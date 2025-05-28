EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: Yeşil pasaport uygulaması yeniden güncellenmeli
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, vize sorununun ihracatçı için hala problem olduğunu söyleyerek, yeşil pasaport uygulamasının yurt çapında yeniden güncellenmesi ve gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Özlem SARSIN
Mayıs ayı meclis toplantısında sanayicilere seslenen Yorgancılar, vize başvurularının yaklaşık yüzde 12’sinin reddedildiğini belirterek, “Buna mutlaka bir çözüm bulunması gerekiyor. Özellikle ihracatçılara yönelik çalışma yapılmalı. Bu konu çok gündeme geldi, çok uzadı. Bir türlü çözümlenmiyor. Yeşil pasaport uygulaması yeni baştan gözden geçirilerek tüm ülkede bunun güncellenmesi gerekiyor” diye konuştu.
“Endişeler giderilmeli”
Mehmet Şimşek’in yatırımcı buluşmaları toplantısına da değinen Yorgancılar, yabancı yatırımcının siyasi gelişmelere karşı OVP’nin dayanıklılığı, küresel belirsizliklere karşı Türkiye’nin dayanıklılığı, belirsiz ortamda Türkiye’nin programı nasıl şekilleneceği ve bu belirsizliğin Türkiye ekonomisine etkisini merak ettiğini söyleyerek, “ Yabancıların en çok sorduğu soruların başında bu dört soru geliyor. Söz konusu endişelerin giderilerek, güvenilir, öngörülebilir bir ekonomik ortamın oluşturulması en büyük beklentimiz. Orta vadeli programın yıl başında açıklandığı gibi yıl sonunda sanayicinin önünü görebilir bir hale getirilebilmesi gerekiyor. Önümüzdeki tek kılavuz OVP’dir. Bunun uygulanması hepimizin ne yatırımı yapacağı konusunda belirleyici olacak” diye konuştu.
“OSB’lerde vergi denetimi”
Mehmet Şimşek’in OSB’lerdeki vergi denetimi konusundaki düşüncelerinin kendilerini üzdüğünü de söyleyen Yorgancılar, “Burada kimsenin kayıt dışı ekonomiyi destekleyeceğini söyleyemeyiz. Herkes vergi veriyor, her resmi işlemi yapıyor. Ama bu polisiye tedbirle olmaz. OSB’lerin başına maliyeciyi dikerek vergi kontrolü yapılması yanlış. Neden acaba vergi verilmiyor. Bunun üzerinde çalışıp vergi sistemi ödenir hale getirilmeli. Üreten, istihdam sağlayan, döviz getiren sanayiciye vergi kaçırıyor algısı şık olmamıştır. Tamam mı? Devam mı? Yol ayrımına kadar gelen sanayicinin motivasyonu yokken, önünü göremezken bu çok talihsiz bir açıklama olmuştur. Zira, bizim polisiye değil, para ve maliye politikasının eşzamanlı yürütüldüğü, üretimin desteklendiği bir politikaya ihtiyacımız vardır” dedi.