DTO Başkanı Uğur Erdoğan: İşçi çıkarmadan çarkın dönmesi çok zor

Ticari kredilere ve tica­ri kredi kartlarına yönelik kısıtla­malar da kaldırılmalıdır. Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim gi­bi emek yoğun sektörlere ek des­tekler sağlanmalıdır. Pandemide işçi çıkarmadan 3 aylığına asga­ri ücretin belli tutarına kadar uy­gulanan kısa çalışma ödeneği de yeniden ivedilikle devreye alın­malıdır” dedi. Erdoğan, “Şu an­ki şartlar altında üreticimizin iş­çi çıkarmadan çarkı döndürmesi çok zor” uyarısında bulundu.

“Ticari kredilerdeki büyüme sınırı kaldırılmalıdır”

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, üretimi özelikle de imalatçı sanayi ile yatırımı, ihracatı ve Denizli’de­ki lokomotif sektörleri teşvik edi­ci rahatlatıcı bir kredi politikası­nın uygulanması gerektiğine dik­kat çekti. Başkan Erdoğan, “Aylık büyüme sınırı oranı, TL krediler­de KOBİ’ler için yüzde 2,5, KO­Bİ harici firmalara yönelik ticari kredilerde yüzde 1,5, yabancı pa­ra ticari kredilerde ise yüzde 0,5 olarak uygulanıyor. Firmalarımı­zın bankalarda limiti bulunması­na rağmen, ödemeleri için banka finansmanı kullanmak istedikle­rinde örneğin maaş, çek, SGK, ver­gi ya da piyasaya yönelik ihtiyaç­larında, bu uygulama nedeniyle kredi alamıyorlar.

Sıkı para politi­kasından kaynaklanan bu durum nedeniyle, firmalarımız ödeme­lerinde ciddi zorluklar yaşıyorlar. Piyasadaki talebi azaltmak ve pa­halılığı önlemek için tüketimi kı­sıcı kredi politikasına devam edi­lirken diğer taraftan da üretimi, özelikle de imalat sanayini, yatı­rımı, ihracatı ve lokomotif sektör­lerimizi teşvik edici rahatlatıcı bir kredi politikasının uygulanması gerekmektedir. Kredi tabanı, her ay enflasyon açıklandıktan son­ra genişletilmelidir. Bankaların kredi limitlerini artırmalarına da müsaade edilmelidir; ticari kredi kartlarına yönelik kısıtlamalar da kaldırılmalıdır” dedi.

“Kısa çalışma ödeneği, yeniden devreye alınmalıdır”

Firmaların ve istihdamın ko­runabilmesi için devletin finan­sal desteğinin önemli olduğunu da vurgulayan Başkan Erdoğan, “Tekstil, konfeksiyon, havlu, bor­noz, nevresim ve hazır giyim gibi emek yoğun sektörlere ek destek­ler verilmeli. Pandemi dönemin­de olduğu gibi kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği yeniden devreye alınabilir, üyelerimizin beklentisi de bu yöndedir” diye konuştu.

KGF kredilerinde de uygun va­de ve faiz oranı sağlanmasının tüm sektörleri rahatlatacağına inandıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, “Üretici üyelerimize sa­dece üretimde kullanmak şartıyla yüzde 35 faiz oranı ile KGF garan­tili kredi desteği sağlanmalıdır” uyarısında bulundu.

“Döviz dönüşüm desteği, yüzde 5’e yükseltilmelidir”

Döviz dönüşüm desteğinin ye­niden şekillendirilmesi gerekti­ğini de savunan Başkan Erdoğan, “Küresel boyutta yaşanan ekono­mik dalgalanmalar ile bölgemiz­deki savaşlar gibi piyasaları ve iş dünyasını zorlayıcı coğrafi risk­ler ile bazı sebepler var… O ne­denle, halihazırdaki döviz dönü­şüm desteğinin 31.12.2025’e ka­dar yine bakanlıkça belirlenecek stratejik sektörlere yüzde 3 değil yüzde 5 olarak uygulanması, sek­törlerimizi bu konuda rahatlata­caktır. Bu türde bir gelişme, üye­lerimizin beklentilerini de kar­şılama yönünde bizim öncelikli önerilerimizden biridir” ifadele­rini kullandı.