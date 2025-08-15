DEİK/DTİK Başkanı Nail Olpak: DTİK olarak 2 önemli hedefimiz var

DEİK Genel Merkezi'nde düzenlenen "DTİK Türkiye Buluşması"na DEİK/DTİK Başkanı Nail Olpak, DTİK Yü­rütme Kurulu Üyeleri ve DTİK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. “DTİK olarak 2 önemli hedefimiz var” diyen Olpak, “Birincisi, yurt dışın­da yaşayan Türk toplumunun ekonomik, siyasi ve sosyal gü­cünü daha da artırmak ve el­bette ana vatanımıza katkıda bulunmalarına destek olmak.

İkincisi ise, diaspora temsilci­lerimiz katkısıyla, ülkemizin imajını daha üst seviyelere ta­şımak. Diasporamızın yoğun olduğu, nüfuz ve konumları itibarıyla güçlü bulundukları yerlerden başlayarak, ülkemiz adına lobi faaliyeti yapmala­rına ve stratejik iletişim faali­yetlerine destek olmak" ifade­lerini kullandı.

Göçmen topluluğunun ötesine geçmek

Buluşmada, diaspora ilişki­lerini güçlendirmeye yönelik stratejiler ve Türk diaspora­sının küresel ölçekteki etkisi ele alındı. Dünyanın dört bir yanından iş insanlarının ka­tıldığı "DTİK Türkiye Buluş­ması", 41 ülkeden 100’e yakın Türk diaspora temsilcisini İstanbul’da bir araya getirdi. Olpak, "Dünyanın her yerin­de Türk diasporasının başa­rılı üyelerini görmek, Türk di­asporasının bir göçmen toplu­luğu olmanın ötesine geçerek ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan da güçlü bir konuma geldiğini gösterdi" dedi.

New York’ta yatırım konferansı düzenlenecek

Bundan sonraki yapacak­ları buluşmalara ilişkin bilgi veren Olpak, şunları kaydet­ti: "Önümüzdeki dönemde de rutinlerin dışında 22-24 Ey­lül tarihlerinde Cumhurbaş­kanımızın teşrifleriyle New York’ta 17. Türkiye Yatırım Konferansı, 16-17 Ekim’de İstanbul’da Ticaret Bakanlı­ğımızın ev sahipliğinde 5.'si­ni düzenleyeceğimiz TABEF ve 22-23 Ekim’de de Washin­gton’da 40. Amerikan-Türk Konferansı gibi büyük etkin­liklerle çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.

DTİK’i dünyanın her yeri­ne yayılmış, sayıca çok ve her şarta uyum sağlayacak kadar da güçlü olan karahindiba bit­kisine benzetiyorum. DTİK ve diasporamız, oldukları yer ve şartlara uyumlu olarak, yeni­lenmeye açık yapılarıyla ça­lışarak, yaşadığı topluma güç ve anlam katıyor. Bu nedenle, ben diasporamızı bir beyin gö­çü olarak değil, bir beyin gücü olarak görüyorum."