EBSO Başkanı Yorgancılar: 2024 yılı sanayiciler için kayıp bir yıl oldu

Özlem SARSIN

Ege Bölgesi Sanayi Oda­sı Yönetim Kurulu Baş­kanı Ender Yorgancılar, EBSO üyesi 2024 yılı Üretim­den Satışlarına Göre 100 Bü­yük Sanayi Kuruluşu’nu açıkla­dı.

Araştırmaya listedeki ilk 10 firma Star Rafineri A.Ş. Alia­ğa Şube, Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. İzmir Rafineri Müdürlüğü, Petkim Petrokimya Holding A.Ş., İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş., Philip Morris Tü­tün Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. Torbalı Şube, JTI Tütün Ürün­leri Sanayi A.Ş., Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş., Abalıoğlu Le­zita Gıda Sanayi A.Ş. Enteg­re Tesisi Şube, Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. Aliağa Şube, Rava­go Petrokimya Üretim A.Ş., ol­du.

Toplantıda konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “100 büyük firma­da kar bildiren firma sayısı 64, Ar-Ge çalışması yapan firma sa­yısı 55, yabancı sermayeli 25, ih­racat yapan firma sayısı da 92. Bu rakamlar içinde bizi en çok sevindiren kısım ilk 100 firma­nın 92’sinin ihracat yapması.

Geçmiş yıllarda 70 civarların­daydı ama her geçen yıl artık fir­malarımız ihracat yapma kapa­sitesine arttırdılar, yeni pazar­lara açılma imkânını sağladılar. 100’den sonraki firmalarımız­da da yaklaşık 6 bin firmamız­da da bu oranların bu seviyelere gelmesi geleceğimiz ve ülkemiz açısından son derece önemli” dedi.

EBSO Başkanı Ender Yor­gancılar düzenlenen toplantıda gündemi ve oluşan tabloda sa­nayinin durumunu değerlen­dirdi. Yorgancılar, sanayicilerin moral ve motivasyonunu kay­betme noktasına geldiğini ifa­de etti.

"BİST 100'deki firmaların yüzde 80'i zarar etti"

Türkiye’nin son 5 yılda büyü­yen bir ülke konumunda oldu­ğunu ve bunun sürekliliğinin sağlanması gerektiğini söyleyen Yorgancılar, “2024 yılı bir kayıp yıl oldu. Üretimden satışlar re­el olarak gerilemiş, maliyet ka­lemleri artmış ve enflasyonun gerisinde kalmış.

Borçlar ise enflasyon üzerinde arttı. İthala­ta olan bağımlılık devam ediyor. Enflasyon düzeltmesi etkisi ile öz kaynakların görünümünde iyileşme gözlense de öz kaynak­ları güçlü olmayan firmalarda maalesef tersi sonuçlar ortaya çıktı.

Genel olarak üretim ma­liyetlerinin kur ve enflasyonun çok üzerinde artması, iç ve dış talepteki zayıflama ve rekabet gücünün kaybedilmesi ve kısmi olarak da enflasyon düzeltmesi ile zarar beyan eden firma sayısı artarak ilk defa karlılık oranları negatif seviyede bu yıl açıklan­dı. Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan zararlar var bi­lançolarda. BİST 100'deki ’deki pek çok firmanın zarar ettiğini göreceksiniz. Yüzde 70-80’i za­rar etmiş” dedi.

“Sanayici önünü görmek istiyor”

Sanayicinin önünü görmek istediğini belirten Yorgancılar, “Önümüzü nasıl göreceğiz? Sa­nayici orta vadeli programı gör­mek istiyor. Nisan ayında, son olaylar neticesinde politika fai­zi arttı. Yıl sonu enflasyonu 25- 30 olacak mı? Demek ki olmaya­cak enflasyon biraz daha revize olacak. Sıkı para politikası de­vam eder, yabancı sermaye ge­lir, o zaman 25’e de düşer ama bunların hepsi sadece orta va­deli programla olmuyor, küre­sel gelişmeler de etkili oluyor” dedi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 3,2 büyüdüğünü ifade eden Yorgan­cılar, “Türkiye, dünyadaki, Hin­distan ve Çin’i bir kenara ko­yarsak, sürekli büyüme trendi yakalayan başaran bir ülke ko­numunda oldu. Ama istenilen seviyede değil. Türkiye’de yüz­de 5.5 altındaki bir büyümede işsizlik rakamlarını aşağıya çe­kebilme imkanı söz konusu de­ğil. 5,5 lik büyüme AB’deki pek çok ülkenin üzerinde bir büyü­me bu da bir başarıdır” dedi.

“Özkaynaklar kredi kullandığınız müddetçe azalıyor”

Net satışlar ile üretimden satışların enflasyon yüzde 36 olduğu ortamda enflasyon rakamının üzerinde gerçekleşmediğini söyleyen Yorgancılar, “Borçlarda da önemli bir büyüme var. 450 milyar liradan 620 milyar liraya yükselmiş. Borçlar satışların büyümesinden daha fazla artmış. Sanayici yine bankalara gitmiş borç alarak sistemi çevirmeye gayret etmiş. Özkaynaklar ise aktiflerin içinde 2023 yılında yüzde 57 idi şimdi 54,9 a düştü. Borç oranı 45 idi 45.1 olarak gerçekleşti.

Buradan şunu söylemek istiyorum. Öz kaynaklar kredi kullandığınız müddetçe azalıyor. Borçluluk oranınız arttığı müddetçe öz kaynaklardan yiyorsunuz. Şirketlerdeki bilançoları okuduğunuzda ortaya çıkan budur. 2024 yılında 54.9’a geriledi buradaki kayıp özkaynakların borç ödemek için kullanıldığının göstergesi. Bu da olumlu bir gösterge değil” değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmada öne çıkan başlıklar

1- Üretici ve ihracatçı olan 100 büyük firma açısından 2024 yılı kayıp bir yıl olmuştur.

2- Üretimden satışlar reel olarak gerilerken, maliyet kalemleri ise reel olarak artmıştır. Yani, enflasyonun gerisinde kalınmıştır.

3- 100 büyük firmanın ihracat performansı, ülke ortalamasının altında kalmıştır.

4- Üretimin ve ihracatın ithalata olan yüksek düzeydeki bağımlılığı devam etmektedir.

5- Firmalar, mevcut kısıtlardan dolayı döviz riskini yönetmede, son yılların en başarısız performansı ile karşı karşıya kalmıştır.

6- Enflasyon düzeltmesi etkisi ile özkaynakların görünümünde iyileşme gözlenmiştir.

7- Kısmi olarak enflasyon düzeltmesi zarar beyan eden firmaların sayısını artırmış, ilk defa kârlılık oranları negatif seyretmiştir.