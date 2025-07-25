Celal Kadooğlu: Suriye ile iyileşen ikili ilişkiler rakamlara yansıdı

Doğu ve Güneydoğu Anado­lu illerinde, yapılan sanayi yatı­rımlarının gerçek potansiyeline erişeceği yeni bir döneme giril­diğini belirten Kadooğlu, şunları kaydetti: “Buradaki üretim gücü­nün en önemli gelir kaynakların­dan biri, Orta Doğu ile yapılan ti­carettir. Irak pazarında geçmişe nazaran hafif bir durgunluğun ya­şandığı bu yıl, Suriye pazarında hareketli bir dönem geçiriyoruz. Hububat sektörü, Türkiye gene­linde olduğu gibi Güneydoğu Böl­gesi’nde de Suriye ile ticarette bi­rinci sırada yer alıyor. Suriye’ye hububat ihracatımız, 6 aylık sü­reçte yüzde 36,8 artışla 173,7 mil­yon dolara yükseldi.”

"İhracatı pek çok unsur etkiliyor"

Celal Kadooğlu, her sektörün gündeminin farklı olduğunu be­lirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “Rekabet koşulları, lo­jistik sorunlar, talep dalgalanma­ları ya da bölgesel düzenlemeler gibi pek çok unsur ihracatı etki­liyor. TİM Suriye Masası olarak, ihracatçılarımızın sahadan iletti­ği her konuyu dikkatle değerlen­diriyor ve başta Ticaret Bakanlı­ğımız olmak üzere tüm paydaş­larla koordineli biçimde süreci takip ediyoruz.

Suriye’de iç sava­şın etkilerinin azalması ve bazı yaptırımların gevşemesiyle bir­likte genel ticaret hacminde can­lanma devam edecektir. Suriye’de daha istikrarlı ve güvenli bir or­tamın oluşması, bankacılık siste­minin uluslararası yapıya enteg­re edilmesi ve lojistik altyapının güçlendirilmesiyle birlikte tica­ri ilişkilerimizin daha ileri sevi­yelere taşınacağına inanıyoruz.”