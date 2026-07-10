Bayer milyarlarca euroluk baskıya karşı yeni formül buldu

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Bayer, 2026’da yaklaşık 5 milyar euroluk dava ödemesi ve tahvil vadelerinin yarattığı nakit baskısını azaltmak için doğum kontrol ürünleri işine Apollo’yu ortak ediyor. Şirket, kontrolü korurken 3 milyar euro kaynak sağlayacak.

Alman ilaç ve tarım kimyasalları grubu Bayer, bilançosunu güçlendirmek için alışılmış varlık satışlarından farklı bir finansman modeline yöneldi. Şirket, uzun etkili doğum kontrol ürünlerini barındıracak yeni yapıya Apollo fonlarını azınlık ortağı olarak alacak.

Bayer finansman anlaşması kapsamında 3 milyar euro öz kaynak sağlayacak. Tutar, güncel kurla yaklaşık 3,4 milyar dolara karşılık geliyor. Apollo tarafından yönetilen fonlar, yeni şirkette kontrol sağlamayan bir pay edinecek.

Bayer çoğunluk hissesini, operasyonel yönetimi ve ürün stratejisini elinde tutacak. Şirket aynı zamanda söz konusu faaliyeti ilaç bölümünün temel işleri arasında göstermeyi sürdürecek.

3 milyar euro nakit baskısını hafifletecek

Bayer finansman anlaşması, şirketin yükselen nakit ihtiyacının belirginleştiği bir dönemde geldi. Grup, 2026 boyunca tahvil vadeleri ve devam eden hukuki süreçler nedeniyle daha fazla likiditeye ihtiyaç duyuyor.

Bayer Finans Direktörü Judith Hartmann, işlemin sermaye yapısını güçlendireceğini açıkladı. Hartmann ayrıca anlaşmanın şirketin finansal hareket alanını genişleteceğini belirtti.

Şirket, sağlanacak kaynağın ayrıntılı kullanım planını henüz paylaşmadı. Ancak yönetim, tahvil ödemeleri ve dava süreçlerini likidite ihtiyacını artıran iki ana başlık olarak gösterdi.

Bayer finansman anlaşması borçlanmayı doğrudan artırmadan şirkete yeni kaynak sağlayacak. Grup böylece yeni tahvil ihracı veya banka kredisi yerine bir faaliyet alanına ortak alacak.

Kontrol Bayer’da kalacak

Apollo, Bayer’ın uzun etkili geri dönüşümlü doğum kontrol ürünlerini kapsayan yeni şirkette azınlık payı edinecek. Taraflar, uluslararası piyasalarda LARC olarak tanımlanan faaliyetleri ayrı bir tüzel yapı altında toplayacak.

Bayer çoğunluk payını koruyacak ve günlük operasyonları yönetmeyi sürdürecek. Apollo ise yatırımın ekonomik getirisine ortak olacak ancak şirketin yönetimini devralmayacak.

Bayer finansman anlaşması klasik bir şirket satışı niteliği taşımıyor. Bayer, yeni yapının gelirlerini, giderlerini, varlıklarını ve yükümlülüklerini grup mali tablolarında göstermeye devam edecek.

Tam konsolidasyon modeli, doğum kontrol ürünleri işinin Bayer’ın ilaç bölümünde kalacağını gösteriyor. Dolayısıyla şirket faaliyet üzerindeki ticari ve stratejik kontrolünü kaybetmeyecek.

Bayer ayrıca ürünlerin geliştirilmesi, üretimi ve pazarlanmasına ilişkin kararları yönetecek. Apollo’nun payı finansal ortaklıkla sınırlı kalacak.

Dava ödemeleri finansman ihtiyacını büyüttü

Bayer’ın likidite ihtiyacında ABD’de devam eden Roundup davaları önemli rol oynuyor. Şirket, 2026 yılında hukuki süreçlerle bağlantılı yaklaşık 5 milyar euro ödeme bekliyor.

Grup daha önce dava karşılıkları ve hukuki yükümlülüklerinin 7,8 milyar eurodan 11,8 milyar euroya çıkacağını açıklamıştı. Yükselen yükümlülükler, şirketin nakit akışı üzerindeki baskıyı artırdı.

Bayer, 2026 serbest nakit akışının eksi 1,5 milyar ile eksi 2,5 milyar euro arasında gerçekleşmesini bekliyor. Dava ödemeleri, operasyonel faaliyetlerin ürettiği nakdin önemli bölümünü kullanabilir.

Tahvil vadeleri de aynı dönemde finansman ihtiyacını artırıyor. Şirket, borç geri ödemelerini, dava giderlerini ve işletme yatırımlarını aynı bilanço içinde yönetmek zorunda bulunuyor.

