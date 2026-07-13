Dulux için 8,6 milyar dolarlık teklif

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Japonya merkezli Nippon Paint, AkzoNobel’in Dulux markasını da bünyesinde bulunduran dekoratif boya faaliyetleri için 7,5 milyar Euro teklif etti. Yeni girişim, AkzoNobel ile Axalta arasındaki birleşme sürecini yeniden gündeme taşıdı.

Boya sektöründe büyük satın alma yarışı yeniden hareketlendi. Nippon Paint, Hollanda merkezli AkzoNobel’in dekoratif boya faaliyetlerini satın almak için 7,5 milyar Euro, yaklaşık 8,55 milyar dolar teklif sundu.

AkzoNobel’in dekoratif boya portföyünde Dulux başta olmak üzere farklı ülkelerde güçlü pazar payına sahip markalar bulunuyor.

Henüz anlaşma sağlanmadı

Nippon Paint, AkzoNobel’in dekoratif boya faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü ancak henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını açıkladı.

AkzoNobel ise teklif haberinin ardından ilk saatlerde resmî bir açıklama yapmadı.

Teklifin bağlayıcı olup olmadığı, finansman yapısı ve satın alınması planlanan faaliyetlerin kapsamı konusunda ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Nippon Paint son bir ay içinde AkzoNobel’e birden fazla teklif sundu.

Son teklifin geçen hafta iletildiği ancak AkzoNobel’in görüşmelere başlamadığı ve teklifi hissedarlarına açıklamadığı öne sürüldü.

Önceki teklif reddedilmişti

Nippon Paint ve ABD merkezli Sherwin-Williams, mayıs ayında AkzoNobel’in tamamını satın almak için ortak teklif sunmuştu.

AkzoNobel’in tamamına yönelik nakit teklifin büyüklüğü 12,5 milyar Euro olarak açıklanmıştı.

Hollandalı şirket, teklifin faaliyetlerinin değerini yeterince yansıtmadığını, düzenleyici izinler açısından belirsizlik taşıdığını ve şirketi iki farklı alıcı arasında böleceğini belirterek öneriyi reddetmişti.

Nippon Paint ile Sherwin-Williams, AkzoNobel yönetiminin kararının ardından 3 Haziran’da ortak satın alma girişimini sonlandırdıklarını duyurmuştu.

Yeni teklif yalnızca dekoratif boya faaliyetlerine odaklanması nedeniyle önceki girişimden ayrılıyor.

Dulux markası teklifin merkezinde

AkzoNobel’in dekoratif boya birimi konutlar, ticari yapılar ve iç dekorasyon alanlarında kullanılan ürünleri kapsıyor.

Dulux, şirketin bu alandaki en bilinen küresel markaları arasında bulunuyor. AkzoNobel ayrıca farklı pazarlarda Marshall, Sikkens ve Levis gibi markalarla faaliyet gösteriyor.

Nippon Paint’in satın alma stratejisinde düzenli nakit akışı sağlayan dekoratif boya şirketleri önemli yer tutuyor.

Japon şirket, Avrupa’daki varlığını daha önce Cromology satın almasıyla genişletmişti. AkzoNobel’in dekoratif boya faaliyetlerinin eklenmesi, Nippon Paint’in özellikle Avrupa ve gelişmiş pazarlardaki konumunu güçlendirebilir.

Axalta birleşmesi için kritik tarih

AkzoNobel, Nippon Paint’in önceki teklifini reddederken ABD merkezli Axalta Coating Systems ile planlanan birleşmeye bağlılığını koruduğunu açıklamıştı.

İki şirket, eşitler arası hisse değişimine dayalı birleşme için 5 Ağustos’ta ayrı hissedar toplantıları düzenleyecek.

Birleşmenin tamamlanması halinde yaklaşık 17 milyar dolar gelir üreten ve 25 milyar dolar işletme değerine sahip küresel bir boya ve kaplama şirketinin oluşması bekleniyor.

AkzoNobel ve Axalta, birleşmeden yıllık yaklaşık 600 milyon dolar maliyet tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Tasarrufun satın alma, yönetim giderleri, üretim ağı ve tedarik zinciri alanlarından gelmesi öngörülüyor.

Nippon Paint’in yeni teklifi, AkzoNobel yönetiminin dekoratif boya birimini satarak Axalta birleşmesine devam edip edemeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Şirket yönetiminin kararı bekleniyor

AkzoNobel yönetiminin teklifin şirket stratejisi, Axalta birleşmesi ve hissedar getirileri üzerindeki etkisini değerlendirmesi bekleniyor.

Dekoratif boya biriminin satılması, AkzoNobel’in faaliyet yapısını önemli ölçüde değiştirebilir. Şirketin gelirleri içinde tüketiciye yönelik boya ürünlerinin payı azalırken endüstriyel ve performans kaplamalarının ağırlığı artabilir.

AkzoNobel’in teklifi kabul etmesi halinde Axalta ile imzalanan birleşme sözleşmesindeki şartlar, olası cayma bedelleri ve hissedar onayı süreçleri de belirleyici olacak.

Nippon Paint’in teklifini yükseltip yükseltmeyeceği veya doğrudan AkzoNobel hissedarlarına yönelip yönelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Boya sektöründe birleşme baskısı

Küresel boya ve kaplama üreticileri artan hammadde, enerji ve lojistik maliyetleri nedeniyle ölçeklerini büyütmeye çalışıyor.

ABD’nin ithal ürünlere yönelik tarifeleri, şirketlerin üretim ve tedarik zinciri maliyetleri üzerindeki belirsizliği de artırıyor.

Büyük şirketler birleşmeler yoluyla satın alma gücünü yükseltmeyi, üretim tesislerini daha verimli kullanmayı ve aynı pazarlardaki operasyonlarını birleştirmeyi hedefliyor.

AkzoNobel’in Nippon Paint teklifine vereceği yanıt ile 5 Ağustos’taki Axalta oylaması, sektördeki satın alma yarışının yönünü belirleyecek.