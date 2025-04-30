BTSO nisan ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Nisan ayında zirvelerden fuarlara, yurt dışı iş gezilerinden eğitim programlarına kadar yoğun bir takvimi geride bıraktı. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, “İnşaattan enerjiye her alanda Bursa ve ülke ekonomisine değer katan organizasyonlara imza attık.” dedi.

"Sabahtan akşama değişen koşullarla karşı karşıyayız"

BTSO nisan ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ali Uğur’un başkanlığında Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Trump’ın politikalarının küresel ticaret ve piyasalar üzerlerinde belirsizlik oluşturduğuna dikkati çekti.

İsmail Kuş, “Neredeyse sabahtan akşama değişen koşullarla karşı karşıyayız. İş dünyası olarak bu durumdan muzdaribiz. Önümüzü görmekte zorlanıyoruz. Ancak çalışarak bunların üstesinden geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Finansmana erişim kolaylaştırılmalı”

Küresel ticarette rekabetin keskinleştiği bir dönemde birçok alanda maliyet artışları yaşandığına işaret eden İsmail Kuş, kur ve enflasyon arasındaki makasın açılmasının başta ihracatçılar olmak üzere tüm işletmeler için finansman sorununu derinleştirdiğini ve karlılığı sınırladığını söyledi.

İsmail Kuş, “Ticari kredi maliyetlerinin yüzde 60’lar düzeyine yaklaşmış olması firmalarımızın üzerindeki finansman baskısını özetlemektedir. Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı ve finansman maliyetleri düşürülmelidir.” dedi.

İsmail Kuş, ekonomi yönetiminin aldığı önlemleri yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini belirterek, bu önlemlerde ekonominin gerçeklerine bağlı kalındıkça süreçten daha az hasarla çıkacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Küresel dinamikler ve yeni strateji ihtiyacı

İsmail Kuş, yükselen korumacılık eğilimlerinin küresel ticarette yeni bir dönemin habercisi olduğunu belirtti. “Değişen dengeleri doğru okuyarak, riskleri fırsatlara dönüştürebiliriz.” diyen İsmail Kuş, Türkiye’nin ve Bursa’nın bölgesel bir üretim ve ihracat üssü olma potansiyeline dikkat çekti.

İsmail Kuş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, ezberlerin bozulduğu bir dönemde; Bursa ve Türkiye olarak bölgesel bir üretim ve ihracat üssü haline gelme potansiyelimiz çok güçlü. Ticaret savaşlarının sunduğu fırsatları doğru analiz edip, doğru hamlelerle değerlendirirsek, mevcut kriz ortamını büyüme ve güçlenme fırsatına çevirebiliriz. Bursa iş dünyası olarak bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz.”