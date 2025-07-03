ATO Başkanı Gürsel Baran: Kredi kısıtlamasından KOBİ’ler muaf tutulmalı

Ferit PARLAK

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun Haziran Ayı Ola­ğan Meclis Toplantısı’nda gün­demi değerlendirdi. KOBİ’lerin Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,7’sini oluşturduğunu ve toplam istihdamın yüzde 70’inin, cironun ise yarısının bu işletmeler tarafın­dan sağlandığını belirten Baran, “KOBİ’lerimizin finansmana eri­şiminin kolaylaştırılması, iş dün­yamızın en temel ve öncelikli bek­lentileri arasında.

KOBİ’lerimizin bankalara getirilen kredi büyümesi kısıtlamalarından muaf tutulma­sı ve KOBİ’lere özel seçici ve hedef odaklı kredi uygulamaları başla­tılması gerekiyor. Bu tür adımlar, ekonomimizin can damarını oluş­turan küçük ve orta ölçekli işletme­lerimizi güçlendirirken, ekonomik büyümeye ve istihdam artışına da katkı sağlayacaktır” dedi.

KOBİ tanımı güncellenmeli

Baran, mevzuat gereği 250 ki­şiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan girişimlerin KOBİ olarak kabul edildiğini hatır­latarak, “KOBİ kriterlerinin gün­cellenmesi, KOBİ karşılığı işletme­lerin daha doğru tasnif edilmesini ve dolayısıyla ilgili desteklerin de daha doğru adreslere aktarılmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

Baran, finansmana erişimin ko­laylaştırılmasını istediklerini an­cak burada kaynak israfına kar­şı olduklarını da ifade etti. Baran, “Kredilerin verimsiz bir şekilde kullanılmasını engellemek için yıllardır herhangi bir katma değer üretmeden, sadece borçla ayakta duran tabela şirketleri için de dü­zenlemeye gidilmeli. Onlarca gös­termelik şirketin kullanacağı kü­çük miktarlardaki finansmanı, geçici olarak zor durumda olan, an­cak bugüne kadar hep verimli çalış­mış tek bir KOBİ’miz kullansa, çok daha olumlu sonuçlar alırız” dedi.

Konkordato müessesesi yeniden ele alınmalı

ATO Başkanı Baran, bu yılın ilk 5 ayında mahkemelerce verilen korkordato geçici mühlet kararı sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97 oranında arttığını söyledi. Baran, diğer yandan konkordato uygulamalarında bazı sıkıntılar yaşandığını da belirterek, “Sistem zincirin ilk halkasını korurken, diğer halkalar sırasıyla batışa doğru ilerliyor. Konkordato sistemi bu haliyle, faydadan çok zarar doğuruyor. Sistemin bir an önce yeniden ele alınması, işletmelerimiz için ve ekonomimiz için şarttır” dedi.