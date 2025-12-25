ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman: Zor iki yılın ardından 2026’dan umutluyuz

Antalya Ticaret ve Sana­yi Odası (ATSO) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Öztürk’ün baş­kanlığında gerçekleştirildi. AT­SO’nun 2025 yılının son meclis toplantısında, 2026 yılı bütçesi 787 milyon TL olarak kabul edil­di.

Toplantıda konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, 2024 ve 2025 yıl­larının iş dünyası açısından son derece zor geçtiğini belirterek, yüksek faiz, enflasyon ve finans­mana erişimde yaşanan sorunla­rın işletmeleri ciddi biçimde zor­ladığını söyledi. Hacısüleyman, “Zor iki yılı geride bıraktık. Çıkış için ortak akla ve dayanışmaya ihtiyacımız var” dedi.

‘2026 bütçeleri parlak değil ama Antalya umutlu’

Son iki yılın ekonomik tablo­sunu değerlendiren ATSO Baş­kanı Yusuf Hacısüleyman, 2026 yılına girerken bütçelerin henüz netleşmediğini ve çok parlak bir görünüm olmadığını söyledi. Ha­cısüleyman, “2024 ve 2025 yılla­rı hem şehrimiz hem de ülkemiz açısından işletmelerimizi ayakta tutmaya çalıştığımız, finansma­na erişimde zorlandığımız yıllar oldu. 2026’ya baktığımızda ise ne yazık ki çok parlak bütçelerden söz edemiyoruz. Ancak Antalya olarak umutlu olmamız gerekti­ğine inanıyorum” dedi.

Enflasyon ve faiz politikala­rına da değinen Hacısüleyman, “Enflasyonun yılsonunda yakla­şık yüzde 30 seviyelerinde ger­çekleşmesi bekleniyor. Politi­ka faizinde düşüşler yaşansa da bankaların uyguladığı kredi fa­izleri hâlâ yüksek. Mevduat fa­izlerinin yüksek olması kredi faizlerini de yukarı çekiyor ve bu döngü işletmelerimizi zor­luyor” diye konuştu. Ekonomi­nin yalnızca rakamlardan iba­ret olmadığını vurgulayan Ha­cısüleyman, “Artan maliyetler, finansmana erişimde yaşanan güçlükler ve üretim kalitesini ar­tırma konusundaki engeller, bizi en çok zorlayan başlıklar oldu” ifadelerini kullandı.

‘Mikro işletmelerle uzun vadede ayakta kalmak zor’

Antalya’daki işletme yapısı­na dikkat çeken Hacısüleyman, kentte yaklaşık 190 bin işletme bulunduğunu ve bunların büyük bölümünün mikro ölçekli oldu­ğunu belirtti. TÜİK verilerini paylaşan Hacısüleyman, resto­ran, kafe ve bakkal sayısındaki yoğunlaşmaya işaret ederek, bu işletmelerin düşük ciro ve yük­sek maliyetler nedeniyle zorlan­dığını söyledi. Çözümün ortak­lık ve ölçek büyütmede olduğu­nu vurgulayan Hacısüleyman, “Mikro işletmeler olarak bu şart­larda uzun vadede ayakta kal­mak zor. Orta ölçekli işletmelere geçmeliyiz. Bu sayede krizlere ve ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı oluruz” dedi.

Antalya turizmde dünyada ilk 10’da

Antalya’nın uzun vadeli yol ha­ritası için bir arama konferansı düzenlediklerini belirten Hacı­süleyman, turizm, tarım, kent­leşme ve ticaret-sanayi başlık­larında 25 yıllık bir projeksiyon hazırlandığını söyledi. Hacısü­leyman, 310 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmanın so­nuçlarının, rehber niteliğinde bir kitap olarak kamuoyuyla pay­laşılacağını ifade etti.

Uluslararası verilerin Antal­ya’nın turizmdeki başarısını or­taya koyduğunu belirten Hacısü­leyman, Euromonitor verilerine göre Antalya’nın dünyada seki­zinci, Avrupa’da ise üçüncü sıra­da yer aldığını söyledi. Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’nün “En İyi Turizm Köyleri 2025” lis­tesinde Kale Üçağız’ın yer alma­sının da önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.