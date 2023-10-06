“Ekonomide öncelik finansman ve vizyon değil, insan olmalı”

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin (PERYÖN) düzenlediği “31. İnsan Odağında Yönetim Kongresi yurt içi ve yurt dışından alanında uzman 84 konuşmacı ve iş dünyası liderini, 1.500’ü aşkın katılımcıyı İstanbul’da buluşturdu.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve ana teması Cumhuriyet’in 100. yılını onurlandıracak şekilde “100 Yüze İnsan” olan kongre, PERYÖN’ün Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırladığı, 100 yıla imza atmış isimlerin fotoğraflarından oluşan bir sanal müze gezisine yer veren video ile başladı.

Açılışta konuşan PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, Cumhuriyetin 100. yılın verdiği gururla kongrenin temasını ‘100 Yüze İnsan’ olarak belirlediklerini söyledi. Firuzbay, “Bundan 31 yıl önce kurulan bu hayal ile bugüne kadar 1.250 oturumda, 1.700’ün üzerinde konuşmacımızı, yaklaşık 60 bin katılımcımızı ağırlamışız, dile kolay. Bu ülkenin insanı için birlikte üretmeye, öğrenmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

“İnsana yakışır işleri merkeze almalıyız”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise insana yatırımın tüm toplumların önceliği olması gerektiğini kaydetti. “İnsan, bilim, kurumlar olarak özetlediğimiz 3 unsurda eşzamanlı gelişme kaydetmeyi başarmalıyız” diyen Turan şunları söyledi: “Ekonomi için önce finansman, sonra vizyon, sonra insan kaynağı gerektiği düşünülüyor. Ben insan kaynağını hep en öncelikli görüyorum. Çünkü insan kaynağı ile vizyon da finansman da sağlanıyor.

Yani, dönüşümün asıl öznesi insan.” Üretim sürecinin nitelikli insan kaynağı, eğitim reformu, teknoloji ile büyüme üzerine şekillendirilmesinin zorunlu olduğunu ifade eden Turan, “Önceliğimiz toplumun tüm kesimlerini kapsayarak, insana yakışır işleri merkeze alan bir dönüşümü odağa almak olmalı. Gençlerin hayallerini hayata geçirecek iklimi hep beraber yaratmak zorundayız. Bugün maalesef 500 bine yakın üniversite mezunu kadın ekonomiye dahil değil. Kadınları işgücüne daha çok dahil etmek için mevcut eşitsizlikleri özel sektör, sivil toplum ve kamu iş birliği içerisinde ortadan kaldırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Ben değil biz demeyi hayatınıza yerleştirin”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da kongrede yaptığı konuşmada, bütün yaşam sürecine bakıldığında, topluma hizmet kısmının manevi hazzının başka bir yerde durduğunu kaydetti. İmamoğlu, “Kendini adamak, buna kendini gönüllü hissetmek ve o duyguyla hareket etmek şart. Siyasette en önemli eksiklik tam da bu duygu. Herkese eşit hizmet sunacaksınız. Herkese adil olmaya gayret edeceksiniz. Şeffaflığı elinde tutacaksınız. Size ait olmayan bir şeyi temsil ettiğinizi unutmayacaksınız. Yani ‘ben’ demeyi unutacaksınız, ‘biz’ demeyi hayatımızın derinliğine, hücrelerinize kadar yerleştireceksiniz” dedi.