Bayer finansman anlaşması, söz konusu baskıyı tamamen ortadan kaldırmayacak. Ancak 3 milyar euroluk kaynak, şirketin nakit rezervlerini ve ödeme kapasitesini destekleyebilir.

Borç yerine azınlık payı formülü

Bayer, kaynak sağlamak için doğrudan borçlanmak yerine bir iş kolunun gelecekteki getirisine ortak aldı. Model, şirketin faiz yükünü artırmadan öz kaynak yaratmasına imkân veriyor.

Yeni borçlanma, Bayer’ın faiz giderlerini ve geri ödeme yükümlülüklerini yükseltebilirdi. Apollo yatırımı ise şirkete vade baskısı oluşturmayan bir kaynak sağlayacak.

Bununla birlikte azınlık ortaklığı Bayer açısından maliyetsiz olmayacak. Apollo, yeni şirketin gelecekte üreteceği kazançtan sahip olduğu pay oranında yararlanacak.

Bayer finansman anlaşmasının gerçek maliyetini doğum kontrol ürünleri faaliyetinin kârlılığı belirleyecek. İş kolu yüksek büyüme ve nakit üretimi sağlarsa Apollo’nun ekonomik payı da artacak.

Şirket buna karşılık faaliyet alanının tamamını satmaktan kaçındı. Bayer, gelecekteki gelirin çoğunu korurken bugünkü nakit ihtiyacının bir bölümünü karşılayacak.

İşlem üçüncü çeyrekte tamamlanacak

Bayer ve Apollo, işlemi 2026’nın üçüncü çeyreğinde tamamlamayı hedefliyor. Tarafların kapanış öncesinde rekabet kurumlarından gerekli izinleri alması gerekiyor.

Standart işlem koşulları da anlaşmanın tamamlanmasında belirleyici olacak. Taraflar yeni şirketin hukuki yapısını ve ortaklık haklarını kapanış tarihine kadar kesinleştirecek.

Bayer finansman anlaşması planlanan takvimde tamamlanırsa şirket 3 milyar euroluk kaynağı yılın ikinci yarısında bilançosuna alabilecek. Olası bir gecikme ise likidite planının zamanlamasını değiştirebilir.

Apollo’nun kontrol sağlamayan azınlık payı, düzenleyici incelemeyi tam şirket devrine göre sınırlayabilir. Buna rağmen ilaç sektöründeki mülkiyet ve ticari ilişkiler yetkili kurumların değerlendirmesine girecek.

İlaç şirketleri yeni kaynak arıyor

Yüksek faizler ve artan hukuki maliyetler, büyük şirketleri alternatif finansman yöntemlerine yöneltiyor. Azınlık payı satışları, şirketlere temel faaliyetlerini tamamen elden çıkarmadan sermaye sağlıyor.

Bayer finansman anlaşması, ilaç sektöründe özel sermaye fonlarının artan rolünü de gösteriyor. Fonlar, düzenli nakit üreten faaliyetlere ortak olurken operasyonel sorumluluğu mevcut yönetime bırakabiliyor.

Apollo daha önce de büyük şirketlere borç ve öz kaynak arasında konumlanan finansman çözümleri sundu. Bayer işlemi, yatırım şirketinin sağlık sektöründeki uzun vadeli gelir arayışına uyuyor.

Bayer açısından temel hedef, dava ve tahvil ödemelerini yönetirken ilaç faaliyetlerindeki büyüme kapasitesini korumak olacak. Şirketin araştırma, üretim ve ürün geliştirme harcamaları da nakit kullanımını sürdürecek.

Yatırımcılar anlaşmanın maliyetini izleyecek

Piyasalar ilk aşamada 3 milyar euroluk kaynağın Bayer’ın net borcuna ve serbest nakit akışına etkisini takip edecek. Yönetimin parayı hangi yükümlülüklere ayıracağı da fiyatlama açısından önem taşıyacak.

Yatırımcılar ayrıca Apollo’ya devredilecek ekonomik hakların kapsamını izleyecek. Taraflar azınlık payının büyüklüğünü ve gelecekteki çıkış koşullarını henüz açıklamadı.

Bayer finansman anlaşması kısa vadede bilanço esnekliğini artırabilir. Uzun vadeli sonuç ise doğum kontrol ürünleri işinin büyümesine, Apollo’nun getiri şartlarına ve dava ödemelerinin seyrine bağlı olacak.

Roundup davalarındaki yeni kararlar, Bayer’ın finansman ihtiyacını yeniden değiştirebilir. Daha yüksek ödemeler ek kaynak arayışını gündeme getirirken, hukuki risklerin azalması bilanço üzerindeki baskıyı hafifletebilir.

Bayer, kontrolü kaybetmeden kaynak sağlayan bir yapı kurdu. İşlemin şirkete gerçek katkısını üçüncü çeyrekteki kapanış, finansman koşulları ve yıl sonu nakit akışı gösterecek.