"Ekonomide çarklar hızlanacak"

11 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KOBİ’ler için hazırlanan yeni kredi paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KOBİ’ler için sağlanan 20 milyar liralık destek paketinin sanayi ve ihracata olumlu yansıyacağına inandığını söyleyen Başkan Burkay, “Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ’lerimiz için her şeyden önce büyük bir moral kaynağı olacak bu destek paketi, son dönemde yavaşlayan ekonomik hareketliliğimizi de yeniden hızlandıracaktır. Bugüne kadar olduğu gibi girişimcilerimize tahsis edilen bu kaynak da ülkemize üretim, istihdam ve ihracat olarak dönecektir. Firmalarımız için can suyu niteliği taşıyan bu paketin hazırlanmasına öncülük eden Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve katkıda bulunanlara Bursa iş dünyamız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Firmaların talepleri arasındaydı

Başkan Burkay, Türkiye ekonomisinin içerisinde bulunduğu dengelenme sürecinde kamu, reel sektör ve finans sektörünün birlikte mücadelesinin oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı. İbrahim Burkay, “Finansman maliyetinin oldukça yüksek olduğu bu dönemde firmalarımızın en önemli talepleri arasında yer alan finansmana kolay erişimin sağlanması noktasında 13 bankamızın bir araya gelerek hazırladığı destek kredisi, finans sektörü ile reel sektörün güçlü işbirliğinin önemli bir göstergesi. Bizler birlikte çalıştığımız müddetçe her türlü zorluğun üstesinden geliriz. İnşallah yeni reformlar, destek ve önlem paketleriyle birlikte 2019 yılı ve sonrasında ülkemiz büyüme hedeflerine daha emin adımlarla yürüyecektir. BTSO olarak bizler de üyelerimize uygun koşullarda finansman desteği sağlamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.