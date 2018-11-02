BTB’de Yüksek İstişare Kurulu üyeleri belirlendi

02 Kasım 2018

BURSA- Bursa Ticaret Borsası (BTB) bünyesinde Yüksek İstişare Kurulu oluşturuldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki oda ve borsalarda faaliyet gösterecek yüksek istişare kurullarının çalışma usul ve esasları çerçevesinde görev yapacak Bursa Ticaret Borsası Yüksek İstişare Kurulu’nda BTB üyeleri arasından belirlenen 14 isim yer alıyor.

BTB Yüksek İstişare Kurulu’nda, Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile birlikte, Gürsel Edemen, Murat Sait Uyar, Hüseyin Göztepe, Orhan Ü. Gençoğlu, Özkan Kamiloğlu, Yusuf Yormazoğlu, Harun Yasav, Metin Anıl, Fuat Bursalı, İlhan Sarı, Erdoğan Şeremet, Ramazan Bayduz ve Ahmet Eker görev yapacak.

Kurul üyeleri Bursa Ticaret Borsası’nın görev alanına giren bölgede ticari, sınai, ekonomik gelişmeleri izlemek, bu konuda Bursa Ticaret Borsası’nın organlarını bilgilendirmek, bölgedeki ekonomik, ticari ve sınai kalkınmaya katkı sağlayacak görüşler oluşturmak, mevcut çalışmaları izlemek ve değerlendirmek alanında çalışacak.

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Güçlü bir sanayi kenti olan Bursa’nın, güçlü yapıdaki tarıma dayalı sanayi firmaları ile borsa kotasyonuna tabii tekstil ürünleriyle iştigal eden firmalarımızın Yüksek İstişare Kurulumuzda görev almaları, sektörler arasında bağları kuvvetlendirerek iş birliklerini daha da geliştirecektir. Bu yapıyla birlikte tekstil ile tarım ve tarıma dayalı sanayimizi daha da güçlü kılmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Yüksek İstişare Kurulumuzda görev alan değerli üyelerimize teşekkür ediyor, kurulumuza başarılar diliyorum” dedi.