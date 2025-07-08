Bursa’dan 37 firma İSO ikinci 500 listesinde yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2024 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması sonuçlarına göre, sanayi ve tekstil şehri Bursa, listede 37 firmayla güçlü bir temsil sağladı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ikinci 500 listesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, sanayi kuruluşlarının 2024 yılında oldukça zorlu koşullarda üretimi sürdürdüğünü belirtti. Bahçıvan, "Sanayimizin, zorlu faaliyet koşullarına karşın üretimini güçlü şekilde sürdürmesi takdire şayandır" dedi.

Firmaların ihracatı da arttı

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Kısa bir süre önce açıkladığımız İSO 500’ün ardından tamamladığımız İSO İkinci 500 araştırmamız da sanayimizin içinde bulunduğu zorlu süreci ortaya koyması açısından önemli bilgiler içeriyor. İSO İkinci 500 şirketlerinin 2024 sonuçlarına baktığımızda; satışlarda zayıf performans, maliyetlerde artış ve kârlılıkta bozulma gibi unsurların öne çıktığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Üretimden satışlarda ise son üç yıldır reel düşüş yaşanıyor. 2024 yılında bu düşüş binde 1 seviyesinde sınırlı kalırken, İSO 500’de reel düşüşün yüzde 3,4 olarak gerçekleştiğini görüyoruz" dedi.

Ayrıca Bahçıvan İSO İkinci 500’de yer alan firmaların ihracatta yüzde 6,2 oranında artış, istihdamda ise altı yıldır süren istikrarlı bir genişleme eğilimi gösterdiğini de belirtti.

Ancak tabloyu dengeleyen yönlerin yanında olumsuz göstergelere de değinen Bahçıvan, "Satışların maliyeti ile faaliyet giderleri 2024’te uzun yıllardır görmediğimiz düzeylere ulaştı. Finansman giderlerinin faaliyet kârına oranı ise yüzde 45’ten yüzde 81’e sıçradı" dedi.

Bahçıvan açıklamasının devamında, “Tüm zorluklara rağmen İSO İkinci 500’ün AR-GE eğiliminde görülen artış ve düşük teknoloji yoğunluklu sektörlerden orta-düşük ve orta-yüksek teknoloji sektörlerine geçiş eğilimini umut verici olarak değerlendiriyoruz” dedi.

"Sanayi üreterek mücadeleye katkı veriyor"

2024 yılında dünyada artan ekonomik belirsizlikler, Avrupa’daki imalat krizleri ve finansal koşulların daraldığını hatırlatan Bahçıvan, Türkiye’de uygulanan ekonomik programların da iç tüketimde daralma yarattığını ifade etti.

Tüm bu koşullara rağmen, Bahçıvan şu ifadelerle sanayicilere teşekkür etti:

"Sanayimiz, ekonomimizin daha sağlıklı ve rasyonel bir zemine oturması için verilen mücadeleye, güçlü bir sorumluluk anlayışıyla; üreterek, ihracat yaparak ve istihdam yaratarak destek vermeye devam ediyor. Bu nedenle, yaşadıkları birçok sıkıntıya karşın 2024 gibi zorlu bir yılda sanayi sektörlerimizin göstermiş olduğu bu performans takdire şayandır."

Listede yer alan firmalar

Otomotiv, tekstil, kimya, makine ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda Bursa firması, Türkiye ekonomisine üretim, ihracat ve istihdam anlamında katkı sunmayı sürdürdü. İSO’nun araştırmasında yer alan Bursa firmaları şu şekilde sıralandı:

- Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.

- Odelo Otomotiv Aydınlatma A.Ş.

- Harput Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

- Küçükçalık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

- Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

- T.K.G. Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

- Sirena Marine Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.

- Epsan FZ Kimya Plastik San. ve Tic. A.Ş.

- Durmazlar Makina San. ve Tic. A.Ş.

- Aptiv Turkey Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti.

- Cansan Alüminyum Profil San. ve Tic. A.Ş.

- Özdilek Ev Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

- Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.

- Çelikform Gestamp Otomotiv A.Ş.

- Vezirhan Çimento Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

- Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

- B-Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm Sivil - Havacılık ve Tarım San. ve Tic. A.Ş.

- Yörsan Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

- Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

- Formfleks Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş.

- Ermetal Otomotiv ve Eşya San. Tic. A.Ş.

- Şem Lastik San. ve Tic. A.Ş.

- Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- Akbaşlar Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş.

- Soma Çimento Madencilik Beton San. ve Tic. A.Ş.

- Kırpart Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.

- Eskapet Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

- Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş.

- Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş.

- Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş.

- Fistaş Fantazi İplik San. ve Tic. A.Ş.

- Akwel Bursa Turkey Otomotiv A.Ş.

- P.M.S. Metal Profil Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

- Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

- Copa Isı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

- Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş.

- Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş.