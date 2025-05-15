Denizli Bozkurt OSB’de hedef istihdamı artırmak
Bozkurt OSB’nin sadece bir sanayi bölgesi değil aynı zamanda bir kalkınma hamlesi olduğunu belirten DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, hedeflerinin üretim ve ihracatı artırmak olduğunu söyledi.
Denizli Sanayi Odası (DSO), Denizli’nin Bozkurt İlçesi’ne kazandırılması planlanan Bozkurt Organize Sanayi Bölgesi’ndeki son durumun ele alındığı bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bozkurt OSB'nin bölge için taşıdığı önemi vurgulayan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Bozkurt OSB, sadece bir sanayi bölgesi değil, aynı zamanda bölgemizin kalkınma hamlesinin de en önemli adımlarından biri olacaktır" dedi.
Kasapoğlu, Bozkurt OSB'nin coğrafi konumunun yatırımcılar için büyük avantajlar sunduğunu belirterek, “Bozkurt OSB, ilçe merkezine sadece 2 km uzaklıkta bulunuyor. Denizli-Ankara karayoluna 3 km, Çardak Özdemir Sabancı OSB’ye 5 km, Çardak Havaalanı’na 8 km, Denizli OSB’ye 35 km ve Denizli merkeze yaklaşık 55 km mesafededir. Bu stratejik konum hem lojistik açıdan hem de ulaşım kolaylığı açısından büyük önem taşımaktadır. Gelişen sanayi, sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda sosyal kalkınmayı da beraberinde getirecektir. Yeni iş alanları yaratmak, üretim kapasitesini artırmak ve ihracat potansiyelini yükseltmek, bizim en büyük hedeflerimizden biridir” diye konuştu.
Bozkurt OSB’de süreçler hızlı ilerleyecek
Gerçekleştirdiği sunumda bölgenin teknik detaylarını katılımcılarla paylaşan DSO Bozkurt OSB’den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çaputçu ise, Bozkurt OSB'nin stratejik konumunun altını çizdi. Çaputçu, “İlçemizin parlak geleceğine ışık tutacak, istihdamımızı katlayacak ve ekonomimize katkı sunacak bu projenin tüm detaylarını sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Parselizasyon çalışmaları tamamlandığında, yaklaşık 1.200.000 metrekarelik bir sanayi alanı ortaya çıkacaktır. Burada özellikle altını çizmek istediğim bir husus var: Kurulması planlanan OSB alanımızın tamamı hazine arazisidir.
Bu durum, yatırım süreçlerimizi önemli ölçüde hızlandıracak ve bürokratik engelleri ortadan kaldıracaktır. Mülkiyet sorunlarının olmaması sayesinde kamulaştırma gibi zaman kayıpları yaşanmayacak ve süreçler çok daha hızlı ilerleyecektir” dedi. Sürecin işleyişi hakkında bilgi veren Çaputçu, “Bozkurt OSB doğru bir yatırım ve gelişim hamlesi olarak öne çıkmaktadır. Başvuru ve yer seçimi, kuruluş çalışmaları, altyapı projelerinin hazırlanması ve inşası gibi tüm süreçleri titizlikle yürüteceğiz” diye konuştu.