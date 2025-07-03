ATO Başkanı Gürsel Baran: Kredi kısıtlamasından KOBİ’ler muaf tutulmalı
ATO Başkanı Gürsel Baran, KOBİ’lerin finansmana erişimde yaşadığı zorlukların, yatırım ve büyüme hedeflerini olumsuz etkilediğini belirterek, “KOBİ’lerimizin kredi büyümesi kısıtlamalarından muaf tutulması ve KOBİ'lere özel seçici ve hedef odaklı kredi uygulamaları başlaması gerekiyor ” dedi.
Ferit PARLAK
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda gündemi değerlendirdi. KOBİ’lerin Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,7’sini oluşturduğunu ve toplam istihdamın yüzde 70’inin, cironun ise yarısının bu işletmeler tarafından sağlandığını belirten Baran, “KOBİ’lerimizin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, iş dünyamızın en temel ve öncelikli beklentileri arasında.
KOBİ’lerimizin bankalara getirilen kredi büyümesi kısıtlamalarından muaf tutulması ve KOBİ’lere özel seçici ve hedef odaklı kredi uygulamaları başlatılması gerekiyor. Bu tür adımlar, ekonomimizin can damarını oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi güçlendirirken, ekonomik büyümeye ve istihdam artışına da katkı sağlayacaktır” dedi.
KOBİ tanımı güncellenmeli
Baran, mevzuat gereği 250 kişiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan girişimlerin KOBİ olarak kabul edildiğini hatırlatarak, “KOBİ kriterlerinin güncellenmesi, KOBİ karşılığı işletmelerin daha doğru tasnif edilmesini ve dolayısıyla ilgili desteklerin de daha doğru adreslere aktarılmasını sağlayacaktır” diye konuştu.
Baran, finansmana erişimin kolaylaştırılmasını istediklerini ancak burada kaynak israfına karşı olduklarını da ifade etti. Baran, “Kredilerin verimsiz bir şekilde kullanılmasını engellemek için yıllardır herhangi bir katma değer üretmeden, sadece borçla ayakta duran tabela şirketleri için de düzenlemeye gidilmeli. Onlarca göstermelik şirketin kullanacağı küçük miktarlardaki finansmanı, geçici olarak zor durumda olan, ancak bugüne kadar hep verimli çalışmış tek bir KOBİ’miz kullansa, çok daha olumlu sonuçlar alırız” dedi.
Konkordato müessesesi yeniden ele alınmalı
ATO Başkanı Baran, bu yılın ilk 5 ayında mahkemelerce verilen korkordato geçici mühlet kararı sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97 oranında arttığını söyledi. Baran, diğer yandan konkordato uygulamalarında bazı sıkıntılar yaşandığını da belirterek, “Sistem zincirin ilk halkasını korurken, diğer halkalar sırasıyla batışa doğru ilerliyor. Konkordato sistemi bu haliyle, faydadan çok zarar doğuruyor. Sistemin bir an önce yeniden ele alınması, işletmelerimiz için ve ekonomimiz için şarttır” dedi.