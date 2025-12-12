Boyner Grup’tan Dünya Mağazacılar Günü’nde anlamlı mesaj
Boyner Grup, 12 Aralık Dünya Mağazacılar Günü’nü satış personeline verdiği değerle kutlarken, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cem Boyner, mağaza çalışanlarına “satış stresi yerine müşteriyle güçlü iletişime odaklanın” mesajı verdi.
Yüzlerce markanın sahiplenmesiyle gelenekselleşen Dünya Mağazacılar Günü, Boyner Grup’ta bu yıl da özel etkinliklerle kutlandı. Altı grup şirketi ve yaklaşık 7 bin çalışanı bulunan Boyner Grup, “Dokunuşuyla Mucize Yaratanlar” mottosuyla satış profesyonellerinin sektördeki kritik rolüne dikkat çekti.
Boyner: Bu başarının arkasında siz varsınız
Cem Boyner, Mağazacılar Günü dolayısıyla satış ekiplerine hitaben yaptığı konuşmada, mağazaların başarısının temelinde çalışanların yer aldığını vurguladı. Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık 100 bin müşterinin Boyner mağazalarını ziyaret ettiğini belirten Boyner, bu yoğun ilginin yalnızca ürün çeşitliliği ya da hizmet standartlarıyla açıklanamayacağını söyledi. Boyner, müşterilerin asıl olarak satış profesyonelleriyle iletişim kurmak ve doğru karar verebilmek için mağazalara geldiğini ifade etti.
Satışta baskı değil, iletişim
Profesyonel satışın temelinde müşterinin ihtiyacını doğru tespit etmenin yer aldığını belirten Cem Boyner, satış baskısının çalışanları mekanikleştirmemesi gerektiğini vurguladı. Boyner, “İşimiz müşteri seçmek değil; kucak açmak, temas etmek, rehberlik etmek” diyerek samimi iletişimin önemine dikkat çekti.
12 Aralık Dünya Mağazacılar Günü, Boyner Grup markalarına ait mağazalarda düzenlenen çeşitli aktivitelerle, tüm mağaza çalışanlarının katılımıyla kutlandı.