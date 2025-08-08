  1. Dünya Gazetesi
DOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Sağır, Diyarbakır OSB’nin Türkiye’nin en önemli sanayi üretim alanlarından biri haline geldiğine dikkat çekerek, arazi taleplerinde yoğunluk yaşandığını ancak fabrika yatırımları için ek finansman desteklerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Diyarbakır OSB’de talep çok, finansman yok
Diyarbakır Organize Sa­nayi İş İnsanları Derneği (DOSİAD) Yönetim Ku­rulu Başkanı Mehmet Ali Sağır, Diyarbakır’da devam eden sana­yi yatırımlarını değerlendirdi. Diyarbakır Organize Sanayi Böl­gesi’nin Türkiye’nin en önem­li sanayi üslerinden biri olduğu­nu ifade eden Mehmet Ali Sağır, “Diyarbakır OSB’nin, ülkemizin önemli sanayi üslerin­den biri olma potansi­yeli tartışmasızdır. An­cak kamuoyuna sunulan tablolar, mevcut durumu tam olarak yansıtma­maktadır” diye konuştu.

“Yatırımcı ilgisi gerçekçi değerlendirilmeli”

Diyarbakır OSB’de 350’den fazla fabrika­nın faaliyet gösterdiği­ni söyleyen Sağır, “Ak­tif üretim yapan tesislerin büyük bölümü hâlâ kapasite sorunları ve finansman zorlukları ile karşı karşıya kalıyor. Bankaların key­fi tutumları, yüksek faizler ve KGF’ye erişimdeki adaletsizlik, bölge sanayicisinin büyümesini ciddi şekilde engelliyor. Üzülerek belirtiyoruz böl­gemizde konkor­dato ve finansal dar boğaz süreci­ne giren firmalar mevcuttur” dedi.

Diyarbakır OSB’ye yönelik ya­tırımcı ilgisinin gerçekçi değer­lendirilmesi gerektiğini ifade eden Mehmet Ali Sağır, “Bölgemi­ze yoğun olarak batıdan yatırım­cı ilgisi olmakla birlikte, bunun büyük bölümü hâlen ön talep ve fizibilite aşamasındadır. Diyar­bakır’ın 5. etap OSB başvurula­rında yoğunluk yaşanması umut verici olsa da, bu taleplerin fiilen üretime dönüşmesi için uzun va­deli finansman ve lojistik destek gerekiyor.

DOSİAD olarak, Di­yarbakır OSB’nin geleceğine da­ir değerlendirmelerin; gerçekçi veriler, sanayicinin yaşadığı fiili sorunlar ve finansmana erişim ve yatırımın sürdürülebilirliği üze­rinden yapılmasını önemsiyoruz. Diyarbakır’ın üretim ve istihdam kapasitesi ancak şeffaf, katılım­cı ve planlı bir yönetim anlayışı ile yükselebilir. Kamuoyunu, şe­hir sanayisinin geleceği hakkında abartılı değil, gerçekçi ve çözüm odaklı bir bakışa davet ediyoruz” diye konuştu.

