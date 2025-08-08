Diyarbakır OSB’de talep çok, finansman yok

Diyarbakır Organize Sa­nayi İş İnsanları Derneği (DOSİAD) Yönetim Ku­rulu Başkanı Mehmet Ali Sağır, Diyarbakır’da devam eden sana­yi yatırımlarını değerlendirdi. Diyarbakır Organize Sanayi Böl­gesi’nin Türkiye’nin en önem­li sanayi üslerinden biri olduğu­nu ifade eden Mehmet Ali Sağır, “Diyarbakır OSB’nin, ülkemizin önemli sanayi üslerin­den biri olma potansi­yeli tartışmasızdır. An­cak kamuoyuna sunulan tablolar, mevcut durumu tam olarak yansıtma­maktadır” diye konuştu.

“Yatırımcı ilgisi gerçekçi değerlendirilmeli”

Diyarbakır OSB’de 350’den fazla fabrika­nın faaliyet gösterdiği­ni söyleyen Sağır, “Ak­tif üretim yapan tesislerin büyük bölümü hâlâ kapasite sorunları ve finansman zorlukları ile karşı karşıya kalıyor. Bankaların key­fi tutumları, yüksek faizler ve KGF’ye erişimdeki adaletsizlik, bölge sanayicisinin büyümesini ciddi şekilde engelliyor. Üzülerek belirtiyoruz böl­gemizde konkor­dato ve finansal dar boğaz süreci­ne giren firmalar mevcuttur” dedi.

Mehmet Ali Sağır, Diyarbakır OSB’nin Türkiye’nin en önemli sanayi üretim alanlarından biri haline geldiğine dikkat çekerek, arazi taleplerinde yoğunluk ya­şandığını ancak fabrika yatırım­ları için ek finansman destekle­rine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Diyarbakır OSB’ye yönelik ya­tırımcı ilgisinin gerçekçi değer­lendirilmesi gerektiğini ifade eden Mehmet Ali Sağır, “Bölgemi­ze yoğun olarak batıdan yatırım­cı ilgisi olmakla birlikte, bunun büyük bölümü hâlen ön talep ve fizibilite aşamasındadır. Diyar­bakır’ın 5. etap OSB başvurula­rında yoğunluk yaşanması umut verici olsa da, bu taleplerin fiilen üretime dönüşmesi için uzun va­deli finansman ve lojistik destek gerekiyor.

DOSİAD olarak, Di­yarbakır OSB’nin geleceğine da­ir değerlendirmelerin; gerçekçi veriler, sanayicinin yaşadığı fiili sorunlar ve finansmana erişim ve yatırımın sürdürülebilirliği üze­rinden yapılmasını önemsiyoruz. Diyarbakır’ın üretim ve istihdam kapasitesi ancak şeffaf, katılım­cı ve planlı bir yönetim anlayışı ile yükselebilir. Kamuoyunu, şe­hir sanayisinin geleceği hakkında abartılı değil, gerçekçi ve çözüm odaklı bir bakışa davet ediyoruz” diye konuştu.