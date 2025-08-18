DTO Başkanı Uğur Erdoğan: İşçi çıkarmadan çarkın dönmesi çok zor
Denizli Ticaret Odası (DTO) Meclisi’nin, ağustos ayı olağan toplantısı yapıldı. Güncel veriler doğrultusunda değerlendirmelerde de bulunan DTO Başkan Uğur Erdoğan, finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğine işaret ederek, “KOBİ’lerimiz öncelikli olmak üzere reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalıdır.
Ticari kredilere ve ticari kredi kartlarına yönelik kısıtlamalar da kaldırılmalıdır. Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim gibi emek yoğun sektörlere ek destekler sağlanmalıdır. Pandemide işçi çıkarmadan 3 aylığına asgari ücretin belli tutarına kadar uygulanan kısa çalışma ödeneği de yeniden ivedilikle devreye alınmalıdır” dedi. Erdoğan, “Şu anki şartlar altında üreticimizin işçi çıkarmadan çarkı döndürmesi çok zor” uyarısında bulundu.
“Ticari kredilerdeki büyüme sınırı kaldırılmalıdır”
DTO Başkanı Uğur Erdoğan, üretimi özelikle de imalatçı sanayi ile yatırımı, ihracatı ve Denizli’deki lokomotif sektörleri teşvik edici rahatlatıcı bir kredi politikasının uygulanması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Erdoğan, “Aylık büyüme sınırı oranı, TL kredilerde KOBİ’ler için yüzde 2,5, KOBİ harici firmalara yönelik ticari kredilerde yüzde 1,5, yabancı para ticari kredilerde ise yüzde 0,5 olarak uygulanıyor. Firmalarımızın bankalarda limiti bulunmasına rağmen, ödemeleri için banka finansmanı kullanmak istediklerinde örneğin maaş, çek, SGK, vergi ya da piyasaya yönelik ihtiyaçlarında, bu uygulama nedeniyle kredi alamıyorlar.
Sıkı para politikasından kaynaklanan bu durum nedeniyle, firmalarımız ödemelerinde ciddi zorluklar yaşıyorlar. Piyasadaki talebi azaltmak ve pahalılığı önlemek için tüketimi kısıcı kredi politikasına devam edilirken diğer taraftan da üretimi, özelikle de imalat sanayini, yatırımı, ihracatı ve lokomotif sektörlerimizi teşvik edici rahatlatıcı bir kredi politikasının uygulanması gerekmektedir. Kredi tabanı, her ay enflasyon açıklandıktan sonra genişletilmelidir. Bankaların kredi limitlerini artırmalarına da müsaade edilmelidir; ticari kredi kartlarına yönelik kısıtlamalar da kaldırılmalıdır” dedi.
“Kısa çalışma ödeneği, yeniden devreye alınmalıdır”
Firmaların ve istihdamın korunabilmesi için devletin finansal desteğinin önemli olduğunu da vurgulayan Başkan Erdoğan, “Tekstil, konfeksiyon, havlu, bornoz, nevresim ve hazır giyim gibi emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli. Pandemi döneminde olduğu gibi kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği yeniden devreye alınabilir, üyelerimizin beklentisi de bu yöndedir” diye konuştu.
KGF kredilerinde de uygun vade ve faiz oranı sağlanmasının tüm sektörleri rahatlatacağına inandıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, “Üretici üyelerimize sadece üretimde kullanmak şartıyla yüzde 35 faiz oranı ile KGF garantili kredi desteği sağlanmalıdır” uyarısında bulundu.
“Döviz dönüşüm desteği, yüzde 5’e yükseltilmelidir”
Döviz dönüşüm desteğinin yeniden şekillendirilmesi gerektiğini de savunan Başkan Erdoğan, “Küresel boyutta yaşanan ekonomik dalgalanmalar ile bölgemizdeki savaşlar gibi piyasaları ve iş dünyasını zorlayıcı coğrafi riskler ile bazı sebepler var… O nedenle, halihazırdaki döviz dönüşüm desteğinin 31.12.2025’e kadar yine bakanlıkça belirlenecek stratejik sektörlere yüzde 3 değil yüzde 5 olarak uygulanması, sektörlerimizi bu konuda rahatlatacaktır. Bu türde bir gelişme, üyelerimizin beklentilerini de karşılama yönünde bizim öncelikli önerilerimizden biridir” ifadelerini kullandı.