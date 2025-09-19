BUTTİM Başkanı Şengül’den Ufuk Ocak’a destek: ‘Vizyonu sektörümüzü güçlendirecek’

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ufuk Ocak’ı ve beraberindeki heyeti BUTTİM’de ağırladı. Ziyaret kapsamında Ufuk Ocak, BUTTİM’de faaliyet gösteren firmaları da ziyaret ederek esnafın görüş ve taleplerini dinledi. Ziyarette sektörün güncel sorunları, ihracat hedefleri, uluslararası rekabet koşulları gibi konular ele alınırken, iş birliği ve ortak vizyonun önemi vurgulandı.

“Şehrimize katma değer sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz”

Bursa’nın ve BUTTİM’in ev tekstili sektöründeki merkezi konumuna dikkat çeken Sadık Şengül, “Bursa, köklü tekstil geleneği, üretim kapasitesiyle ve ihracat potansiyeliyle Türkiye’nin ev tekstili sektöründe lokomotif şehirlerinden biri.

BUTTİM olarak bizler, bu potansiyeli daha da büyütmek, firmalarımızın hem ulusal hem de uluslararası pazarda güçlenmesi ve ihracat kapasitelerini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. BUTTİM çatısı altında faaliyetlerini sürdüren firmalarımız, yalnızca Bursa ekonomisine değil aynı zamanda ülkemizin ihracat kapasitesine da çok ciddi katkı sağlamaktadır. Bursa’yı ev tekstilinde dünya çapında bilinen ve tercih edilen bir marka haline getirmek ve sektör temsilcilerimizin her alanda daha güçlü bir yapıya kavuşması için yeni projeler geliştiriyor, uluslararası fuarlardan ticaret heyetlerine kadar birçok alanda öncülük ediyoruz. Bu doğrultuda sektör paydaşlarımızla iş birliği içinde olmaya, ülkemize ve şehrimize katma değer sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Ufuk Ocak, sektörümüzün gücünü artıracak”

Görüşmede TETSİAD Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ufuk Ocak’a desteklerini ileten Şengül, “TETSİAD’ın sektördeki misyonu ve sağladığı katkılar çok değerli. Yıllardır sektöre yön veren bir çatı kuruluş olan TETSİAD, yalnızca üreticilerimizin sorunlarına çözüm aramakla kalmamış, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası alandaki gücünü de artırmıştır. Sayın Ufuk Ocak’ın yıllardır sektörümüze kazandırdığı değerli çalışmaları, vizyonu, tecrübesi ve ortaya koyduğu güçlü perspektif ile sektörümüzün gücünü artıracak çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyor, bu önemli yolculukta Sayın Ufuk Ocak’a ve ekibine başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Yaptığı açıklamada iş birliği ve ortak vizyonun önemine vurgu yapan TETSİAD Başkan Adayı Ufuk Ocak ise, “Ev tekstili sektörümüz, sahip olduğu bilgi birikimi, tasarım gücü ve üretim kapasitesiyle dünya ölçeğinde söz sahibi olabilecek potansiyele sahip. Ancak bu potansiyeli tam anlamıyla değerlendirebilmemiz için ortak bir vizyona ve güçlü iş birliklerine ihtiyaç var. Bursa, ihracat hacmi ve üretim kalitesiyle bu vizyonun merkezinde yer alıyor. BUTTİM’in sektöre sağladığı katkılar, ülkemizin ihracat hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Bizler de TETSİAD çatısı altında, BUTTİM gibi güçlü merkezlerle yakın iş birliği içerisinde olarak sektörümüzü daha ileriye taşımaya kararlıyız. Sektörümüzün başarısı, birlik ve beraberlik içinde atacağımız adımlarla mümkün olacaktır.” şeklinde konuştu.

“BUTTİM’in desteği bizler için çok kıymetli”

Ziyarette, BUTTİM esnafıyla da bir araya gelerek firmaların beklentilerini de dinleyen Ocak, “BUTTİM, ev tekstili sektörümüzün kalbinin attığı bir merkez. Burada faaliyet gösteren her bir firmamız, hem Bursa ekonomisine hem de Türkiye’nin ihracatına doğrudan katkı sunmaktadır.

Bu sebeple, esnafımızın görüşlerini dinlemek, taleplerini ve beklentilerini sahada birebir görmek, sektörel gelişimimiz adına büyük önem taşıyor.

Aldığımız geri dönüşler doğrultusunda stratejilerimizi uygulanabilir bir şekilde geliştirecek, her alanda firmalarımızın yanında olacağız. BUTTİM gibi ev tekstilinin vitrini olan bir merkezin desteği bizler için çok kıymetli. Sayın Sadık Şengül’e nazik misafirperverliği, sektörümüze sunduğu katkılar ve bizlere verdiği güçlü destek için teşekkür ediyor, önümüzdeki dönemde iş birliklerimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum.” dedi.