüne büyük katkı sağlayan Kahramanmaraş’ın yeniden yükseleceğine, üretimini ve ihracatını daha da artıracağına olan inancını vurguladı.

Tekstil sektöründe fiziki üretim yapan dev fabrikalar kurmanın artık yeterli gelmediğine dikkat çeken Fatih Doğan, sürdürülebilir üretimde markalaşmanın öne çıktığını, bu konuda tasarımı ve tasarımcıları çok önemsediklerini belirtti. Doğan, “Madem Avrupa’nın en büyük ikinci tedarikçisiyiz, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın gereği dönüşüm sürecini hızla hayatımıza geçirmeliyiz. Ülkemizde yeşil dönüşüm konusunda ilk adımı tekstil sektörü olarak biz attık, bunu hızla ve kalıcı olarak devam ettirmeliyiz” diye konuştu.

“22 milyar lira destek vereceğiz

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ise ATHİB 12. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın finalinin Kahramanmaraş’ta yapılmasının toparlanma sürecinde büyük moral verdiğini söyledi. Depremin açtığı yaralara rağmen Türkiye’nin ihracatta rekorlar kırarak ilerlediğini ve kasım ayı sonu itibarıyla 11 aylık dönemde 232,9 milyar dolar değere ulaşıldığını anımsatan Kılıçkaya, yıl sonunda 255 milyar dolar hedefinin üzerine çıkılacağına inandığını belirtti. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçı firmalara birçok fasılda destek verdiklerini anlatan Kılıçkaya, 2023 yılında 9,4 milyar lira olan destek tutarının 2024 yılında 22 milyar TL’ye çıkarılacağını açıkladı.