'Çin malı ürün Türkiye'de 5'te 1 fiyatına satılıyor'

Hayati ARIGAN

Yerli üreticinin zor durumda olduğunun vur­gulandığı toplantıda, kırıl­ganlık tablosu ile sanayici­nin artan maliyetler karşı­sında, bürokrasinin alması gereken önlemler tartışıldı. Toplantının açılışında ko­nuşan Murat Alişiroğlu, “Sa­nayicinin inadı var, direnci var; ama artık sesi çıkmıyor. Çünkü konuştuğunda duyan yok. Her gün başka bir ithal ürün pazara giriyor. Her gün başka bir yerli üretici ya atöl­yesini küçültüyor ya da kapı­sına kilit vuruyor” dedi.

"Biz o fiyata hammadde bulamıyoruz"

Çin malı ürünün Türki­ye'de 5'te 1 fiyatına satıldığı­nı dile getiren Alişiroğlu, “Biz o ürünün hammaddesini o fi­yata bulamıyoruz. Çin üre­timle büyüyor; biz ithalatla çöküyoruz. Bugün Türk sana­yicisi entübe durumda. Oksi­jen desteğiyle yaşıyor. Ama o hortumun ucu Çin limanla­rına bağlı. Soluduğumuz her şey ithalat. Oysa biz bu ülke­nin kendi nefesini üretecek güce sahibiz” diye konuş­tu. Toplantıda söz alan bir­çok sektör temsilcisi, destek programlarının yavaş, karar mekanizmalarının ise duyar­sız olduğunu öne sürdü.

"Bürokrasi yavaş, zamlar ise hızlı"

Alişiroğlu da sektörün en çok yakındığı konuyu şöyle dile getirdi: “Biz krediye baş­vururken döviz iki kez artı­yor. Destek programına ya­zılana kadar enerji faturası iki katına çıkıyor. Bürokrasi hızlı değil; ama elektrik zam­mı, kira artışı, vergi bildiri­mi jet hızıyla geliyor. Bu na­sıl denklem?” Alişiroğlu, sa­nayicilere şu çağrıyı yaptı: “Susmayın. Yazın, konuşun, anlatın. Çünkü üretici ko­nuşmadıkça bürokrasi duy­muyor. Biz sustukça ithalat büyüyor. Bu ülke üretmeden yaşayamaz. Yerli üretici ne­fes alamıyorsa, o zaman sa­dece ekonomi değil, gelecek de entübe olur.”

Kırılganlık tablosu açıklandı

KOMSAD'ın hazırladığı sunumdaki veriler : Yıllık artış oranları (2024):

-Elektrik: %89

-Ticari kredi faizi: %52

-Sanayi hammaddesi fiyat artışı: %67

-Çin’den ithal makine aksamı artışı: %113 KOMSAD Üyesi 76 firmanın değerlendirmesine göre:

-‘Devlet destekleri etkili’ diyenlerin oranı: %12

-‘İthalat politikası yerli üretimi korumuyor’ diyenler: %88

-‘Krediye ulaşamıyoruz’ diyen firmalar: %71

Beş maddelik çözüm önerisi KOMSAD olarak sunulan çözüm önerileri şöyle sıralandı:

-Sanayiciye özel düşük faizli ve uzun vadeli kredi programları

-OSB’lerde enerji maliyetleri için teşvikli tarife sistemi

-Dampingli ithalatı önleyecek acil vergi ve gümrük düzenlemeleri

-KOBİ’ler için kira ve üretim yeri destek programları

-Yerli üretimi önceleyen kamu alım garantileri