DEİK/DTİK Başkanı Nail Olpak: DTİK olarak 2 önemli hedefimiz var
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından "DTİK Türkiye Buluşması" Türkiye'de ilk defa düzenlendi.
DEİK Genel Merkezi'nde düzenlenen "DTİK Türkiye Buluşması"na DEİK/DTİK Başkanı Nail Olpak, DTİK Yürütme Kurulu Üyeleri ve DTİK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. “DTİK olarak 2 önemli hedefimiz var” diyen Olpak, “Birincisi, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun ekonomik, siyasi ve sosyal gücünü daha da artırmak ve elbette ana vatanımıza katkıda bulunmalarına destek olmak.
İkincisi ise, diaspora temsilcilerimiz katkısıyla, ülkemizin imajını daha üst seviyelere taşımak. Diasporamızın yoğun olduğu, nüfuz ve konumları itibarıyla güçlü bulundukları yerlerden başlayarak, ülkemiz adına lobi faaliyeti yapmalarına ve stratejik iletişim faaliyetlerine destek olmak" ifadelerini kullandı.
Göçmen topluluğunun ötesine geçmek
Buluşmada, diaspora ilişkilerini güçlendirmeye yönelik stratejiler ve Türk diasporasının küresel ölçekteki etkisi ele alındı. Dünyanın dört bir yanından iş insanlarının katıldığı "DTİK Türkiye Buluşması", 41 ülkeden 100’e yakın Türk diaspora temsilcisini İstanbul’da bir araya getirdi. Olpak, "Dünyanın her yerinde Türk diasporasının başarılı üyelerini görmek, Türk diasporasının bir göçmen topluluğu olmanın ötesine geçerek ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan da güçlü bir konuma geldiğini gösterdi" dedi.
New York’ta yatırım konferansı düzenlenecek
Bundan sonraki yapacakları buluşmalara ilişkin bilgi veren Olpak, şunları kaydetti: "Önümüzdeki dönemde de rutinlerin dışında 22-24 Eylül tarihlerinde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle New York’ta 17. Türkiye Yatırım Konferansı, 16-17 Ekim’de İstanbul’da Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğinde 5.'sini düzenleyeceğimiz TABEF ve 22-23 Ekim’de de Washington’da 40. Amerikan-Türk Konferansı gibi büyük etkinliklerle çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.
DTİK’i dünyanın her yerine yayılmış, sayıca çok ve her şarta uyum sağlayacak kadar da güçlü olan karahindiba bitkisine benzetiyorum. DTİK ve diasporamız, oldukları yer ve şartlara uyumlu olarak, yenilenmeye açık yapılarıyla çalışarak, yaşadığı topluma güç ve anlam katıyor. Bu nedenle, ben diasporamızı bir beyin göçü olarak değil, bir beyin gücü olarak görüyorum."