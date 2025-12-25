ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman: Zor iki yılın ardından 2026’dan umutluyuz
ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 2024–2025 döneminde yüksek faiz, enflasyon ve finansmana erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle işletmelerin ciddi baskı altında kaldığını belirterek, 2026 yılında ekonomik dengelenme, ortak akıl ve dayanışmanın kritik önem taşıyacağını söyledi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Öztürk’ün başkanlığında gerçekleştirildi. ATSO’nun 2025 yılının son meclis toplantısında, 2026 yılı bütçesi 787 milyon TL olarak kabul edildi.
Toplantıda konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 2024 ve 2025 yıllarının iş dünyası açısından son derece zor geçtiğini belirterek, yüksek faiz, enflasyon ve finansmana erişimde yaşanan sorunların işletmeleri ciddi biçimde zorladığını söyledi. Hacısüleyman, “Zor iki yılı geride bıraktık. Çıkış için ortak akla ve dayanışmaya ihtiyacımız var” dedi.
‘2026 bütçeleri parlak değil ama Antalya umutlu’
Son iki yılın ekonomik tablosunu değerlendiren ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 2026 yılına girerken bütçelerin henüz netleşmediğini ve çok parlak bir görünüm olmadığını söyledi. Hacısüleyman, “2024 ve 2025 yılları hem şehrimiz hem de ülkemiz açısından işletmelerimizi ayakta tutmaya çalıştığımız, finansmana erişimde zorlandığımız yıllar oldu. 2026’ya baktığımızda ise ne yazık ki çok parlak bütçelerden söz edemiyoruz. Ancak Antalya olarak umutlu olmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.
Enflasyon ve faiz politikalarına da değinen Hacısüleyman, “Enflasyonun yılsonunda yaklaşık yüzde 30 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Politika faizinde düşüşler yaşansa da bankaların uyguladığı kredi faizleri hâlâ yüksek. Mevduat faizlerinin yüksek olması kredi faizlerini de yukarı çekiyor ve bu döngü işletmelerimizi zorluyor” diye konuştu. Ekonominin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını vurgulayan Hacısüleyman, “Artan maliyetler, finansmana erişimde yaşanan güçlükler ve üretim kalitesini artırma konusundaki engeller, bizi en çok zorlayan başlıklar oldu” ifadelerini kullandı.
‘Mikro işletmelerle uzun vadede ayakta kalmak zor’
Antalya’daki işletme yapısına dikkat çeken Hacısüleyman, kentte yaklaşık 190 bin işletme bulunduğunu ve bunların büyük bölümünün mikro ölçekli olduğunu belirtti. TÜİK verilerini paylaşan Hacısüleyman, restoran, kafe ve bakkal sayısındaki yoğunlaşmaya işaret ederek, bu işletmelerin düşük ciro ve yüksek maliyetler nedeniyle zorlandığını söyledi. Çözümün ortaklık ve ölçek büyütmede olduğunu vurgulayan Hacısüleyman, “Mikro işletmeler olarak bu şartlarda uzun vadede ayakta kalmak zor. Orta ölçekli işletmelere geçmeliyiz. Bu sayede krizlere ve ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı oluruz” dedi.
Antalya turizmde dünyada ilk 10’da
Antalya’nın uzun vadeli yol haritası için bir arama konferansı düzenlediklerini belirten Hacısüleyman, turizm, tarım, kentleşme ve ticaret-sanayi başlıklarında 25 yıllık bir projeksiyon hazırlandığını söyledi. Hacısüleyman, 310 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarının, rehber niteliğinde bir kitap olarak kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.
Uluslararası verilerin Antalya’nın turizmdeki başarısını ortaya koyduğunu belirten Hacısüleyman, Euromonitor verilerine göre Antalya’nın dünyada sekizinci, Avrupa’da ise üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’nün “En İyi Turizm Köyleri 2025” listesinde Kale Üçağız’ın yer almasının da önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.