Baykar ile Korean Air arasında işbirliği anlaşması yapıldı
Savunma ve teknoloji şirketi Baykar ile Güney Kore'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Korean Air ile iş birliği için mutabakat zaptı imzaladığını açıklandı.
17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Savunma ve teknoloji şirketi Baykar, Güney Kore'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Korean Air ile iş birliğine sahne oldu. İki şirket arasında iş birliği için mutabakat zaptı imzaladı.
Fuar kapsamında düzenlenen törende anlaşma, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Korean Air Genel Müdürü Kh Lee tarafından imzalandı.
Piaggio Aerospace’i satın almıştı
Öte yandan haziran ayında Baykar'ın İtalya’nın 140 yıllık köklü havacılık firması Piaggio Aerospace’i satın aldığı açıklanmıştı.
Şirketi satın alma sürecinin resmen tamamlandığı duyurulmuştu.
Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar, Piaggio Aerospace'i yeniden canlandırmayı hedeflediklerini ifade etmişti.