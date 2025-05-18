Egederider’de Eyüp Sevimli güven tazeledi

Yeni çalışma döneminde EGEDERİDER Yönetim Kurulu’nda Eyüp Sevimli, Süleyman Tahiroğlu, Abdurrahman Akay, Mehmet Eriten, Selman Sağer, Muharrem Eriten, Emir Ensari, Bahri Taş, Yunus Aytekin ve Recep Yılmaz görev yapacak.

Derneğin Denetim Kurulu ise Halim Sarıtoprak, Levent Balkara, Ali Azgın, Mehmet Ali Akbarlak, Mehmet Büncü ve Enver Ağartıoğlu isimlerinden oluştu.

Meslekte birlik vurgusu

Genel kurul sonrasında değerlendirmelerde bulunan EGEDERİDER Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, sektörde faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünün artırılması, meslekte birlik ve beraberliğin oluşturulması yönünde çalışmalara devam edeceklerini belirtti. İzmir Serbest Bölgesi’nin Türk deri sektörünün planlı ve altyapısı tamamlanmış ilk üretim merkezlerinden biri olduğunu anımsatan Eyüp Sevimli, “Deri sektörümüz ülke genelinde 2024 yılında yüzde 18’lik ihracat kaybı yaşadı. Bu kaybın etkilerini verimliliğe ve katma değerli üretime odaklanarak azaltabiliriz. Dünyadaki rakiplerimizin dikkatle takip edilmesi, ülkemizde bulunan ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerekli iş birliğinin kurulması amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.” dedi.

EGEDERİDER’in sektörün doğrularını, yapıcı ve uygulanabilir önerilerini kamuoyu ve karar alıcılar ile paylaşmaya devam edeceğini sözlerine ekleyen Sevimli; Türkiye Deri Vakfı (TURDEV), Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) ve Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) çatısı altında da sektörün doğrularını anlattıklarını sözlerine ekledi.