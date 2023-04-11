Depremzedenin sorunlarını ATO ve İhtiyaç Haritası el ele çözecek

ATO Başkanı Yücel Bayram, İhtiyaç Haritası Kurucusu ve Başkan Yardımcısı Mert Fırat ile işbirliği protokolüne imza attı.

İşletmelere kaynak, işsize istihdam sağlayacak

Yücel Bayram, Adana’nın depremin olduğu ilk günden bu yana lojistik merkezi olarak kullanıldığını, yurt içi ve yurt dışından hava yoluyla gelen yardımların Adana Şakirpaşa Havalimanı’na ve İncirlik Hava Üssü’ne getirilerek buradan deprem illerine transfer edildiğini anımsattı.

Mert Fırat ise ATO’nun özverili çalışmalarının İhtiyaç Haritası’nın yardım stratejisinde önemli rol oynadığını belirtti ve Adana’nın bölgeye yapılacak yardım çalışmalarında karargâh üssü olacağını kaydetti.

Fırat, ayrıca ‘Bölgesel Yeniden Yapılanma Merkezi’nin yapacağı çalışmalardan bahsederek, merkezin çalışmalarını şöyle aktardı: “Doğrudan; küçük, orta ve büyük işletmeleri hedef alacağımız bir rapor hazırlayacağız. Çıkacak raporun ardından bu işletmeler için kaynak bulma çalışmalarına başlayacağız.

Daha sonra bölgede yaşanan istihdam problemini çözmek için çalışmalar yapacağız. İhtiyaç Haritası olarak istihdama yönelik sanayinin ve kurumların ihtiyacını belirleyip bu yönde çalışmalar yapacağız. Buna ek olarak kooperatiflerimiz için de projeler üreteceğiz. Özet olarak buradaki merkezimiz depremden zarar görmüş iş dünyamızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya dair rapor, analiz, proje, fon bulma gibi çalışmalar yapacak ve yürütecek.”