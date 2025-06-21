Bakan Işıkhan duyurdu: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturularak iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve çalışanların iyilik hallerinin korunması için Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nin toplanacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de de yayımlanan genelgeyle 2026-2030 dönemi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hazırlanacak.

Politika ve programlar hayata geçirilecek

Bakan Işıkhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda; ilgili Bakanlıkların, başta işçi, işveren ve kamu görevlileri sendikalarımız olmak üzere TOBB, TESK ve TZOB ile ihtiyaç duyulan alanlarda politika ve programlarının hayata geçirileceğini kaydetti:

"Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Toplanıyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile 2026-2030 dönemi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hazırlık çalışmaları kapsamında önemli bir adımı attık.

Bakanlığımız koordinasyonunda; ilgili Bakanlıklarımız, başta işçi, işveren ve kamu görevlileri sendikalarımız olmak üzere TOBB, TESK ve TZOB ile ihtiyaç duyulan alanlarda politika ve programlarımızı sosyal diyalog zemininde hayata geçireceğiz.

Temel hedefimiz; iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ile çalışanların sağlık ve iyilik hallerinin korunmasına yönelik önleyici ve sürdürülebilir bir ulusal politika oluşturmak."