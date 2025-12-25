Google Haberler

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman: Zor iki yılın ardından 2026’dan umutluyuz

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 2024–2025 döneminde yüksek faiz, enflasyon ve finansmana erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle işletmelerin ciddi baskı altında kaldığını belirterek, 2026 yılında ekonomik dengelenme, ortak akıl ve dayanışmanın kritik önem taşıyacağını söyledi.

Antalya Ticaret ve Sana­yi Odası (ATSO) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Öztürk’ün baş­kanlığında gerçekleştirildi. AT­SO’nun 2025 yılının son meclis toplantısında, 2026 yılı bütçesi 787 milyon TL olarak kabul edil­di.

Toplantıda konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 2024 ve 2025 yıl­larının iş dünyası açısından son derece zor geçtiğini belirterek, yüksek faiz, enflasyon ve finans­mana erişimde yaşanan sorunla­rın işletmeleri ciddi biçimde zor­ladığını söyledi. Hacısüleyman, “Zor iki yılı geride bıraktık. Çıkış için ortak akla ve dayanışmaya ihtiyacımız var” dedi.

‘2026 bütçeleri parlak değil ama Antalya umutlu’

Son iki yılın ekonomik tablo­sunu değerlendiren ATSO Baş­kanı Yusuf Hacısüleyman, 2026 yılına girerken bütçelerin henüz netleşmediğini ve çok parlak bir görünüm olmadığını söyledi. Ha­cısüleyman, “2024 ve 2025 yılla­rı hem şehrimiz hem de ülkemiz açısından işletmelerimizi ayakta tutmaya çalıştığımız, finansma­na erişimde zorlandığımız yıllar oldu. 2026’ya baktığımızda ise ne yazık ki çok parlak bütçelerden söz edemiyoruz. Ancak Antalya olarak umutlu olmamız gerekti­ğine inanıyorum” dedi.

Enflasyon ve faiz politikala­rına da değinen Hacısüleyman, “Enflasyonun yılsonunda yakla­şık yüzde 30 seviyelerinde ger­çekleşmesi bekleniyor. Politi­ka faizinde düşüşler yaşansa da bankaların uyguladığı kredi fa­izleri hâlâ yüksek. Mevduat fa­izlerinin yüksek olması kredi faizlerini de yukarı çekiyor ve bu döngü işletmelerimizi zor­luyor” diye konuştu. Ekonomi­nin yalnızca rakamlardan iba­ret olmadığını vurgulayan Ha­cısüleyman, “Artan maliyetler, finansmana erişimde yaşanan güçlükler ve üretim kalitesini ar­tırma konusundaki engeller, bizi en çok zorlayan başlıklar oldu” ifadelerini kullandı.

‘Mikro işletmelerle uzun vadede ayakta kalmak zor’

Antalya’daki işletme yapısı­na dikkat çeken Hacısüleyman, kentte yaklaşık 190 bin işletme bulunduğunu ve bunların büyük bölümünün mikro ölçekli oldu­ğunu belirtti. TÜİK verilerini paylaşan Hacısüleyman, resto­ran, kafe ve bakkal sayısındaki yoğunlaşmaya işaret ederek, bu işletmelerin düşük ciro ve yük­sek maliyetler nedeniyle zorlan­dığını söyledi. Çözümün ortak­lık ve ölçek büyütmede olduğu­nu vurgulayan Hacısüleyman, “Mikro işletmeler olarak bu şart­larda uzun vadede ayakta kal­mak zor. Orta ölçekli işletmelere geçmeliyiz. Bu sayede krizlere ve ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı oluruz” dedi.

Antalya turizmde dünyada ilk 10’da

Antalya’nın uzun vadeli yol ha­ritası için bir arama konferansı düzenlediklerini belirten Hacı­süleyman, turizm, tarım, kent­leşme ve ticaret-sanayi başlık­larında 25 yıllık bir projeksiyon hazırlandığını söyledi. Hacısü­leyman, 310 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmanın so­nuçlarının, rehber niteliğinde bir kitap olarak kamuoyuyla pay­laşılacağını ifade etti.

Uluslararası verilerin Antal­ya’nın turizmdeki başarısını or­taya koyduğunu belirten Hacısü­leyman, Euromonitor verilerine göre Antalya’nın dünyada seki­zinci, Avrupa’da ise üçüncü sıra­da yer aldığını söyledi. Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’nün “En İyi Turizm Köyleri 2025” lis­tesinde Kale Üçağız’ın yer alma­sının da önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
