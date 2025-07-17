Bakan Mehmet Fatih Kacır açıkladı: Son 23 yılda 200 bin kadın araştırmacıya 22,4 milyar TL'lik destek sağlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1'inci Toplantısı'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, son 23 yılda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) vasıtasıyla, bilim insanlarına yönelik destek programları çerçevesinde 200 bin kadın araştırmacıya 22,4 milyar lira destek verildiğini belirtti.

"Dev bir inovasyon ekosistemi inşa ettik"

Sanayinin küresel değer zincirinin kalbinde olduğuna vurgu yapan Bakan Kacır, teknoparklarda 11 bin 500'den fazla firmanın Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalar yürüttüğünü kaydetti:

"Güçlü, rekabetçi ve çevik üretim kabiliyetine sahip sanayimizle küresel değer zincirlerinin kalbindeyiz. Biliyor ve kuvvetle inanıyoruz ki, bu hamle büyük bir ivmeyle devam edecek çünkü dev bir inovasyon ekosistemi inşa ettik.

Bugün; bin 600'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezinde müteşebbislerimiz, mühendislerimiz yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyor.

Sayıları 108'i bulan teknoparklarımızda, 11 bin 500'den fazla firma Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalar yürütüyor."

"Teknolojik girişimlerin 4'ü kadınlar tarafından kuruldu"

Teknolojik girişimlerin 4'ü kadın girişimciler tarafından kurulduğunu belirten Bakan Kacır, kadın girişimcilerin desteklenmesi için gerekli adımların atıldığına da vurgu yaptı:

"İnsansız hava araçlarında, yerli ve milli otomobilimizde, düzenlediğimiz kutup bilim seferlerinde Türk kadınının izi ve imzası bulunuyor. Girişimcilik ekosistemimizden çıkan ve milyar değerlemeyi aşan teknolojik girişimlerimizden 4'ü kadın girişimcilerimiz tarafından kuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; ülkemizde kadınların bilim ve teknolojide daha da fazla yer alması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi için gerekli adımları atıyoruz."

200 bin kadın araştırmacıya 22,4 milyar TL'lik destek

Bakan Kacır, son 23 yılda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) eliyle, 200 bin kadın araştırmacıya 22,4 milyar lira destek sağladıklarını vurguladı ve kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık sunulduğunu ekledi:

"Bu yıl bilim insanı destekleme programımız çerçevesinde destek verdiğimiz araştırmacıların içinde kadınların oranı yüzde 57'ye erişti. Yine son 23 yılda akademiye yönelik programlarımızda 21 binden fazla kadın araştırmacımızı destekledik.

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'nin önemli başlıklarından biri olarak Kadın Girişimciliği İnisiyatifi'ni başlattık. KOSGEB programlarımızda kadın istihdamını önceliyoruz. Kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık sunuyoruz.

Kadın istihdamı ve kadın girişimciliğini, ülkemizde bölgesel kalkınmanın lokomotifi olan kalkınma ajanslarımızın 2024-2025 dönemi ana teması olarak belirledik. Bu kapsamda desteklediğimiz yerel kalkınma projelerinde 8 bin 500'den fazla kadını istihdama kazandırdık, 8 bin 300'den fazla kadın girişimciyi destekledik."