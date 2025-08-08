Diyarbakır OSB’de talep çok, finansman yok
DOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Sağır, Diyarbakır OSB’nin Türkiye’nin en önemli sanayi üretim alanlarından biri haline geldiğine dikkat çekerek, arazi taleplerinde yoğunluk yaşandığını ancak fabrika yatırımları için ek finansman desteklerine ihtiyaç olduğunu söyledi.
Diyarbakır Organize Sanayi İş İnsanları Derneği (DOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Sağır, Diyarbakır’da devam eden sanayi yatırımlarını değerlendirdi. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’nin en önemli sanayi üslerinden biri olduğunu ifade eden Mehmet Ali Sağır, “Diyarbakır OSB’nin, ülkemizin önemli sanayi üslerinden biri olma potansiyeli tartışmasızdır. Ancak kamuoyuna sunulan tablolar, mevcut durumu tam olarak yansıtmamaktadır” diye konuştu.
“Yatırımcı ilgisi gerçekçi değerlendirilmeli”
Diyarbakır OSB’de 350’den fazla fabrikanın faaliyet gösterdiğini söyleyen Sağır, “Aktif üretim yapan tesislerin büyük bölümü hâlâ kapasite sorunları ve finansman zorlukları ile karşı karşıya kalıyor. Bankaların keyfi tutumları, yüksek faizler ve KGF’ye erişimdeki adaletsizlik, bölge sanayicisinin büyümesini ciddi şekilde engelliyor. Üzülerek belirtiyoruz bölgemizde konkordato ve finansal dar boğaz sürecine giren firmalar mevcuttur” dedi.
Diyarbakır OSB’ye yönelik yatırımcı ilgisinin gerçekçi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Mehmet Ali Sağır, “Bölgemize yoğun olarak batıdan yatırımcı ilgisi olmakla birlikte, bunun büyük bölümü hâlen ön talep ve fizibilite aşamasındadır. Diyarbakır’ın 5. etap OSB başvurularında yoğunluk yaşanması umut verici olsa da, bu taleplerin fiilen üretime dönüşmesi için uzun vadeli finansman ve lojistik destek gerekiyor.
DOSİAD olarak, Diyarbakır OSB’nin geleceğine dair değerlendirmelerin; gerçekçi veriler, sanayicinin yaşadığı fiili sorunlar ve finansmana erişim ve yatırımın sürdürülebilirliği üzerinden yapılmasını önemsiyoruz. Diyarbakır’ın üretim ve istihdam kapasitesi ancak şeffaf, katılımcı ve planlı bir yönetim anlayışı ile yükselebilir. Kamuoyunu, şehir sanayisinin geleceği hakkında abartılı değil, gerçekçi ve çözüm odaklı bir bakışa davet ediyoruz” diye konuştu.