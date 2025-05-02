Bursa 250 büyük firma araştırması başvuruları başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından kentin ekonomik nabzını tutmak amacıyla geleneksel olarak gerçekleştirilen “Bursa 250 Büyük Firma Araştırması” için başvurular başladı. Araştırmaya katılmak isteyen firmalar, başvurularını 30 Mayıs 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar online olarak tamamlayabilecek. Alt sınır 250 milyon olarak belirlendi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, 2024 yılına ait verileri kapsayacak olan Bursa 250 Büyük Firma Araştırması hazırlıklarını sürdürüyor. Bursa ekonomisinin gelişimine ışık tutan araştırma ile firmaların 2024 yılı performanslarının detaylı şekilde incelenmesi amaçlanıyor. Bu yılki araştırmaya katılım için alt sınır, net satışlarda 250 milyon TL olarak belirlendi. Firmalar, başvurularını internet sitesinde yer alan anket formunu, kendilerine verilen kurum numarası ve şifreyle doldurarak yapabiliyor.

Son Başvuru Tarihi: 30 Mayıs 2025

Araştırmaya katılan firmaların, anket formunu doldurabilmeleri için 2024 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi’ni XML ve PDF formatlarında sisteme yüklemeleri gerekiyor. Özel hesap dönemine tabi firmalar ise mali müşavir onaylı kapanış bilançosu ve ayrıntılı gelir tablolarını yükleyerek başvurularını tamamlayabiliyor. Söz konusu durumda olan firmaların, internet sitesindeki iletişim kanalları üzerinden destek alabildiği araştırma kapsamında toplanan tüm veriler, yalnızca araştırma ve analiz amacıyla kullanılıyor. Firmaların açıklanmasını istemediği bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıyor.

"Stratejik adımlar için yol gösteren bir araştırma"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ‘Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’nın, Bursa ekonomisinin en detaylı ve kapsamlı saha çalışması olduğunu ifade ederek, "Bu titizlikle yürütülen araştırma, firmalarımızın 2024 yılındaki performanslarını sadece genel rakamlarla değil, aynı zamanda derinlemesine analizlerle ortaya koyacak. İhracat, istihdam, katma değer üretimi, karlılık oranları ve yatırım eğilimleri gibi kritik ekonomik göstergeler hakkında sunacağı zengin ve güvenilir veri seti, kent ekonomimizin mevcut durumunu anlamamıza ve geleceğine yönelik stratejik kararlar almamıza rehberlik edecek kapsamlı bir yol haritası oluşturacaktır. Katılım şartlarını sağlayan tüm firmalarımızı bu kapsamlı araştırmada yer almaya davet ediyorum." şeklinde konuştu. Başkan Burkay, “İhracat” ve “Sektör Liderleri” kategorilerinde sıralamada yer alacak firmaların ayrıca, ‘Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde ödüllendirileceğini de sözlerine ekledi.