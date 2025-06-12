'Çin malı ürün Türkiye'de 5'te 1 fiyatına satılıyor'
Kompresör, Vakum ve Basınçlı Gaz Ekipmanları Derneği (KOMSAD) Genel Sekreteri Murat Alişiroğlu, “Sanayici oksijene bağlı; ama oksijen hortumu kısıldı. Bugün entübe edilen bir üretim var karşımızda” benzetmesi yaptı. KOMSAD üyeleri, bir araya gelerek sektörün sorunlarını konuştu.
Hayati ARIGAN
Yerli üreticinin zor durumda olduğunun vurgulandığı toplantıda, kırılganlık tablosu ile sanayicinin artan maliyetler karşısında, bürokrasinin alması gereken önlemler tartışıldı. Toplantının açılışında konuşan Murat Alişiroğlu, “Sanayicinin inadı var, direnci var; ama artık sesi çıkmıyor. Çünkü konuştuğunda duyan yok. Her gün başka bir ithal ürün pazara giriyor. Her gün başka bir yerli üretici ya atölyesini küçültüyor ya da kapısına kilit vuruyor” dedi.
"Biz o fiyata hammadde bulamıyoruz"
Çin malı ürünün Türkiye'de 5'te 1 fiyatına satıldığını dile getiren Alişiroğlu, “Biz o ürünün hammaddesini o fiyata bulamıyoruz. Çin üretimle büyüyor; biz ithalatla çöküyoruz. Bugün Türk sanayicisi entübe durumda. Oksijen desteğiyle yaşıyor. Ama o hortumun ucu Çin limanlarına bağlı. Soluduğumuz her şey ithalat. Oysa biz bu ülkenin kendi nefesini üretecek güce sahibiz” diye konuştu. Toplantıda söz alan birçok sektör temsilcisi, destek programlarının yavaş, karar mekanizmalarının ise duyarsız olduğunu öne sürdü.
"Bürokrasi yavaş, zamlar ise hızlı"
Alişiroğlu da sektörün en çok yakındığı konuyu şöyle dile getirdi: “Biz krediye başvururken döviz iki kez artıyor. Destek programına yazılana kadar enerji faturası iki katına çıkıyor. Bürokrasi hızlı değil; ama elektrik zammı, kira artışı, vergi bildirimi jet hızıyla geliyor. Bu nasıl denklem?” Alişiroğlu, sanayicilere şu çağrıyı yaptı: “Susmayın. Yazın, konuşun, anlatın. Çünkü üretici konuşmadıkça bürokrasi duymuyor. Biz sustukça ithalat büyüyor. Bu ülke üretmeden yaşayamaz. Yerli üretici nefes alamıyorsa, o zaman sadece ekonomi değil, gelecek de entübe olur.”
Kırılganlık tablosu açıklandı
KOMSAD'ın hazırladığı sunumdaki veriler : Yıllık artış oranları (2024):
-Elektrik: %89
-Ticari kredi faizi: %52
-Sanayi hammaddesi fiyat artışı: %67
-Çin’den ithal makine aksamı artışı: %113 KOMSAD Üyesi 76 firmanın değerlendirmesine göre:
-‘Devlet destekleri etkili’ diyenlerin oranı: %12
-‘İthalat politikası yerli üretimi korumuyor’ diyenler: %88
-‘Krediye ulaşamıyoruz’ diyen firmalar: %71
Beş maddelik çözüm önerisi KOMSAD olarak sunulan çözüm önerileri şöyle sıralandı:
-Sanayiciye özel düşük faizli ve uzun vadeli kredi programları
-OSB’lerde enerji maliyetleri için teşvikli tarife sistemi
-Dampingli ithalatı önleyecek acil vergi ve gümrük düzenlemeleri
-KOBİ’ler için kira ve üretim yeri destek programları
-Yerli üretimi önceleyen kamu alım garantileri