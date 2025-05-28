EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: Yeşil pasaport uygulaması yeniden güncellenmeli

Özlem SARSIN

Mayıs ayı meclis toplantısında sanayicilere ses­lenen Yorgancılar, vize başvuru­larının yaklaşık yüzde 12’sinin reddedildiğini belirterek, “Bu­na mutlaka bir çözüm bulunma­sı gerekiyor. Özellikle ihracatçı­lara yönelik çalışma yapılmalı. Bu konu çok gündeme geldi, çok uzadı. Bir türlü çözümlenmiyor. Yeşil pasaport uygulaması yeni baştan gözden geçirilerek tüm ülkede bunun güncellenmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Endişeler giderilmeli”

Mehmet Şimşek’in yatırımcı buluşmaları toplantısına da de­ğinen Yorgancılar, yabancı ya­tırımcının siyasi gelişmelere karşı OVP’nin dayanıklılığı, kü­resel belirsizliklere karşı Tür­kiye’nin dayanıklılığı, belirsiz ortamda Türkiye’nin programı nasıl şekilleneceği ve bu belir­sizliğin Türkiye ekonomisine etkisini merak ettiğini söyleye­rek, “ Yabancıların en çok sor­duğu soruların başında bu dört soru geliyor. Söz konusu endi­şelerin giderilerek, güvenilir, öngörülebilir bir ekonomik or­tamın oluşturulması en büyük beklentimiz. Orta vadeli progra­mın yıl başında açıklandığı gibi yıl sonunda sanayicinin önünü görebilir bir hale getirilebilmesi gerekiyor. Önümüzdeki tek kıla­vuz OVP’dir. Bunun uygulanma­sı hepimizin ne yatırımı yapaca­ğı konusunda belirleyici olacak” diye konuştu.

“OSB’lerde vergi denetimi”

Mehmet Şimşek’in OSB’ler­deki vergi denetimi konusun­daki düşüncelerinin kendileri­ni üzdüğünü de söyleyen Yor­gancılar, “Burada kimsenin kayıt dışı ekonomiyi destekle­yeceğini söyleyemeyiz. Herkes vergi veriyor, her resmi işlemi yapıyor. Ama bu polisiye tedbir­le olmaz. OSB’lerin başına ma­liyeciyi dikerek vergi kontrolü yapılması yanlış. Neden acaba vergi verilmiyor. Bunun üze­rinde çalışıp vergi sistemi öde­nir hale getirilmeli. Üreten, is­tihdam sağlayan, döviz getiren sanayiciye vergi kaçırıyor algı­sı şık olmamıştır. Tamam mı? Devam mı? Yol ayrımına kadar gelen sanayicinin motivasyo­nu yokken, önünü göremezken bu çok talihsiz bir açıklama ol­muştur. Zira, bizim polisiye de­ğil, para ve maliye politikasının eşzamanlı yürütüldüğü, üreti­min desteklendiği bir politikaya ihtiyacımız vardır” dedi.