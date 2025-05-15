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Denizli Bozkurt OSB’de hedef istihdamı artırmak

Bozkurt OSB’nin sadece bir sanayi bölgesi değil aynı zamanda bir kalkınma hamlesi olduğunu belirten DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, hedeflerinin üretim ve ihracatı artırmak olduğunu söyledi.

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Denizli Bozkurt OSB’de hedef istihdamı artırmak
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Denizli Sanayi Oda­sı (DSO), Denizli’nin Bozkurt İlçesi’ne ka­zandırılması planlanan Boz­kurt Organize Sanayi Böl­gesi’ndeki son durumun ele alındığı bilgilendirme top­lantısını gerçekleştirdi. Boz­kurt OSB'nin bölge için taşı­dığı önemi vurgulayan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Se­lim Kasapoğlu, "Bozkurt OSB, sadece bir sanayi bölgesi de­ğil, aynı zamanda bölgemi­zin kalkınma hamlesinin de en önemli adımlarından bi­ri olacaktır" dedi.

Kasapoğlu, Bozkurt OSB'nin coğrafi ko­numunun yatırımcılar için büyük avantajlar sunduğunu belirterek, “Bozkurt OSB, ilçe merkezine sadece 2 km uzak­lıkta bulunuyor. Denizli-An­kara karayoluna 3 km, Çar­dak Özdemir Sabancı OSB’ye 5 km, Çardak Havaalanı’na 8 km, Denizli OSB’ye 35 km ve Denizli merkeze yaklaşık 55 km mesafededir. Bu strate­jik konum hem lojistik açıdan hem de ulaşım kolaylığı açı­sından büyük önem taşımak­tadır. Gelişen sanayi, sadece ekonomik büyümeyi değil, ay­nı zamanda sosyal kalkınma­yı da beraberinde getirecek­tir. Yeni iş alanları yaratmak, üretim kapasitesini artırmak ve ihracat potansiyelini yük­seltmek, bizim en büyük he­deflerimizden biridir” diye konuştu.

Bozkurt OSB’de süreçler hızlı ilerleyecek

Gerçekleştirdiği sunumda bölgenin teknik detaylarını katılımcılarla paylaşan DSO Bozkurt OSB’den sorumlu Yö­netim Kurulu Üyesi Levent Çaputçu ise, Bozkurt OSB'nin stratejik konumunun altı­nı çizdi. Çaputçu, “İlçemizin parlak geleceğine ışık tutacak, istihdamımızı katlayacak ve ekonomimize katkı sunacak bu projenin tüm detaylarını sizlerle paylaşmanın heyeca­nını yaşıyoruz. Parselizasyon çalışmaları tamamlandığın­da, yaklaşık 1.200.000 metre­karelik bir sanayi alanı orta­ya çıkacaktır. Burada özellik­le altını çizmek istediğim bir husus var: Kurulması planla­nan OSB alanımızın tamamı hazine arazisidir.

Bu durum, yatırım süreçlerimizi önem­li ölçüde hızlandıracak ve bü­rokratik engelleri ortadan kal­dıracaktır. Mülkiyet sorun­larının olmaması sayesinde kamulaştırma gibi zaman ka­yıpları yaşanmayacak ve sü­reçler çok daha hızlı ilerleye­cektir” dedi. Sürecin işleyişi hakkında bilgi veren Çaputçu, “Bozkurt OSB doğru bir yatı­rım ve gelişim hamlesi olarak öne çıkmaktadır. Başvuru ve yer seçimi, kuruluş çalışmala­rı, altyapı projelerinin hazır­lanması ve inşası gibi tüm sü­reçleri titizlikle yürüteceğiz” diye konuştu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL