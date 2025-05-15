Denizli Bozkurt OSB’de hedef istihdamı artırmak

Denizli Sanayi Oda­sı (DSO), Denizli’nin Bozkurt İlçesi’ne ka­zandırılması planlanan Boz­kurt Organize Sanayi Böl­gesi’ndeki son durumun ele alındığı bilgilendirme top­lantısını gerçekleştirdi. Boz­kurt OSB'nin bölge için taşı­dığı önemi vurgulayan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Se­lim Kasapoğlu, "Bozkurt OSB, sadece bir sanayi bölgesi de­ğil, aynı zamanda bölgemi­zin kalkınma hamlesinin de en önemli adımlarından bi­ri olacaktır" dedi.

Kasapoğlu, Bozkurt OSB'nin coğrafi ko­numunun yatırımcılar için büyük avantajlar sunduğunu belirterek, “Bozkurt OSB, ilçe merkezine sadece 2 km uzak­lıkta bulunuyor. Denizli-An­kara karayoluna 3 km, Çar­dak Özdemir Sabancı OSB’ye 5 km, Çardak Havaalanı’na 8 km, Denizli OSB’ye 35 km ve Denizli merkeze yaklaşık 55 km mesafededir. Bu strate­jik konum hem lojistik açıdan hem de ulaşım kolaylığı açı­sından büyük önem taşımak­tadır. Gelişen sanayi, sadece ekonomik büyümeyi değil, ay­nı zamanda sosyal kalkınma­yı da beraberinde getirecek­tir. Yeni iş alanları yaratmak, üretim kapasitesini artırmak ve ihracat potansiyelini yük­seltmek, bizim en büyük he­deflerimizden biridir” diye konuştu.

Bozkurt OSB’de süreçler hızlı ilerleyecek

Gerçekleştirdiği sunumda bölgenin teknik detaylarını katılımcılarla paylaşan DSO Bozkurt OSB’den sorumlu Yö­netim Kurulu Üyesi Levent Çaputçu ise, Bozkurt OSB'nin stratejik konumunun altı­nı çizdi. Çaputçu, “İlçemizin parlak geleceğine ışık tutacak, istihdamımızı katlayacak ve ekonomimize katkı sunacak bu projenin tüm detaylarını sizlerle paylaşmanın heyeca­nını yaşıyoruz. Parselizasyon çalışmaları tamamlandığın­da, yaklaşık 1.200.000 metre­karelik bir sanayi alanı orta­ya çıkacaktır. Burada özellik­le altını çizmek istediğim bir husus var: Kurulması planla­nan OSB alanımızın tamamı hazine arazisidir.

Bu durum, yatırım süreçlerimizi önem­li ölçüde hızlandıracak ve bü­rokratik engelleri ortadan kal­dıracaktır. Mülkiyet sorun­larının olmaması sayesinde kamulaştırma gibi zaman ka­yıpları yaşanmayacak ve sü­reçler çok daha hızlı ilerleye­cektir” dedi. Sürecin işleyişi hakkında bilgi veren Çaputçu, “Bozkurt OSB doğru bir yatı­rım ve gelişim hamlesi olarak öne çıkmaktadır. Başvuru ve yer seçimi, kuruluş çalışmala­rı, altyapı projelerinin hazır­lanması ve inşası gibi tüm sü­reçleri titizlikle yürüteceğiz” diye konuştu.