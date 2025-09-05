Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur: Ekonomi büyürken tarımdaki daralma endişe verici

Çondur, tarıma dayalı sanayi ve ihracat odaklı modele hız verilmesi gerektiğini vurguladı.

“Girdi maliyetleri ve iklim, üretimi etkiledi”

Fevzi Çondur, Türkiye ekonomisinin genel büyümesine rağmen tarım sektöründe yaşanan daralmanın dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Üreticimizin temel girdilerinde (gübre, tohum, yakıt vb.) maliyetler ciddi şekilde arttı. Ancak ürün fiyatları aynı oranda yükselmedi.

Bu durum çiftçilerimizi zor durumda bırakıyor, üreticilerin üretimden uzaklaşmasına yol açıyor. Ayrıca son yıllarda etkisini artıran kuraklık ve Nisan ayında yaşanan don olayları tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Türkiye, son 60 yılın en şiddetli kuraklığıyla karşı karşıya. Bu süreç özellikle tahıl, sebze ve meyve üretiminde ciddi kayıplara neden oldu. Bazı bölgelerde buğday verimleri yarı yarıya düştü, meyve hasatlarında dramatik kayıplar yaşandı.”

“Tarımın kararlılıkla desteklenmesi gerekiyor”

Tarım sektöründe yaşanan küçülmenin yapısal sebeplerine de dikkat çeken Çondur, “Türkiye’de sulamanın büyük bir kısmı yüzeysel yöntemlerle yapılıyor ve bu da ciddi su kayıplarına yol açıyor.

Tarımsal üretim planlama süreçlerinde yaşanan belirsizlikler, üreticilerimizin güvenini zedeliyor. Destekleme modellerindeki sık değişiklikler uzun vadeli yatırım kararlarını zorlaştırıyor. Çiftçilerimizin hem yüksek maliyetler hem de iklim değişikliğinin olumsuz etkileri karşısında üretimden uzaklaşmaması için tarımın kararlılıkla desteklenmesi gerekiyor. Ayrıca, değişen iklim koşullarına uyumlu ürün desenlerinin planlanması büyük önem taşıyor” diye konuştu.

“İhracat odaklı modele hız verilmeli”

Çondur, Türkiye’nin tarımsal potansiyeline dikkat çekerek, artan küresel gıda talebi karşısında tarımsal üretimin stratejik önemini hatırlatıp, “Dünyada güvenli ve sağlıklı gıdaya olan talep her geçen gün artıyor. Bu çerçevede ekonomi yönetimimizin tarımsal üretimi güçlü şekilde desteklemesi, tarıma dayalı sanayiye ve ihracat odaklı bir modele hız vermesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.