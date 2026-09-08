Dacia üretimi Çin’den Avrupa’ya taşıyor

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Renault Grubu'nun uygun fiyatlı otomobil markası Dacia, elektrikli araç rekabetinde üretim rotasını değiştirdi. Çin’den ithal edilen mevcut Spring’in yerini alacak ikinci nesil model Avrupa’da üretilecek ve böylece markanın fiyat rekabetinde elini zorlaştıran iki önemli engel ortadan kalkacak.

Üretim Çin’den Slovenya’ya kayıyor

Yeni Dacia Spring, Renault Grubu'nun Slovenya'daki Novo Mesto fabrikasında üretilecek. Model, Renault Twingo ve Nissan’ın aynı sınıftaki elektrikli modeliyle ortak altyapıyı kullanan yeni RG-EV small platformu üzerine inşa edilecek.

Dacia'nın bu hamlesi, Avrupa otomotiv sektöründe son yıllarda hızlanan üretimi kıta içine çekme eğiliminin yeni örneklerinden biri oldu. Mevcut Spring Çin'de üretilirken yeni neslin Avrupa'da montaj hattına girmesi, modelin Avrupa Birliği'nin Çin'den ithal elektrikli otomobillere uyguladığı ek tarifelerin dışında kalmasını sağlayacak.

Avrupa Birliği, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere üreticiye göre değişen oranlarda ek vergiler uyguluyor. Bu maliyetler özellikle düşük fiyatı temel rekabet avantajı olarak kullanan modeller üzerinde daha büyük baskı yaratıyor.

Teşvik kaybı satışları baskıladı

Üretim kararının arkasındaki diğer kritik unsur ise devlet destekleri. Dacia Spring'in mevcut Çin üretimi versiyonu, Fransa'da düşük gelirli tüketicilerin elektrikli otomobil alımını destekleyen bazı teşvik programlarının dışında kalmıştı.

Bu durum, elektrikli otomobil satışlarının hızlandığı Fransa pazarında Spring'in rekabet gücünü zayıflattı. Dacia'nın Fransa'daki satışları temmuz ve ağustos aylarında gerilerken Spring, yılın ilk sekiz ayında ülkenin en çok satan otomobilleri sıralamasında 55'inci sırada kaldı.

Yeni modelin Avrupa'da üretilmesiyle birlikte Dacia hem ithalat tarifelerinden kurtulmayı hem de Avrupa üretimini esas alan teşvik programlarından yeniden yararlanmayı hedefliyor. Böylece Çinli üreticilerin düşük fiyatlı elektrikli otomobillerle Avrupa'daki payını hızla artırdığı bir dönemde markanın en önemli kozu olan fiyat avantajının korunması amaçlanıyor.

Yeni Spring daha geniş ve daha güçlü

Dacia ikinci nesilde yalnızca üretim yerini değiştirmedi. Baştan tasarlanan yeni Spring, önceki modele göre 18 santimetre daha geniş gövdeye sahip olacak ve iç mekânda daha fazla alan sunacak.

Elektrikli motor 60 kW, yani yaklaşık 80 beygir güç ve 175 Nm tork üretecek. Otomobilin 0'dan 100 kilometre hıza 12,1 saniyede ulaşması, azami hızının ise 130 kilometre olması planlanıyor.

Yeni nesilde 27,5 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip lityum demir fosfat batarya kullanılacak. Dacia'nın verilerine göre model, WLTP karma kullanım ölçümünde tek şarjla 250 kilometreye kadar menzil sunabilecek.

Hızlı şarj seçeneğinde 50 kW doğru akım desteği bulunacak. Bu sistemle bataryanın yüzde 15 seviyesinden yüzde 80'e yaklaşık 28 dakikada doldurulabileceği belirtiliyor.

Fiyat rekabetinin merkezinde kalacak

Dacia'nın yeni Spring'i yaklaşık 17 bin 900 eurodan başlayan fiyatlarla konumlandırması bekleniyor. Fiyat ülkelerdeki vergi ve teşvik sistemlerine göre değişebilecek ancak marka, Spring'i Avrupa'nın en erişilebilir elektrikli otomobillerinden biri olarak tutmayı hedefliyor.

Modelin ilk teslimatlarının 2027'nin başında başlaması planlanıyor. Dacia, daha geniş elektrifikasyon stratejisi kapsamında 2030'a kadar dört tamamen elektrikli model sunmayı hedeflerken yeni Spring bu planın ilk adımını oluşturuyor.

Spring, 2021'de satışa çıkmasından bu yana 40'tan fazla ülkede 210 bin adedin üzerinde satıldı. Yeni nesille birlikte üretimin Avrupa'ya çekilmesi, otomobilin yalnızca teknik olarak yenilenmesi değil, Çin ile Avrupa arasındaki elektrikli otomobil rekabetinin üretim kararlarını nasıl değiştirdiğinin de somut bir örneği oldu.

Türkiye için de kapı açılabilir

Yeni Spring'in Türkiye'de satılıp satılmayacağına ilişkin henüz kesin bir takvim açıklanmadı. Dacia yönetimi daha önce üretimin Avrupa'ya taşınmasının Türkiye açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu ve modelin Türkiye'ye gelişi için homologasyon çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.

Bu nedenle Slovenya üretiminin başlaması Türkiye pazarı açısından da kritik önem taşıyor. Gerekli koşulların tamamlanması halinde yeni nesil Spring'in 2027 döneminde Türkiye ürün gamına yeniden dahil edilmesi değerlendiriliyor.