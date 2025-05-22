ATO Başkanı Baran: KOBİ’lere finansman desteği reel sektöre güç katacak

Baran, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı çalışma hazırlığına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kararı, iş dünyası adına büyük bir memnuniyetle karşıladıklarına işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Özellikle, KOBİ'lerimizin, finansmana uygun koşullarda erişiminin desteklenmesi, işletmelerimizin öngörülebilirliğinin artmasına, yatırım ve üretim kararlarını daha sağlıklı bir zemine oturtmasına imkan sağlarken, reel sektörümüzün dinamizmine, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümemize güç katacaktır. Küresel rekabet gücümüze önemli katkı sağlayacak bu karar dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum."